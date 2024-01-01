«Молодой финансист» — конкурс, ставший традицией Поделиться Твитнуть

В Перми завершился XVIII Всероссийский студенческий конкурс «Молодой финансист», который традиционно проводит Клуб финансистов Пермского края и Региональный центр финансовой грамотности при поддержке краевого министерства финансов.

Конкурс пользуется огромной популярностью среди будущих бакалавров и магистров экономики, ведь он даёт возможность продемонстрировать уровень своих знаний перед экспертами — потенциальными работодателями, руководителями предприятий и финансовых служб. Для многих участников предыдущих конкурсов «Молодой финансист» стал «трамплином» для удачного трудоустройства; победители и финалисты конкурса сейчас успешно работают на руководящих позициях на многих предприятиях страны.

Как отметила член жюри и первый заместитель председателя правительства Пермского края Ольга Антипина, этот конкурс играет большую роль как в профессиональной подготовке будущих финансистов, так и в повышении финансовой грамотности студентов неэкономических специальностей.

Тема конкурса каждый год новая. В этом году — «Инвестиции 2024—2030. Современные финансы: от личных до корпоративных». Особенностью конкурса нынешнего года был формат финала — дебаты. Организаторы считают, что этот формат позволил участникам более глубоко и разносторонне исследовать тему, а также потренироваться в мастерстве ведения дискуссий.

«Молодой финансист — 2024» собрал заявки почти 200 студентов из девяти вузов не только из Перми, но и из Челябинска и Республики Кыргызстан. Конкурс командный: студенты демонстрируют не только личные знания и навыки, но и умение работать сообща. После образовательной программы и предварительного тура в финал вышли шесть команд — по две в каждой номинации.

Победителями во всех трёх номинациях стали команды кураторов Натальи Шадриной и Светланы Белых, представляющие НИУ ВШЭ — Пермь. Это магистры Дарья Семёнова, Виктория Соснина, Василина Верхоланцева, Софья Мазунина, Светлана Маркова, Мария Черных, Дмитрий Родыгин и Сергей Тютиков, а также второкурсники Екатерина Билык, Анфиса Ковалёва, Яна Загороднева и Софья Дерябина.

Дмитрий Косажихин, директор ООО «Капитал-оценка», партнёр конкурса:

— Новый опыт, полученный на конкурсе, несомненно, будет ценным для участников и поможет им не только в учёбе, но и в будущей карьере, ведь умение вести дискуссии и аргументировать свою точку зрения играет в нашей профессии важную роль.

Всем финалистам были вручены награды и подарки, а также приглашения пройти практику и стажировку в компаниях партнёров.

Евгений Иванов, руководитель «БКС-Пермь Мир инвестиций», член жюри:

— Конкурс интересен тем, что на нём сталкиваются учёба и практика. Для студентов практические навыки очень важны. Участники тренируются, краем глаза заглядывая в реальную жизнь, где есть цейтноты, жёсткие вопросы и суждения.

Конкурс прошёл при поддержке Министерства финансов Пермского края, а также благодаря АО «Редуктор-ПМ», АО «Альфа-Банк», «БКС-Пермь Мир инвестиций», ООО «Капитал-оценка».

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