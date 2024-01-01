В Перми стали известны тройки претендентов на Строгановскую премию Церемония вручения состоится 21 июня в Москве Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 17 мая озвучили имена претендентов на Строгановскую премию-2024. В шести номинациях были определены по три кандидатуры. По словам председателя правления Пермского землячества Игоря Шубина, в этом году поступило значительно больше заявок, чем в прошлом. Так, в 2023 году комиссия рассмотрела 67 кандидатур, в этом году — 79.

Наибольшее количество заявок оказалось традиционно в области культуры. Всего было рассмотрено 24 кандидатуры. В номинации «За высокие достижения в области культуры и сохранении культурного наследия Прикамья» в тройку претендентов вошли:

• Борис Мильграм, художественный руководитель Пермского академического Театра-Театра, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска»;

• Павел Милюков, российский скрипач, художественный руководитель Пермской краевой специальной музыкальной школы;

• Наталья Полещук, заслуженная артистка России, репетитор по балету Пермского театра оперы и балета.

В номинации «За высокие достижения в общественной деятельности» в числе претендентов оказались:

• Владимир Бояршинов, ветеран Пермского СОБРа, майор полиции в отставке;

• Снежана Григорьева, заместитель директора по связям со СМИ в ООО «Арника», куратор волонтёрского проекта «Твой час для Победы»;

• Александр Ивонин, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» в Пермском крае, координатор Пермского краевого паралимпийского спортивного фестиваля.

В номинацию «За высокие достижения в спорте» вошли:

• Владимир Аликин, тренер, первый олимпийский чемпион Пермской области, чемпион и призёр зимних Олимпийских игр, чемпионатов и кубков мира по биатлону;

• Иван Колотов, спортсмен-инструктор ЦСП Пермского края, российский биатлонист, чемпион России;

• Данил Маликов, методист-специалист по антидопинговому обеспечению регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация гиревого спорта» в Пермском крае», мастер спорта России, действующий спортсмен — член сборных команд Пермского края и Российской Федерации по гиревому спорту.

В тройку претендентов в номинации «За честь и достоинство» вошли:

• Александр Другов, доцент кафедры Офтальмологии Пермского государственного медицинского университета;

• Сергей Журавлёв, пермский журналист, редактор, общественный деятель;

• Евгений Сапиро, советский и российский политик, почётный профессор Пермского государственного университета и Пермского политеха.

Претендентами в номинации «За высокие достижения в экономике и управлении» стали:

• Анатолий Галкин, директор ООО «Элкам»;

• Самвел Киракосян, руководитель агропредприятия «Заря Путино»;

• Раиль Хисматуллин, основатель и руководитель группы предприятий «Тенториум».

В номинации «За высокие достижения в науке и технике» в тройке претендентов оказались:

• Валерий Вильдеман, заведующий кафедрой «Экспериментальная механика и конструкционное материаловедение», директор Центра экспериментальной механики ПНИПУ, доктор физико-математических наук, Почётный работник сферы образования РФ;

• Борис Осовецкий, профессор, доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕ, профессор кафедры минералогии и петрографии и руководитель «Сектора наноминералогии» ПГНИУ;

• Владимир Чунаев, генеральный директор АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов», автор ряда изобретений по высокотемпературным композиционным материалам и технологии изготовления изделий из них, автор 39 патентов России.

Как отметил на пресс-конференции Игорь Шубин, среди номинантов многие оказались связаны с образовательной деятельностью, поэтому было предложено уделить отдельное внимание этой сфере. Рассматривается возможность дополнить название номинации «Наука и техника» и представить её как «За высокие достижения в науке, технике и образовании», либо возможно ввести отдельную, седьмую номинацию.

Кроме того, в текущем году было принято решение вернуть голосование за премию в номинации «Лидер общественного признания». По итогам онлайн-голосования победителем стал Ринат Абдуллов, тренер высшей категории, сооснователь Федерации дзюдо Прикамья и Федерации самбо Краснокамска, «Народный тренер — наставник России» по самбо, общественный деятель. Он набрал 10,7 тыс. голосов.

Победителей в каждой из шести номинаций объявят 21 июня в Москве на 20-м съезде Пермского землячества во время церемонии вручения Строгановской премии. Лауреаты получат памятный диплом, нагрудный знак, денежную премию и статуэтку Аники Строганова. Победитель электронного голосования будет отмечен статуэткой и памятным дипломом.

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