Алёна Бронникова Кадры будущего В преддверии приёмной кампании образовательные учреждения рассказали о востребованных специальностях и взаимодействии с работодателями Поделиться Твитнуть

В Пермском крае по-прежнему остро стоит проблема дефицита квалифицированных кадров и подготовки специалистов для ключевых отраслей экономики и социальной сферы региона. Быстро меняющаяся обстановка в мире бросает работодателям новые вызовы, требуя от образовательных учреждений оперативного и качественного реагирования на эти изменения. В связи с этим колледжи, техникумы и вузы разрабатывают новые модели сотрудничества с предприятиями и организациями, а также расширяют спектр образовательных программ.

В сотрудничестве с предприятиями

Профориентационная работа совместно с предприятиями выстраивается на всех этапах образования: от начального до высшего. По данным Министерства образования и науки Пермского края, в школах региона открыто около 140 профильных классов, которые связаны с приоритетными для экономики региона отраслями: аграрные, медицинские, инженерные классы авиастроительного профиля и др.

При ПНИПУ, ПГНИУ и НИУ ВШЭ — Пермь с 2022 года начали работу профильные школы, встроенные в структуру самих высших учебных заведений. Учащиеся в этих школах осваивают программу 10—11-х классов, уроки ведут преподаватели вузов, с учениками работают потенциальные работодатели.

В рамках федерального проекта «Профессио­налитет» ведётся подготовка специалистов в учреждениях среднего профессионального образования. Его реализация помогает выпускникам сразу после окончания учёбы устраиваться на предприятия.

Сейчас в крае на базе техникумов и колледжей создано пять образовательно-производственных кластеров по направлениям: машиностроение, металлургия, химические технологии, сельское хозяйство и железнодорожный транспорт. С нового учебного года откроются ещё пять: топливно-энергетический комплекс, педагогика, клиническая и профилактическая медицина и машиностроение на базе Пермского авиационного техникума. В ближайшие три года краевой минобр планирует создание ещё 20 объектов для учреждений СПО.

Как рассказали в Пермском техникуме промышленных и информационных технологий им. Б. Г. Изгагина (ПТПИТ), на базе которого создан кластер «Машиностроение», в последние годы, особенно с началом реализации проекта, предприятия стали больше обращать внимание на заключение целевых договоров с абитуриентами и студентами системы проф­образования.

«Раньше это было больше характерно для системы высшего образования, а сейчас предприятия активно работают с СПО по этому направлению. У выпускников появилось больше возможностей для трудоустройства на эти предприятия. И в целом наблюдается тенденция трудоустройства в период производственной практики, чтобы ребята закреплялись на рабочих местах», — сообщила замдиректора, руководитель подразделения по учебно-методической работе техникума Галина Клюева.

Руководитель методической службы участника проекта «Профессионалитет» Пермского химико-технологического техникума (ПХТТ) Олеся Казанцева добавила, что программы обучения разрабатываются под запросы и совместно с работодателями, вводятся дополнительные квалификации. Преподаватели получили возможность приобрести практический опыт и пройти стажировку на предприятиях, а студенты — заниматься в современных мастерских на высокотехнологичном оборудовании.

Олеся Казанцева также обратила внимание, что в рамках сотрудничества с предприятиями в 2023/24 учебном году техникум отработал схему взаимодействия с партнёрами по программе дуального обучения. Учебный процесс удалось выстроить таким образом, чтобы большую часть времени студенты посвящали практике на площадках потенциальных работодателей, а не теории.

С ней согласилась руководитель отдела по воспитательной и профилактической работе Пермского строительного колледжа (ПСК) Лиа­на Арутюнян. По словам эксперта, модель дуального обучения помогает повышать качество подготовки кадров. Кроме того, социальные партнёры учреждения принимают активное участие в профориентационной работе, реализации проектов различного уровня, повышении квалификации педагогов.

Возможности для студентов вузов

Положительные стороны целевого обучения отмечают и в вузах. Проректор по образовательной деятельности ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера Наталия Минаева сообщила, что эта форма получения образования позволяет запланировать подготовку кадров по наиболее востребованным специальностям.

«На сегодня заключение целевых договоров позволяет планировать кадровый ресурс, заранее обеспечить подготовку кадров для тех учреждений, которые в этом нуждаются. В целевых договорах всегда прописываются условия, по которым на этапе поступления претендент пользуется правом приоритета. Он поступает по отдельному конкурсу только на это место, а в дальнейшем обязан отработать при завершении образования от трёх до пяти лет в организации на известной ему должности, по известным условиям», — рассказала она.

Кроме того, в рамках развития взаимодействия с предприятиями вузы участвуют в партнёрских программах для реализации совместных проектов с работодателями, прорабатывают возможность прохождения стажировки и практики студентов для получения ими профессиональных навыков.

Например, в ПГНИУ в апреле заключили соглашение с IBS.

«Ребята, обучающиеся в Институте компьютерных наук и технологий, на старших курсах получают возможность работать над решением практических задач под руководством сотрудников ведущего российского разработчика. В прошлом году было подписано соглашение с «Лабораторией Касперского» и рядом других федеральных компаний, и здесь тоже выстроена системная работа», — отметили в вузе.

В ПГАТУ наблюдают рост интереса к разработке бизнес-проектов. Студенты университета участвуют в акселерационных программах, решая проектные задачи от организаций и предприятий. Самой важной схемой взаимодействия в вузе называют возможность заказчиков принимать участие в различных мероприятиях, которые организует вуз: проекты, конкурсы, профориентация и пр.

«Таким образом, организации могут напрямую взаимодействовать со студентами и привлекать их не только на работу и стажировку, но и разрабатывать и реализовывать многие совместные проекты. Это способствует развитию инноваций и созданию новых продуктов», — подчеркнули в аграрно-технологическом университете.

В Высшей школе экономики обратили внимание на результативность конференций, в которых принимают участие и студенты, и представители бизнеса, органов госуправления и некоммерческих организаций. Результатом становятся стажировки, офферы и личные знакомства руководителей компаний с лучшими проектными командами для дальнейшего сотрудничества.

ПГГПУ ведёт работу с администрациями муниципальных округов. В рамках соглашений о сотрудничестве предусматриваются такие меры поддержки выпускников, выбирающих место работы в крае, как подъёмные и надбавки. Также речь идёт о социальной поддержке молодых специалистов, помощи в поиске и аренде жилья, обеспечении жильём, сопровождении и включении его в активную жизнь муниципалитета.

Новые специальности

В преддверии приёмной кампании, которая стартует 20 июня, пермские вузы рассказали, выпускники каких специальностей наиболее востребованы сегодня и какие новые направления подготовки и программы ожидают абитуриентов в этом году.

Говоря о потребности организаций в специа­листах, в ПГГПУ отметили, что в регионе востребованы выпускники всех профилей подготовки.

«Наиболее остро стоит задача закрыть вакансии учителей физики, химии, математики, иностранного языка, информатики. Требуются педагоги дополнительного образования для работы в «Точках роста», воспитатели детских садов, социальные педагоги, дефектологи, психологи. Всегда востребованы специалисты IT-направлений», — сообщили в вузе.

В число новых программ педуниверситета вошли «Информационные системы и разработка компьютерных игр», «Прикладная информатика и системы искусственного интеллекта», «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки: «Английский язык» и «Русский язык как иностранный и неродной»)», «Медиаобразование и культурология», «Физика и Труд (Технология)», «Финансово-экономическое образование и профиль по выбору (Информатика/Обществознание)».

В ответ на запрос работодателей в ПНИПУ в этом году открываются новое направление подготовки «Информационные технологии и программное обеспечение в специальных организационно-технических системах» и новые образовательные программы: «Интеллектуальные компьютерные системы и сети», «Программная инженерия и искусственный интеллект», «Проектирование, производство и эксплуатация беспилотных летательных аппаратов из композиционных материалов», «Интеллектуальная промышленная робототехника» и др. На них в политехе ожидают наиболее повышенный спрос, в том числе со стороны абитуриентов.

В текущем году НИУ ВШЭ — Пермь совместно с образовательной платформой «Нетология» открыл новую очную онлайн-программу «Программные системы и автоматизация процессов разработки». В вузе отмечают, что программа направлена на обучение самых востребованных сегодня на рынке специалистов: фулстек-разработчиков, девопс-инженеров и руководителей команды разработки.

Наиболее востребованными специалистами среди выпускников ПГАТУ вуз отмечает агрономов и специалистов по растениеводству, зоо­техников и специалистов по животноводству, экологов и специалистов по охране окружающей среды, агроинженеров и специалистов по цифровым технологиям. Впервые в этом году вуз будет набирать студентов по направлениям подготовки бакалавриата «Химическая технология неорганических и органических веществ», «Общая и прикладная биотехнология», «Товарный консалтинг и ресторанный бизнес».

В ПГМУ отметили, что на уровне специалитета самыми востребованными специальностями являются «Лечебное дело» и «Стоматология», в ординатуре — «Анестезиология», «Кардиология», «Неврология», «Анестезиология-реаниматология», «Эндокринология». В этом году медуниверситет готовит также образовательные программы для открытия четырёх новых специальностей ординатуры: «Физическая и реабилитационная медицина», «Рентгенэндо­васкулярная диагностика и лечение», «Медицинская микробиология», «Организация здравоохранения». В перспективе — подготовка кадров по программе ординатуры «Остеопатия». Также готовится ряд новых программ по уровню СПО.

Новые направления подготовки в бакалавриате появятся и в ПГНИУ: «Прикладная информатика» в Институте компьютерных наук и технологий и «Приборостроение (Навигация, фотоника и интеллектуальные системы)» в Физико-математическом институте.

В ответ на спрос

В министерстве образования рассказали, что структура контрольных цифр приёма по востребованным региональной экономикой специальностям и профессиям среди учреждений СПО была изменена в ответ на запрос предприя­тий. Количество бюджетных мест выросло по направлениям: машиностроение, металлургия, электроника, медицина, химические и информационные технологии.

«Мы ежегодно увеличиваем контрольные цифры приёма. В колледжах, подведомственных Министерству образования и науки Пермского края, за последние пять лет количество бюджетных мест увеличено на 1,6 тыс. Кадровый заказ предприятий удовлетворён на 96%», — сообщили в ведомстве.

В прошлом году в учреждениях Прикамья появились такие профессии и специальности, как «Эксплуатация беспилотных авиационных систем», «Картография», «Сурдокоммуникация», «Реставратор строительный», «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых» и пр. В текущем году открыт приём на новые профессии и специальности: «Контролёр качества в машиностроении», «Слесарь-наладчик КИПиА», «Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков», «Аппаратчик-оператор производства химических соединений», «Технология переработки древесины» и др.

Учреждения СПО отмечают, что в регионе вырос спрос на рабочие профессии. В ПТПИТ это, например, оператор, электрик, наладчик, контролёр. В связи с введением новых федеральных государственных образовательных стандартов СПО в этом году техникум будет готовить специалистов по новым профессиям: контролёр качества машиностроения и мастер слесарных работ.

Запросы партнёров ПХТТ указывают на повышенный спрос на слесарей, механиков, монтажников радиоэлектронной аппаратуры, мастеров КИПиА, химиков-технологов. В этом году техникум лицензировал восемь основных программ, востребованных на рынке труда, в том числе специальность «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства».

Пермский колледж транспорта и сервиса отмечает большой спрос на подготовку водителей грузовых автомобилей и автобусов, мастеров по ремонту автомобилей, специалистов по кузовному ремонту и диагностике автомобилей. По запросам работодателей учреждение открыло набор на новую специальность «Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях».

В Пермском строительном колледже наиболее частые запросы поступают от работодателей на трудоустройство выпускников по специальности «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». В 2024 году откроется приём по двум новым образовательным программам: «Кровельщик» и «Информационное моделирование в строительстве».

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