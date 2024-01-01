Дягилевский фестиваль, арт-медиация и ювелирный девичник Афиша на неделю 17-23 июня Поделиться Твитнуть

Торжественное открытие летнего фестиваля «Город встреч» состоялось 16 июня, а 17 июня в амфитеатре на набережной пройдут шоу-программы трёх его основных направлений: «Пермистика», «Пермьформанс» и «Перманентность». «Пермистика» — это изучение всего пермского — мифологии, языка, топонимики — с использованием современных технологий. В рамках этого направления сегодня на набережной с 14:00 до 16:45 можно будет посетить мастерскую хороводоводоведения, послушать этнофьюжн и поучаствовать в народных играх. В программу мультижанрового формата «Пермьформанс» (16:45-19:00) включили иммерсивный показ мод, танцевальный перформанс и саунд-шоу. Гости программы креативного направления «Перманентность» (19:00-20:15) посмотрят выступление студии «Тодес» и поучаствуют в танцевальном мастер-классе. В 20:00 на площади у арт-объекта «Счастье не за горами» начнётся концерт: сначала выступит рок-группа «Гуарана», а сразу за ней — группа «Чайф».

Во вторник в галерее Анастасии Поповой пройдёт ювелирный девичник с Верой Колесниковой. Вера Колесникова — пермский художник-ювелир с более чем 10-летним стажем, член Союза художников России. Участниц девичника ждёт мастер-класс с применением игры «Твои украшения — твои правила» (её автор — ювелирный стилист Анастасия Фисенко). На мастер-классе они узнают, как носить уже имеющиеся аксессуары, чтобы быть в тренде. С собой нужно взять свои украшения, особенно самые любимые и те, что пылятся в шкатулке и не находят применения в гардеробе. Записаться на ювелирный девичник можно через сообщения группы галереи Анастасии Поповой ВКонтакте или по тел. 8-908-247-87-42.

Первая кассета, первый диск, первая наклейка на обложке дневника, первая разученная на гитаре песня, первый клип и первая любовь. У каждого своя история, свои воспоминания, свои ассоциации, но всё это объединяет одна музыка, один голос, одно название — Linkin Park. Программа Linkin Park Classic Concert позволит прожить все эти моменты заново и открыть для себя музыку группы с неожиданное стороны. На сцене частной филармонии «Триумф» прозвучат главные хиты Linkin Park в классическом исполнении рояля, скрипки и виолончели.

Философия производства вина и занятий йогой очень похожи: и тело, и «букет» должны быть сбалансированы. В дегустационной «Скажите Сыр» состоится мероприятие, которое объединит и то, и другое, — винная йога. Это будет уникальное занятие, сочетающее в себе физические упражнения для коррекции осанки и растяжки, направленное на расслабление духа и тела, а также получения незабываемых эмоций. В программе: 45-минутный урок йоги с инструктором и комплимент от дегустационной в виде бокала вина и сырного плато. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться и внести предоплату. Сделать это можно на сайте дегустационной «Скажите Сыр» или по тел. 8-999-125-69-64.

«Урожай» — полный абсурда и юмора камерный спектакль, в котором визуальный минимализм сочетается с глубоким философским содержанием, а комедийность ситуаций — с непреодолимым ощущением трагичности человеческого бытия. Его литературной основой является пьеса известного современного драматурга Павла Пряжко, обладателя премии «Золотая Маска», одного из самых ярких представителей «новой драмы». Перед молодыми героями постановки стоит, казалось бы, простая задача — собрать урожай в саду. Однако за преувеличенно «обычным» сюжетом прячется метафоричный, притчевый подтекст, где бытовые проблемы видятся, скорее, проблемами бытийными, а четверо беспомощных неумех — типичными представителями человечества. Абсурдизм пьесы Пряжко — не в условности изображаемого мира, а в отсутствии интриги и разрешения конфликта.

В резиденции MaxArt пройдёт серия арт-медиаций — встреч с художниками в их мастерских. Во время первой медиации, которая состоится 19 июня, участники смогут увидеть и обсудить работы Ивана Лукиных, пермского художника, симулирующего гиперреализм и фотореализм. Он изображает прозаичные сюжеты, чаще всего — непарадные виды Перми. Диалог с художником будет направлять медиатор Лейла Гизатуллина, которая училась в школе медиации Уральской биеннале, участвовала в семинарах по медиации музея «Гараж» и Дома культуры ГЭС-2. Число участников ограничено — посетить арт-медитацию смогут 10 человек. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

«Одинокий волк» — дебютная режиссёрская работа пермского бизнесмена и инвестора Алексея Чернова. Театральное искусство в различных его проявлениях серьёзно интересует предпринимателя уже много лет. Он решил сменить амплуа зрителя и пришёл в закулисье театра как автор. Постановка отражает его размышления о жизни и духовных ценностях. Это спектакль о тех, кто стремится проживать каждый момент своей жизни, дышать полной грудью, кто сам выбирает свой путь. Кто ты? Для чего ты? Как преодолеть пустоту и безликость мира? Но вместо ответов ты видишь размытый образ своего альтер эго. Это твой личный многоликий зверь, данный тебе вселенной. Он отрешённо наблюдает за тобой, бродит в стороне с волчьим оскалом. Ты видишь себя в нём и отвергаешь это отражение, вырываешь с корнем из своей кожи пробивающиеся волосы его звериной шкуры. Сможешь ли ты приручить зверя и идти своим путём в этом многоликом мире?

В этом году Дягилевский фестиваль откроется 20 июня концертом оркестра и хора musicAeterna (12+) под управлением Теодора Курентзиса. Сразу после открытия, в ночь на 21 июня состоится концерт Duetto Notturno («Ночной дуэт», 18+). Всего в программе фестиваля 14 концертов. Помимо musicAeterna, выступят ансамбль Miludus, пианист Борис Березовский, греческий виолончелист Йоргос Калудис, трио «Тезис» и другие артисты и музыкальные коллективы. Запланированы также несколько оперных премьер, в том числе «Похождения повесы» Стравинского, и перформансы: пятичасовой спектакль «Три сестры» с использованием приёмов пластического театра, физическая драма Okho, концерт-читка вокального ансамбля N’Caged и события-энигмы в Доме Дягилева. Отметим, что на некоторые мероприятия билетов уже не осталось.

Драма «Фолия» французского режиссёра Шарля Генера Сюрвиля выходит в российский прокат 27 июня. Действие картины разворачивается в живописных пейзажах Сицилии. По сюжету, после несчастного случая на съёмочной площадке режиссёр пытается собрать по кусочкам свои воспоминания. Постепенно выясняется, что он постоянно возвращается к своей потерянной любви. Пермская синематека совместно с Центром практической психологии устроят предпремьерный спецпоказ картины. Фокус внимания будет прикован к вопросу памяти и утраты. О том, как этот вопрос раскрывается в «Фолии», зрители поговорят с приглашённым экспертом — психологом Натальей Овчинниковой.

Арфа — один из самых изысканных музыкальных инструментов. В виртуозных руках он способен проникнуть в самую душу, наполняя слушателя теплом и умиротворением. В воскресенье в фойе Пермского театра оперы и балета вновь можно будет насладиться чарующим звучанием этого инструмента в сочинениях Нино Роты, Марселя Гранжани, Астора Пьяццоллы, Богуслава Мартину, Рихарда Штрауса и других композиторов. В концерте примут участие: Анастасия Михайловская, Валерия Коровкина, Любовь Силантьева и Мария Зоркина (арфы), Екатерина Проценко (сопрано), Дарья Смольникова (флейта), Дарья Суворова (скрипка), Иван Медведь (альт) и Игорь Галкин (виолончель).

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.