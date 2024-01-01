Развитие промышленного потенциала и социальной инфраструктуры Пермский край принял участие в уникальном событии экономики и бизнеса Поделиться Твитнуть

Фото: Правительство Пермского края

Делегация Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Краевые власти поделились опытом развития территорий, заключили соглашения с крупными предприятиями, благодаря которым в регионе будут развиваться новые производства, технологии, социальная инфраструктура.

Глава Прикамья принял участие в панельной сессии «Большие проекты для человека». Он рассказал, как развивается система общественного транспорта в Перми, где при поддержке ВЭБ.РФ происходит обновление автопарка. Большое внимание власти уделяют электротранспорту, для оплаты проезда внедряют цифровые технологии. Как отметил Дмитрий Махонин, всё это помогает качественно менять городскую среду, а жителям города безопасно и комфортно пользоваться общественным транспортом.

Фото: Правительство Пермского края

Также на площадке ПМЭФ-2024 был заключён ряд соглашений. С группой «Самолёт» был подписан документ о реализации в Перми инвестпроекта по строительству до конца 2040 года 1 млн кв. м жилья и необходимой социальной инфраструктуры. Девелопер также планирует участвовать в аукционах по комплексному развитию территорий.

Соглашением с одним из крупнейших производителей удобрений ПАО «ФосАгро» предполагается расширение поставок высокотехнологичной импортозамещающей продукции пермскими производителями. Благодаря соглашениям 2021 года об участии АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро») в промкооперации региона компания осуществила закупки товаров, работ и услуг у 84 контрагентов, зарегистрированных в Пермском крае, на сумму свыше 70 млрд руб. По словам Дмитрия Махонин, продление договорённостей даст очередной толчок в развитии предприятий края.

Фото: Правительство Пермского края

Оператор мобильной связи Tele2 в рамках соглашения планирует инвестировать в цифровые проекты Прикамья 2 млрд руб. до конца 2025 года. Договор предусматривает обеспечение доступности связи в Перми, Березниковском, Краснокамском и Пермском округах, развитие цифровых сервисов для сельского хозяйства и туризма, внедрение систем экологического мониторинга, а также создание в госучреждениях сетей Private LTE — защищённого выделенного доступа мобильной связи.

Также с ПАО «Т Плюс» была подписана дорожная карта о развитии промышленного комплекса. Она рассчитана до 2030 года и направлена на внедрение новых технологий и программного обеспечения для их дальнейшего использования на объектах энергетического сектора. Соглашение позволит организациям увеличить объёмы производства высокотехнологичной продукции, обеспечит рост научно-технического и промышленного потенциала Пермского края.

«Благодаря соглашению с ПАО "Т Плюс" мы развиваем нашу региональную программу промышленной кооперации, подключая к ней крупнейшую в РФ частную компанию в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Намерены расширить участие производителей из Прикамья в процессах импортозамещения технологий на объектах "Т Плюс". Новые заказы у пермских предприятий от таких холдингов — это рост выручки и налоговых отчислений, новые рабочие места и укрепление социальной стабильности региона», — подчеркнул Дмитрий Махонин.

Второй день работы делегации на форуме стал не менее насыщенным. В рамках заключённого соглашения с АО «Атомредметзолото» (Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом») по развитию Соликамского городского округа будет проработана возможность реализовать на площадке ОАО «Соликамский магниевый завод» инвестпроект строительства разделительного производства редкоземельных металлов. Объём инвестиций в проект может составить 7,4 млрд руб. В планах реализовать проект к четвёртому кварталу 2026 года. Ежегодный объём выпуска готовой продукции составит 2,5 тыс. т редкоземельных металлов.

Ещё одним важным для Прикамья событием стало подписание соглашения о реализации приоритетного инвестпроекта с группой компаний «Р1» компанией «Синергия», которая входит в R1 Development. Девелопер намерен построить в Пермском муниципальном округе индустриально-логистический парк «Дружба.Пермь». Для реализации проекта регион предоставит три земельных участка общей площадью 36 га. «Синергия» планирует инвестировать в него 2,4 млрд руб. Объект введут в эксплуатацию до 2028 года включительно.

Фото: Правительство Пермского края

ПМЭФ-2024 проводится с 1997 года и является уникальной площадкой, где представители бизнеса, науки и власти могут обсудить перспективные проекты, меры поддержки и возможности сотрудничества. В этом году событие проходило с 5 по 8 июня.

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