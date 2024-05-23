Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Зелёные инвестиции Как предприятия Пермского края встраиваются в актуальную экологическую повестку Поделиться Твитнуть

Environmental, Social, Governance (окружаю­щая среда, социальная ответственность, управление) — что это: очередной тренд в пиаре промышленных предприятий или реальная деятельность? Что означает модная аббревиатура ESG? Насколько следует её установкам региональный бизнес? Разбираемся в материале «Нового компаньона».

Уровень загрязнения — высокий

По мнению начальника отдела прикладной экологии УралНИИ «Экология» кандидата технических наук Наталии Костылевой, в настоя­щее время для Пермского края повестка ESG более чем актуальна: в связи с активизацией работы предприятий оборонного комплекса воздействие промышленности на окружающую среду возрастает и бизнесу необходимо принимать специальные меры, чтобы соответствовать требованиям момента.

Как следует из официального доклада Инспекции по экологии и природопользованию Пермского края «О состоянии и об охране окружающей среды Пермского края в 2022 году», опубликованного на сайте ведомства, одной из основных проблем загрязнения окружающей среды являются выбросы промышленных предприятий в атмосферный воздух. В четырёх городах региона: Перми, Соликамске, Губахе, Березниках — уровень загрязнения атмосферного воздуха за 2022 год характеризуется как высокий.

Вот лишь несколько тревожных цифр из доклада: общее количество превышений ПДК (предельно допустимой концентрации) загрязняющих веществ за год в Перми — 265 случаев, в Соликамске — 152, в Березниках — 83 и в Губахе — 36 случаев.

Наталия Костылева, начальник отдела прикладной экологии УралНИИ «Экология», кандидат технических наук:

Сделать вывод о благополучной ситуации в плане загрязнения атмосферного воздуха в Пермском крае вряд ли возможно; но, с другой стороны, учитывая производственный потенциал региона, нынешнее положение вещей назвать угрожающим тоже нельзя.

Для того чтобы загрязнение атмосферного воздуха не только не возрастало, но и уменьшалось, в настоящее время предпринимается достаточно много шагов, прежде всего со стороны государства.

Главным изменением в природоохранном законодательстве стало требование о разделении промышленных предприятий на четыре категории в зависимости от уровня негативного воздействия на среду, и к каждой из категорий предъявляются отдельные требования.

Второй важной новацией является требование о получении единого комплексного экологического разрешения (КЭР), которым устанавливаются одновременно нормативы на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, сбросы в водные объекты и лимиты на размещение отходов для объектов I категории НВОС.

Экологичность как принцип

Ведущие предприятия Пермского края признают необходимость «экологической перестройки» и связывают внедрение новых методик ESG не только и даже не столько с изменениями в законодательстве, сколько с осо­знанием важности текущего момента в деле сохранения здоровой среды. Экологическая повестка закреплена у лидеров прикамской экономики на уровне уставных документов.

Так, в «Метафракс Групп» принята специальная экологическая политика — с целью эффективно минимизировать отрицательное воздействие на окружающую среду и предупреждать экологические риски. В конце 2021 года решением Совета директоров на предприятии была создана рабочая группа по устойчивому развитию, которая занялась системным внедрением ESG-принципов в работу компаний холдинга на основе наиболее успешных кейсов и рекомендаций экспертов.

В компании разработана и реализуется дорожная карта по устойчивому развитию, учитывающая пять национальных целей развития России: здоровье и благополучие людей; возможность для самореализации и развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация.

Группа предприятий «Уралхим» в 2023 году вошла в число компаний — лидеров в области устойчивого развития, корпоративной ответственности и отчётности. Компания поднялась в высшую группу А индекса «Вектор устойчивого развития» и в группу В+ индекса «Ответственность и открытость». ESG-отчёт «Уралхима» получил высший балл в рейтинге годовых отчётов агентства RAEX за 2023 год.

Охрана окружающей среды является одним из основных направлений ESG-стратегии компании, и особым принципом этого направления является прозрачность экологической деятельности предприятия. В начале июня филиал «Пермские минеральные удобрения» АО «ОХК «Уралхим» планирует выпустить публичный ежегодный экологический отчёт для обеспечения прозрачности в сфере воздействия предприятия на природу в городе.

Оправданные инвестиции

Предприятия-лидеры не только провозглашают экологические принципы, но и вкладываются в специальные мероприятия этой повестки.

Так, в «Метафракс Кемикалс» в 2023 году общие затраты на охрану окружающей среды составили 155,8 млн руб.

В филиале «Уралхима» «Пермские минеральные удобрения» в 2023 году прошла целая серия природоохранных мероприятий, потребовавших от предприятия капитальных вложений. В 2023 году расходы и инвестиции «ПМУ» в охрану окружающей среды составили 185,3 млн руб. По мнению директора филиала Алексея Аверьянова, такой подход — причина того, что предприятие уже 19 лет не превышает установленные нормативы воздействия на природу.

В «ПМУ» реализуется стратегия по сокращению водопотребления и всех видов стоков. В открытые водоёмы предприятие стоков не сбрасывает, все они: промышленные, хозяйственно-бытовые, ливневые, — передаются на доочистку сторонней организации по договору. Затем — на городские биологические очистные сооружения.

Отходы от производства продукции в филиале «ПМУ» не образуются, а отходы потребления и обслуживания оборудования в 2023 году по большей части были направлены на утилизацию и обезвреживание. Пермский филиал «Уралхима» уже много лет ведёт раздельный сбор отходов, содержащих в своём составе полезные компоненты и подлежащих передаче на переработку.

Частица окружающего мира

Эксперты на пермских предприятиях, опрошенные «Новым компаньоном», подчёркивают, что мероприятия, связанные с охраной окружающей среды, не являются самоцельными: они входят в общие представления о социальной ответственности бизнеса и вписаны в стратегию взаимодействия с территорией присутствия и локальными сообществами. Экология в широком смысле — это не только модернизация производства с целью уменьшения негативного воздействия на среду, но и социально-экологический активизм, просветительские усилия и даже культурная деятельность.

Алексей Аверьянов, директор филиала «ПМУ» АО «ОХК «Уралхим»:

«Пермские минеральные удобрения» расположены в Индустриальном районе Перми, и мы всегда с большим вниманием относимся к предложениям о взаимодействии и просьбам о помощи от общественных организаций и подшефных учебных заведений.

Активисты Совета молодёжи «ПМУ» в 2023 году приняли участие в природоохранном слёте «Очистим Черняевский лес!», который организует и проводит пермская школа №132 совместно с Пермским лесничеством. Наше предприятие оказало спонсорскую помощь в приобретении 300 саженцев сибирского кедра для высадки в городском лесу Перми, а также предоставило удобрения. В акции по восстановлению участка Черняевского леса, пострадавшего несколько лет назад от пожара, приняли участие 30 волонтёров: наши активисты, а также отряд «Медведи» из подшефной школы №132. Оператором проекта выступил благотворительный экологический фонд «Обитаемый Урал».

Дважды в 2023 году волонтёры филиала «ПМУ» участвовали в квесте «Чистые игры» по раздельному сбору мусора на территории Перми.

Предприятие заботится и о чистоте и эстетике собственной производственной среды: в 2023 году было проведено озеленение территории, организованы газоны, клумбы, 38 цветников и вазонов, высажено более 16 000 цветов.

Компания «Метафракс Кемикалс» к территории присутствия — Губахе — относится с ответственностью настоящего градообразующего предприятия: участвует в комплексном обновлении облика города, выступает основным партнёром Уральского химико-технологического колледжа в реализации на базе учебного заведения федерального проекта «Профессионалитет». В числе ESG-инициатив, реализуемых «Метафраксом» на территории присутствия, — целый ряд благотворительных и меценатских проектов. В 2021—2023 годах расходы компании на благотворительность составили 131,6 млн руб.

Компания является партнёром проектов «Донорство ума» и «Вернуть будущее» фонда «Дедморозим», участвует в поддержке благотворительного фонда «Берегиня», активно сотрудничает с Пермской художественной галереей, Пермским театром оперы и балета, Пермской филармонией и другими ведущими культурными институциями региона.

Эксперты подтверждают

Часть повестки ESG — это постоянный мониторинг и аудит предприятий, и это тоже требует специальных усилий и ответственности.

Алексей Аверьянов:

Независимые эксперты тщательно проверяют соответствие работы предприятия актуальной версии глобального экологического стандарта ISO 14001. На «ПМУ» проходят и внутренние ауди­ты. Идёт постоянный лабораторный контроль качества воздуха и воды.

Собственная производственная лаборатория филиала «ПМУ» в соответствии с утверждённым графиком аналитического контроля проводит исследование компонентного состава промышленных выбросов в атмосферу и их количественное измерение. Привлекались также сторонние лаборатории. В 2023 году превышений нормативов предельно допустимых выбросов на источниках филиала «ПМУ» не зафиксировано.

Специалисты Bureau Veritas Сertification провели в «ПМУ» первый надзорный аудит интегрированной системы менеджмента предприятия на соответствие международным стандартам ISO 9001:2015 (качество), ISO 14001:2015 (экология), а также ISO 45001:2018 (профессиональное здоровье и безопасность). Не были выявлены даже незначительные недочёты.

«Метафракс Кемикалс» регулярно публикует отчёты об устойчивом развитии компании на официальном сайте, освещая все аспекты защиты окружающей среды, развития производства и совершенствования технологий, взаимодействия с территорией присутствия и благотворительности.

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