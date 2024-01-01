Алёна Морозова Пермский край готовится к новому официальному визиту в Беларусь Губернатор Прикамья обсудил с послом республики планы на будущее Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

Спустя два года из Пермского края в Республику Беларусь вновь отправится делегация из представителей региональной власти, экономики, бизнеса, а также экспертов в области образования, культуры и спорта. Первый такой визит к партнёру по Союзному государству состоялся в 2022 году. В рамках него губернатор Прикамья Дмитрий Махонин встретился с президентом республики Александром Лукашенко, прошли переговоры с руководителями крупнейших промышленных предприятий страны.

Рабочая поездка стала отправной точкой для налаживания прямого сотрудничества Прикамья и Беларуси. После неё были проведены порядка 90 совместных мероприятий, включающих не только деловые переговоры, но и межвузовские проекты, культурный обмен, инициативы в спортивной сфере и здравоохранении. А благодаря бизнес-соглашениям всего за год были существенно увеличены объёмы внешней торговли Пермского края с братской республикой — по итогам 2023 года Беларусь заняла 10 место среди экспортных партнёров и второе место по объёмам импорта в регион.

На минувшей неделе промежуточные итоги двусторонней работы подвели губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и представители Посольства Республики Беларусь в РФ во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Дмитрием Крутым. Рабочая встреча состоялась накануне крупнейшего делового события Прикамья — форума «Дни пермского бизнеса» (16+), который пройдёт в Перми 22-23 мая. В нём примет участие делегация из дружественного государства.

В ходе встречи губернатор Прикамья высоко оценил взаимодействие Пермского края и Республики Беларусь.

«Мы очень довольны тем, как складываются и развиваются наши взаимоотношения. Продолжим работать над укреплением деловых и дружеских связей с Республикой Беларусь! Видим в этом сотрудничестве большие перспективы для наших братских народов», — отметил глава Прикамья.

По словам Дмитрия Махонина, одним из результатов двустороннего сотрудничества стало открытие авиарейса Пермь—Минск, который стал очень востребованным у жителей региона в качестве направления для деловых и туристических поездок.

Дмитрий Крутой отметил, что уже этой осенью в Прикамье планируется провести Дни белорусской культуры, чтобы познакомить жителей края с традициями и обычаями жителей республики. «В свою очередь, мы будем продвигать и рекламировать пермские культурные мероприятия, чтобы увеличить их узнаваемость среди жителей Беларуси и заинтересовать их посетить Пермский край», — сказал посол.

Помимо рабочей встречи с главой региона белорусские дипломаты посетили Пермскую целлюлозно-бумажную компанию (ПЦБК). Интерес к предприятию бумпрома вполне объясним: по данным министра экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяны Чуксиной, древесина и целлюлозно-бумажные изделия находятся в числе основных товаров, экспортируемых в Беларусь.

По словам директора по производству и развитию ПЦБК Дмитрия Бондарева, предприятие с 2019 года сотрудничает с белорусской компанией «Буммонтаж», которая выступает подрядчиком на выполнение работ по монтажу и ремонту бумагоделательного оборудования. В данный момент ПЦБК совместно с белорусскими партнёрами планирует внедрять систему управления качеством выпускаемой продукции на картоноделательной машине КДМ-3. Монтаж устройства запланирован на сентябрь 2024 года.

В ходе посещения завода гостей познакомили с работой оборудования, процессом переработки сырья, выпуском готовой продукции — бумаги, картона и гофроупаковки, а также цифровым управлением производством и результатами последних модернизаций. Отдельное внимание уделили экологии и работе новейшего очистного оборудования в цехах.

«Впечатляет, что, несмотря на все внешнеэкономические условия, компания успешно развивается и продолжает реализацию инвестпрограмм. Совместные проекты по модернизации ПЦБК реализует, в том числе, с белорусскими компаниями. На территорию республики предприятие экспортирует тарный картон. В дальнейшем планируем развивать наше сотрудничество по всем сегментам ЦБП», — поделился Дмитрий Крутой.

Большую часть объёмов торговли между Пермским краем и Республикой Беларусь составляет продукция промышленных предприятий с высокой добавленной стоимостью. Регион экспортирует в соседнее государство оборудование для горнодобывающей отрасли (рудничное вентиляционное оборудование), химическую и кабельную продукцию, мелованную бумагу и картон. В основе импорта в Пермский край — машины и оборудование для добывающих отраслей промышленности, химическая продукция, автодорожная техника, оборудование для лифтового хозяйства.

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