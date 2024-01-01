Максим Артамонов ЭКОлогичное потребление Почему люди готовы платить больше за экологичные товары и услуги Поделиться Твитнуть

Сегодня, несмотря на вклад предприятий в защиту окружающей среды, сохранение экологии остаётся делом каждого конкретного человека. Сортировка мусора, отказ от использования «одноразовых вещей», экономия ресурсов — одни из способов помочь окружаю­щей среде. Всё больше потребителей отдают предпочтение товарам, производство которых оказывает минимальное негативное воздействие на природу. Не менее важным остаётся и внедрение экостандартов при производстве продукции.

В последние годы интерес бизнеса к экологическим требованиям значительно вырос, что обусловлено изменением потребительского запроса в сторону экотоваров и экоуслуг. «Новый компаньон» узнал, каковы причины такого потребительского поведения, сколько люди готовы переплачивать за подобную продукцию и как за последние годы сместились акценты в формировании массового экологического сознания.

По результатам опроса НП «Экологический союз» и экобюро GREENS, почти 40% ответственных покупателей готовы приобретать экотовары, даже если они будут дороже обычных на 30%. В основном речь идёт о продуктах питания, косметике, бытовой химии, детских товарах и продукции, предназначенной для строительства и ремонта. А 80% опрошенных посчитали, что независимая экомаркировка является гарантией экологичности. Согласно исследованиям Nielsen, 62% россиян готовы приобретать экологически чистую продукцию, чтобы уменьшить негативное воздействие на окружающую среду. Этот опрос и исследование проводились в российских регионах ещё в 2018 году, и с тех пор много всего изменилось — не только в российской, но и в мировой экономике. Тем не менее тенденция к отказу от неразумного потребления сохраняется. Об этом говорят и данные исследований, и эксперты.

Так, осенью 2023 года консалтинговая компания Bain & Company опубликовала исследование, в котором рассматривались основные проблемы устойчивого развития для руководителей бизнеса, их клиентов и сотрудников. Как выяснилось, потребители в развитых странах мира готовы изменить своё поведение и платить на 12% больше за экологически чистые продукты. В то же время, согласно исследованию Bain, более 60% предприятий отстают в достижении своих целей в области устойчивого развития.

В исследовании говорится, что от 68 до 72% потребителей разных стран «очень» или «чрезвычайно» озабочены состоянием окружающей среды. При этом 75% руководителей компаний считают, что они недостаточно хорошо внедряют принципы устойчивого развития в свой бизнес. Ключ к решению проблемы устойчивого развития может быть найден в сочетании грамотного повышения квалификации и развития мышления, ориентированного на обучение, отмечается в исследовании.

В том же году аналитический центр НАФИ и Экологический союз провели исследование об отношении россиян к экотоварам и экомаркировке. Как выяснилось, предпочтение экологичным товарам отдаёт пятая часть жителей крупных городов России (20%), но при условии, если цена таких товаров их устраивает.

Интересен также взгляд россиян на роль государства в этой сфере. Большинство потребителей (65%) полагают, что власти должны следить за тем, какой товар может быть признан экологичным, а какой нет. При этом 20% опрошенных высказали мнение о делегировании этой функции общественным институтам и НКО, которые работают в экологическом секторе. Самая незначительная часть опрошенных, 11%, стоит на точке зрения, что производители могут самостоятельно маркировать товары и позиционировать их в качестве экологичных.

Экологичное — значит дорогое?

По результатам опросов крупнейших аналитических агентств РФ, в течение последних трёх лет потребители проявляют знание экотоваров. В основном ориентируются на состав, знак экомаркировки, надпись на упаковке «экологичный» или приставку «эко». Меньшее влияние оказывает оформление упаковки товара, рассказала «Новому компаньону» кандидат экономических наук, заведующая лабораторией маркетинговых исследований и разработок ПГНИУ Евгения Керзина.

Она поясняет: готовность к покупке таких товаров в основном проявляют потребители, отмечающее своё материальное положение как «отличное». Такие данные получены среди жителей городов-миллионеров.

«По нашим исследованиям, жители Перми больше начали задумываться о повторном использовании упаковки. Также «экологичность» продуктов питания является составной частью высоко воспринимаемого качества товара. Думаю, эти тренды связаны с общей информационной политикой и с тем, что такое поведение становится модным. Готовность платить больше часто связана со здоровьем, безопасностью личной, близких и именно демонстрационным потреблением модных товаров. Порядка 3—5% потребителей следуют этому тренду именно по экологическим причинам», — рассказывает Евгения Керзина.

При этом она отмечает, что пока не связывает такое положение именно с ответственным потреблением.

«Темпы роста сортировки мусора и ответственного отношения к утилизации отходов потребительских товаров по-прежнему находятся на низком уровне. Исключение на сегодняшний день составляет лишь Москва, так как там внедряется уникальная система сортировки мусора. Большое значение имеет и инфраструктура», — говорит эксперт.

Кто покупает?

Как рассказал «Новому компаньону» владелец сети магазинов здорового питания «Живой выбор» Александр Хрычиков, до 80% покупателей экологической продукции составляют люди возрастной группы 40+. При этом у них может быть совершенно разный социальный статус — от рабочих заводов до профессуры.

Больше всего люди покупают полуфабрикаты, хлеб без глютена, выпечку, крупы, масла и травы. На втором месте по популярности — полезные сладости, сухофрукты и орехи, вода. На третьем — перекусы, эксклюзивные продукты для здоровья, настои на чаге и на мёде, суперфуды редких растений, моринга, витграсс, лапачо и амла.

«В наши магазины ходят две категории покупателей. Первая (порядка 80%) — это те, кто лояльны к здоровому питанию, но не являются приверженцами ЗОЖ; например, временно на диетах и не могут купить привычные продукты в обычных магазинах, поэтому идут к нам. Они выбирают товары, которые мы называем заменителями обычной пищи: веганские растительные колбасы, полуфабрикаты, готовые завтраки. Эти люди выбирают привычные блюда, но с приставкой «вег». Вторая категория, около 20%, понимает вопрос глубже. Мы их называем «осознанными в питании». Их меньше, но они есть. Это люди, которые берут у нас сырьё и продукты исключительно нашего производства с приставкой «органик» и RAW (без обработки, сырая пища). Им важны принципы чистоты состава — без сахара и без глютена. Также они интересуются, где это выращено и как произведено. Они задаются вопросами органического сертификата, эко- и биопротоколов испытаний. В их ассортимент входят сухофрукты и орехи, злаки и семена, какао и кокос, суперфуды и сыродавленные масла», — рассказывает Хрычиков.

По его словам, вопрос о том, почему люди выбирают такую пищу, можно сравнить с выбором машины: почему вы выбираете для своей машины АИ-98, а не дизельное топливо?

Не все готовы переплачивать

По мнению создателя сообщества «Zero Waste в теории и на практике» в Перми Анны Кондратьевой, в условиях растущих цен, снижения уровня жизни и общей неопределённости количество покупателей, которые готовы переплачивать за экопродукцию, объективно снизилось.

«На экологичность продуктов обычно начинают обращать внимание тогда, когда удаётся без труда удовлетворять базовые потребности. У людей должно быть ощущение общего благополучия и стабильности. В моменты кризиса экологические ценности как ценности более высокого уровня отходят на второй план», — делится Кондратьева.

Она отмечает, что сейчас немногие потребители определяют своё материальное положение как «отличное», что влияет на потребительское поведение.

«Я помню, что в какой-то момент мы стали покупать яйца свободного выгула, которые продавались в «Перекрёстке», но потом они сильно выросли в цене. Мы, естественно, перешли на обычные, хоть и первой категории, просто потому, что они стали по цене такими же, как и яйца свободного выгула», — говорит Кондратьева.

Зачем платить больше?

Почему человек готов платить больше за условно такой же товар, но с приставкой «эко»? Психолог Надежда Керова объясняет это тем, что, когда человек покупает дороже, он оплачивает что-то важное для себя, подтверждая этим какую-то идею или свою жизненную ценность.

«Это могут быть идеи, основанные на заботе о себе и своих близких, выбор лучшего для себя, более полезного или хотя бы менее вредного. А могут быть идеи, основанные на сохранении природы, поддержании экологического баланса планеты, то есть забота не только о себе, но и о Земле как большом доме человечества. Более масштабная идея, подразумевающая заботу ещё и о будущем. Например, экопродукты, выращенные без применения «химии», будут считаться более полезными для здоровья. То есть более высокая цена в этом случае — это вложение в здоровье своего тела, бодрость, силы, энергию, долголетие, возможно. Использование одежды, посуды, мебели и прочих бытовых вещей из натуральных материалов может быть основано на этой же идее: жить в максимально полезном для себя», — отмечает Надежда Керова.

В то же время, по словам психолога, отказ от пластиковых пакетов и одноразовой упаковки в пользу многоразовой или биоразлагаемой, скорее всего, основан на идеях сбережения планеты, и в этом случае человек, оплачивая более дорогую стоимость, вносит посильный для себя вклад в важное для него экологическое равновесие.

Причины такого потребительского поведения могут быть разными: для поддержания самоуважения или ощущения себя хорошим человеком, который заботится об окружающем мире, а не только потребляет ресурсы и не разрушает природу. Основания будут индивидуальными для каждого, резюмирует эксперт.

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