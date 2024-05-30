Алёна Бронникова Новые предметы, дисциплина и условия поступления Какие изменения ждут систему образования в новом учебном году Поделиться Твитнуть

В этом году учащихся школ, средних профессиональных и высших учебных заведений коснётся целый ряд нововведений. В расписании школьников появятся новые предметы, учителя смогут требовать от учеников соблюдения дисциплины, абитуриенты столкнутся с новыми правилами поступления на целевое обучение.

Права и обязанности

С начала нового учебного года в силу вступит ряд изменений в российском законодательстве. Особый упор в учреждениях общего образования будет сделан на историю и патриотизм, а также соблюдение дисциплины и правил поведения.

Согласно внесённым 25 декабря (№685-ФЗ) поправкам в федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» ещё зимой в обязанности педагогов вошло дополнение, в котором отмечалось, что учителя в рамках своей деятельности должны формировать у обу­чающихся чувство патриотизма, уважение к памяти защитников Отечества, закону и старшему поколению, бережное отношение к культурному наследию и пр.

В рамках изменений от 19 декабря (№618-ФЗ) в правилах внутреннего распорядка появились обязательные требования к дисциплине школьников на учебных занятиях. Статьи об обязанностях учеников и правах учителей дополнили требованием уважительного отношения к педагогам. Учителя теперь смогут делать замечания детям, а руководство учебных заведений будет рассматривать их обращения о применении дисциплинарных взысканий к нарушающим правила ученикам. В обязанности администрации войдёт также принятие необходимых мер для урегулирования конфликтных ситуаций.

В обязанности учеников внесли ограничение использования гаджетов во время проведения занятий. Речь идёт о телефонах и умных часах, позволяющих совершать и принимать звонки и сообщения. Исключением являются случаи возникновения угрозы жизни или здоровью учеников и работников и других экстренных ситуаций.

Новые уроки

Школьников также ждут изменения в образовательных программах. Вместо «Основ безопасности жизнедеятельности» с 1 сентября появится новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Он представляет собой более расширенный и углублённый курс ОБЖ. Согласно приказу Минпросвещения РФ от 19 марта, в рамках обучения школьникам расскажут о мероприятиях для защиты населения в условиях чрезвычайных ситуаций или при возникновении военной угрозы, о порядке действий при сигнале «Внимание всем!», о положениях Устава внутренней службы ВС РФ, информационных и компьютерных угрозах. Помимо теории, учеников ожидают практические занятия. Педагоги по данному профилю пройдут переподготовку.

Одним из обязательных предметов до девятого класса в школе станет «Труд (технология)». В задачи обучения входят подготовка к трудовой деятельности, развитие профессиональных интересов. Программа построена по модульному принципу и включает пять обязательных инвариантных модулей и три вариативных, которые могут войти в программу «в соответствии с этнокультурными и региональными особенностями, углублённым изучением отдельных тем обязательных модулей».

В обязательные модули войдут: производство и технологии, компьютерная графика, робототехника, 3D-моделирование, технологии обработки материалов и пищевых продуктов, в необязательные — автоматизированные системы, растениеводство и животноводство.

Факультативную программу по физкультуре дополнят модулями: «Городошный спорт», «Гольф», «Биатлон», «Роллер-спорт», «Скалолазание» и др. Для учеников старших классов в рамках внеурочных занятий «Разговоры о важном» или внеклассной работы начнут проводить уроки семьеведения. Новый предмет будет направлен на формирование позитивного отношения к созданию семьи.

Экзамены

Несколько облегчит жизнь школьников решение Рособрнадзора об отмене Всероссийских проверочных работ (ВПР) по иностранным языкам в школах. Об этом руководитель ведомства Анзор Музаев заявил в октябре во время всероссийской встречи с родителями учащихся.

ВПР по данному предмету проводились только в седьмых классах. Но, как отметили в ведомстве, педагоги сталкивались с большим количеством организационных вопросов, и данное решение стало продолжением работы в рамках исполнения поручения президента по сокращению контрольных и проверочных в школах.

При этом, по словам главы Рособрнадзора, отмена ВПР по иностранному языку не повлия­ет на подготовку школьников по предмету. Контрольные работы по иностранным языкам, которые проводятся школами самостоятельно, не будут исключены и могут выступать формой промежуточной аттестации. Отмена ОГЭ и ЕГЭ по иностранным языкам не планируется. По данным надзорного ведомства, среди одиннадцатиклассников выбор экзамена по данному предмету за последние три года в России не меняется и остаётся на уровне 13%, доля сдающих ОГЭ по иностранным языкам в 2023 году снизилась на 1% по сравнению с прошлым периодом и составила 8%.

Среди новых решений, принятых на федеральном уровне, оказалось и введение учебников истории единого образца для основного общего образования. В прошлом году учебники по истории единого образца были выпущены для учеников 10—11-х классов, а в этом году минпросвещения подготовит к 1 сентября новые учебники для 5—9-х классов. В них расскажут о последних событиях, добавят актуальные карты, иллюстрации, отдельный раздел будет посвящён специальной военной операции. В написании пособий участвовали помощник президента России Владимир Мединский, ректор МГИМО Анатолий Торкунов и академик Александр Чубарьян.

Как отметили в Министерстве образования и науки Пермского края, порядок сдачи ВПР, ОГЭ и ЕГЭ определяет Рособрнадзор. В этом году изменения в процедуры их проведения не вносились. В регионе экзамены для девятиклассников стартовали 21 мая, для одиннадцатиклассников — 23 мая.

Перемены в СПО

Введение нового предмета в образовательную программу коснулось также и учреждений СПО. Так, во всех техникумах и колледжах с 1 сентября вводится предмет «Основы безопасности и защиты Родины».

«Первокурсникам расскажут о возможностях применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя, в том числе способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов. На практических занятиях первокурсники овладеют основами тактической, огневой, инженерной, военно-медицинской и технической подготовки», — поделилась подробностями руководитель методической службы Пермского химико-технологического техникума Олеся Казанцева.

Замдиректора, руководитель подразделения по учебно-методической работе Пермского техникума промышленных и информационных технологий Галина Клюева рассказала, что сейчас учреждение закупает учебники по новому предмету. Во всех вопросах ведётся сопровождение со стороны минпросвещения, в том числе по рекомендациям и организации повышения квалификации сотрудников.

Также с этого года изменился порядок приёма абитуриентов и студентов на целевое обучение. Как рассказали в краевом минобре, начиная с приёмной кампании 2024/25, которая стартует 20 июня, размещение предложений о целевом обучении и заключение соответствую­щих договоров будут проходить на цифровом сервисе «Поступление на целевое обучение онлайн» портала «Работа в России».

«Данный сервис позволяет работодателям подавать предложения о приёме студентов на целевое обучение, а абитуриентам — посмотреть все имеющиеся предложения и сделать заявку на понравившееся. Сервис систематизировал все предложения от потенциальных работодателей. Ранее абитуриент не мог видеть полную картину сведений о потребности в тех или иных специалистах», — пояснили в ведомстве.

Как отметила Галина Клюева, это новшество пока вызывает определённые сложности из-за большого объёма работы, связанного с внесением данных всех студентов. Кроме того, ещё не все предприятия подключены к этой системе и сам процесс работы пока только налаживается.

Обучение в вузе

Пермские вузы отмечают, что в целом существенных изменений в этом году в системе высшего образования не будет. Выбор приоритетного вуза и приоритетных специальностей, процедура подачи документов, размещение и обновление конкурсных списков соответствуют прошлому году.

Приёмная кампания начинается 20 июня. Подать документы можно через суперсервис портала госуслуг «Поступай в вуз онлайн», в личном кабинете абитуриента на сайте учреждения и очно в приёмной комиссии. Вузы отмечают, что эти механизмы отлажены и в учреждениях решают все возникающие вопросы в оперативном порядке.

При этом, как и в заведениях СПО, в вузах изменилась процедура приёма на целевое обучение. Новый порядок поступления действует с 1 мая 2024 года. Как отметили в ПНИПУ, в этом году обновили форму договора о целевом обучении, утвердили формы предложений и заявки о заключении договоров, ввели новые нормы закона «Об образовании».

«После обучения выпускнику необходимо будет отработать минимум три года, но не более пяти лет. Заказчик размещает (есть перечень организаций, которые имеют право не размещать) в общий доступ предложение о заключении договоров на платформе «Работа в России». Абитуриент может самостоятельно ознакомиться с предложениями и подать заявку в бумажном виде или через «Госуслуги», — рассказал секретарь приёмной комиссии ПНИПУ Руслан Гарифзянов.

Согласно порядку организации целевого обу­чения в вузах и колледжах, заказчики должны разместить на цифровой платформе «Работа в России» вакансии для абитуриентов не позднее 10 июня, для студентов — в сроки, определяемые самими заказчиками. Предложения для абитуриентов уже не могут быть изменены после 10 июня. Поступающие выбирают предложения и одновременно подают заявку заказчику и заявление на поступление в образовательную организацию. Договор о целевом обучении заключается после зачисления.

Такая процедура значительно упрощает поиск предложений. Как отметила проректор по образовательной деятельности ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера Наталия Минаева, ранее абитуриенты шли к заказчикам самостоятельно. При этом в Пермском крае для поступающих и обучающихся в медуниверситете в роли заказчика выступает министерство здраво­охранения региона.

«Вся страна переходит на новые нормативные документы по целевому обучению. Это может быть как в рамках приёма, так и в рамках перехода, например с внебюджетного обучения на целевое на определённых условиях, в соответствии с изменившимися нормативами. Пока эта система только формируется, и мы с этим работаем непосредственно каждый день, чтобы всё настроить на всех «этажах», между всеми участниками этого процесса», — рассказала эксперт.

Она также добавила, что с 1 сентября будет реализован эксперимент по образовательным программам с применением электронного обу­чения, дистанционных технологий, электронных студенческих билетов и переход на новые образовательные программы. Но среди его участников медицинских вузов нет, поскольку он касается других сфер деятельности.

Кроме того, в прошлом году в России был запущен пилотный проект по изменению уровней профессионального образования, что может привести к корректировке существующих уровней высшего образования: бакалавриата, специалитета и магистратуры. Проект подразумевает введение двухступенчатого высшего образования. Вместо бакалавриата и специалитета планируют установить базовое образование с курсом обучения от четырёх до шести лет, вместо магистратуры — специа­лизированное с обучением от одного года до трёх лет. Также будут обновлены программы аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки.

В проекте участвуют шесть вузов, пермские в их число не вошли, поэтому работа в данном направлении пока не ведётся и говорить об этом рано. При этом в учреждениях готовы ко всем изменениям. А некоторым вузам в случае перехода к этой системе не придётся вносить кардинальных изменений.

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