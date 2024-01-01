Встречи с писателем и перкуссионный концерт Афиша на неделю 27 мая — 2 июня Поделиться Твитнуть

С помощью лаборатории ±ЗИН Центр городской культуры пытается найти новый способ коммуникации с городом и его жителями и предлагает пермякам осмыслить городское пространство с помощью создания собственных зинов. Зинами называют малотиражные любительские издания, не ограниченные строгими рамками и определенной тематикой. В понедельник в рамках лаборатории состоится мастер-класс художника, преподавателя школы дизайна «Точка» Данила Куликова «Город±деревья». Участники сделают оттиски в технике линогравюры для своих будущих зинов, а также поговорят о значении деревьев в городском ландшафте и напишут небольшие истории к каждой иллюстрации.

Леонид Юзефович — кандидат исторических наук, автор 23 книг, получивший самое большое в России количество литературных премий: трижды лауреат премии «Большая книга», дважды — премии «Национальный бестселлер», обладатель Строгановской премии. Его книги переведены на множество языков мира, экранизированы. На этой неделе в ПГНИУ пройдут творческие встречи с писателем. Во вторник Леонид Юзефович прочтёт лекцию «Искусство как свидетельство. Художник Александр Вахрамеев и его Петроград 1914-1920 годов», а затем проведёт мастер-класс «Творческое письмо». На следующий день состоятся две консультации, на которых оценит литературные пробы участников мастер-класса первого дня. Зарегистрироваться на лекцию можно по этой ссылке, на мастер-класс здесь, на первую консультацию тут, а на вторую тут. Для доступа в корпуса университета необходим пропуск или паспорт.

Балет «Баядерка» — один из шедевров Мариуса Петипа, без которого сегодня немыслим классический репертуар. В основе его сюжета — история любви храмовой танцовщицы Никии и знатного воина Солора, обернувшаяся трагедией из-за ревности Великого брамина и дочери раджи Гамзатти. Имея чёткие представления, по каким законам должен быть создан балетный спектакль, Петипа соединяет в одной постановке романтический жанр в образах несчастных влюбленных, холодный академизм царства теней и антураж фантазийного Востока. Оригинальная хореография Петипа на музыку Людвига Минкуса в качестве бенефиса балерины Екатерины Вазем прошла через интерпретации многих постановщиков: от Агриппины Вагановой до Рудольфа Нуреева. Балетмейстер Алексей Мирошниченко, работая над первой классической постановкой «Баядерки» в Перми, обращается к канонической редакции Владимира Пономарёва и Вахтанга Чабукиани, а также включает отдельные танцы Константина Сергеева и Николая Зубковского.

Fiori musicali (в переводе с итальянского — «цветы музыки») — проект частной филармонии «Триумф», цикл органных концертов в атмосфере церквей Перми. Проект назван в честь сборника сочинений для органа Fiori musicali Джироламо Фрескобальди, который оказал огромное влияние на европейскую музыку. На предстоящем концерте, организованном в рамках проекта, выступит органистка Томской государственной филармонии Мария Блажевич. Кстати, в лютеранской церкви орган располагается прямо у алтаря, поэтому зрителям прекрасно будет видно мастерство органистки: игра на органе особенно завораживает, ведь музыкант использует не только руки, но и ноги.

Достижение поставленных целей становится настоящей сложностью, не удаётся наладить контакт с коллегами на работе или всё никак не выходит построить длительные отношения с партнёром? Всё это решается прокачкой своего эмоционального интеллекта. Но что это такое? Почему он настолько важен? Как его развивать? Как распознать свои и чужие эмоции, контролировать их и применять для решения различных задач? На все эти вопросы ответят эксперты в новом лектории «Эмоциональный интеллект» на Часовом заводе. Спикерами выступят доцент департамента менеджмента НИУ ВШЭ — Пермь, тьютор по развитию эмоционального интеллекта (EACEIP), игропрактик, автор игр Марина Полосухина и монтессори-педагог, психолог Евгений Пепеляев. Регистрация на мероприятие — по ссылке.

В рамках интерактивной звуковой инсталляции SONATRIP 2 («Жидкий металл») в музее современного искусства PERMM вновь запоёт тонна стали: 30 мая в Белом зале музея состоится одноимённый перкуссионный концерт. Специально написанную композитором Петром Айду партитуру исполнит музыкант-перкуссионист, лауреат всероссийских и международных конкурсов Евсевий Зубков. Это выступление станет вторым исполнением произведения, премьера которого состоялась в PERMM 29 апреля 2024 года.

Наталья Пушкина — дизайнер интерьера, специалист в области Vastu Geobiologi и тренер по йоге. В четверг она прочтёт в галерее Анастасии Поповой лекцию «Коды пространства». Это будет разговор о том, как тело человека взаимодействует с пространством. Когда человек попадает в дом, офис или другое здание, его тело и помещение вступают контакт. Этот контакт невидим глазу, однако мы всегда можем почувствовать, что в одних местах нам бывает очень хорошо и уютно, а из других хочется бежать. В современном мире, где архитектура и строительство тяготеют к утилитаризму и экономической выгоде, как никогда актуальным становится целостное строительство, гармонизация мест жизни и работы с окружающим миром. Важную роль играет ориентация здания, правильное расположение пространств, массы, пропорции, структура фундамента. Дизайнер научит читать характеристики пяти элементов: огня, воды, земли, воздуха и эфира и понимать, о чём разговаривает с вами ваш дом. Запись на лекцию по телефону 89082478742.

На этой неделе в «Кристалле» завершится показ драмы «Мечтателей», и на смену ему в повторный прокат выйдет другая картина режиссёра — эпическое полотно «Маленький Будда». Если в «Мечтателях» действие, как и молодость Бертолуччи разворачивается в Париже, то в «Маленьком Будде» зритель отправляется за автором на Восток. Этот фильм стал завершением восточной трилогии режиссёра, в которую входят также картины «Последний император» и «Под покровом небес». По сюжету «Маленького Будды», после смерти ламы Дорже из Тибета буддийские монахи начинают искать по всему миру того, в ком воплотилась душа умершего. Они находят мальчика Джесса Конрада из Сиэтла, беспризорника из Катманду и девочку из знатной индийской семьи. Вместе они отправляются в Бутан, где дети подвергнутся испытанию, чтобы выяснить, кто из них является истинной реинкарнацией.

С 1 по 12 июня в Перми пройдет второй Фестиваль пермского искусства. Это цикл концертных программ авторами, участниками и создателями которых являются уроженцы или жители города Перми. Цель фестиваля — познакомить жителей города с пермскими композиторами, писателями, поэтами, исполнителями и артистами, дать пермякам возможность обратить внимание на творчество земляков. Фестиваль откроет концерт камерного оркестра «Орфей» под управлением Петра Юркова. Гостем открытия станет талантливый исполнитель из Перми, ставший известным на всю Россию — Лев Бакиров, лауреат и обладатель Гран-при различных международных конкурсов, обладатель премии Bravo, учащийся Московской средней специальной музыкальной школы им. Гнесиных. В последующие дни фестиваля запланирован концерт музыки пермских композиторов, концерт вокальной музыки, вечер пермской поэзии и Большой хоровой собор на эспланаде.

В арт-пространстве ЦВЗ «Другие круги» работает выставка «Возвращаясь в прошлое, мечтаю о будущем» текстильной мастерской «Сундучок». Мастерская родилась из одноимённого клуба, который образовался в 2002 году. Сейчас она специализируется на лоскутном шитье, также в её составе есть школа стёжки, курсы по японскому пэчворку и другие направления. Выставка «Возвращаясь в прошлое, мечтаю о будущем» показывает многогранность лоскутного шитья. Можно по-разному трактовать возникновение этого вида рукоделия. От бедности и безысходности? Или от трепетного отношения хозяйки к каждому лоскуточку и желания видеть во всем красоту? Но где бы не прошло наше детство: в городе, селе, посёлке, при упоминании слов «родной дом» наше воображение переносит нас в деревенскую избу, где топится печка, витает запах пирогов и непременно застелено лоскутное одеяло, а это тепло, уют и душевное спокойствие...

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