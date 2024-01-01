ПЦБК посетил Посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой Поделиться Твитнуть

фото: ПЦБК

Пермскую целлюлозно-бумажную компанию (ПЦБК) посетила делегация Посольства Республики Беларусь в РФ во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в РФ Дмитрием Крутым.

Посол, приехавший в Прикамье впервые, отметил, что свой визит в регион специально начал с посещения отдельных предприятий, важных для пермской экономики, чтобы детально понять возможные направления партнёрства.

«Сегодня мы увидели одно из крупнейших предприятий в отрасли ЦБП. Впечатляет, что несмотря на все внешнеэкономические условия компания не просела ни в объёмах производства, ни в финансовых показателях, ни в номенклатуре. Не останавливаются инвестиционные программы на предприятии, совместные проекты по модернизации ПЦБК реализует в том числе с белорусскими компаниями. На территорию республики предприятие экспортирует тарный картон. В дальнейшем планируем развивать наше сотрудничество по всем сегментам ЦБП», — заявил Дмитрий Крутой.

Вместе с Послом на ПЦБК побывала министр экономического развития и инвестиций Пермского края Татьяна Чуксина. Она отметила, что взаимодействие с Республикой Беларусь является одним из приоритетных направлений развития международных и внешнеэкономических связей Прикамья.

«Выстраивание диалога с зарубежными партнерами Пермский край осуществляет в рамках Нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». По итогам 2023 года Республика Беларусь остается одним из крупнейших торговых партнеров нашего региона по экспорту и импорту. В числе основных групп товаров, экспортируемых в Белоруссию, находятся древесина и целлюлозно-бумажные изделия. Надо сказать, что сегодня государство в первую очередь заинтересовано в наращивании несырьевого неэнергетического экспорта, и ПЦБК наряду с другими компаниями-экспортерами Пермского края очень активно развивают свою экспортную географию – как самостоятельно, так и с поддержкой Правительства Пермского края», – отметила Татьяна Чуксина.

Директор по производству и развитию ПЦБК Дмитрий Бондарев напомнил о проектах, которые предприятие реализует совместно белорусскими партнёрами. Например, вместе с ИТ-компанией «Аквар-Систем» ПЦБК планирует внедрять систему управления качеством выпускаемой продукции на картоноделательной машине КДМ-3. Проект утверждён и находится в стадии детальной проработки, монтаж специального сканирующего устройства запланирован на сентябрь 2024 года. В результате проекта планируется снизить объёмы некондиционной продукции и обеспечить безаварийную работу машины.

Кроме того, с 2019 года ПЦБК сотрудничает с белорусской компанией «Буммонтаж», которая выступает подрядчиком на выполнение работ по монтажу и ремонту бумагоделательного оборудования.

«После ухода с российского рынка европейских иностранных компаний мы начали использовать оборудование и технологии наших отечественных производителей, в том числе белорусских коллег. В целом за последние два года мы смогли восстановить технологическую базу, наладить контакты с компаниями для обеспечения работоспособности и развития нашего производства», — резюмировал заместитель генерального директора ПЦБК Михаил Бобров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.