В Перми стали известны тройки претендентов на Строгановскую премию
Церемония вручения состоится 21 июня в Москве
В Перми 17 мая озвучили имена претендентов на Строгановскую премию-2024. В шести номинациях были определены по три кандидатуры. По словам председателя правления Пермского землячества Игоря Шубина, в этом году поступило значительно больше заявок, чем в прошлом. Так, в 2023 году комиссия рассмотрела 67 кандидатур, в этом году — 79.
Наибольшее количество заявок оказалось традиционно в области культуры. Всего было рассмотрено 24 кандидатуры. В номинации «За высокие достижения в области культуры и сохранении культурного наследия Прикамья» в тройку претендентов вошли:
• Борис Мильграм, художественный руководитель Пермского академического Театра-Театра, лауреат Российской национальной театральной премии «Золотая маска»;
• Павел Милюков, российский скрипач, художественный руководитель Пермской краевой специальной музыкальной школы;
• Наталья Полещук, заслуженная артистка России, репетитор по балету Пермского театра оперы и балета.
В номинации «За высокие достижения в общественной деятельности» в числе претендентов оказались:
• Владимир Бояршинов, ветеран Пермского СОБРа, майор полиции в отставке;
• Снежана Григорьева, заместитель директора по связям со СМИ в ООО «Арника», куратор волонтёрского проекта «Твой час для Победы»;
• Александр Ивонин, председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийская Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата» в Пермском крае, координатор Пермского краевого паралимпийского спортивного фестиваля.
В номинацию «За высокие достижения в спорте» вошли:
• Владимир Аликин, тренер, первый олимпийский чемпион Пермской области, чемпион и призёр зимних Олимпийских игр, чемпионатов и кубков мира по биатлону;
• Иван Колотов, спортсмен-инструктор ЦСП Пермского края, российский биатлонист, чемпион России;
• Данил Маликов, методист-специалист по антидопинговому обеспечению регионального отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийская федерация гиревого спорта» в Пермском крае», мастер спорта России, действующий спортсмен — член сборных команд Пермского края и Российской Федерации по гиревому спорту.
В тройку претендентов в номинации «За честь и достоинство» вошли:
• Александр Другов, доцент кафедры Офтальмологии Пермского государственного медицинского университета;
• Сергей Журавлёв, пермский журналист, редактор, общественный деятель;
• Евгений Сапиро, советский и российский политик, почётный профессор Пермского государственного университета и Пермского политеха.
Претендентами в номинации «За высокие достижения в экономике и управлении» стали:
• Анатолий Галкин, директор ООО «Элкам»;
• Самвел Киракосян, руководитель агропредприятия «Заря Путино»;
• Раиль Хисматуллин, основатель и руководитель группы предприятий «Тенториум».
В номинации «За высокие достижения в науке и технике» в тройке претендентов оказались:
• Валерий Вильдеман, заведующий кафедрой «Экспериментальная механика и конструкционное материаловедение», директор Центра экспериментальной механики ПНИПУ, доктор физико-математических наук, Почётный работник сферы образования РФ;
• Борис Осовецкий, профессор, доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕ, профессор кафедры минералогии и петрографии и руководитель «Сектора наноминералогии» ПГНИУ;
• Владимир Чунаев, генеральный директор АО «Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов», автор ряда изобретений по высокотемпературным композиционным материалам и технологии изготовления изделий из них, автор 39 патентов России.
Как отметил на пресс-конференции Игорь Шубин, среди номинантов многие оказались связаны с образовательной деятельностью, поэтому было предложено уделить отдельное внимание этой сфере. Рассматривается возможность дополнить название номинации «Наука и техника» и представить её как «За высокие достижения в науке, технике и образовании», либо возможно ввести отдельную, седьмую номинацию.
Кроме того, в текущем году было принято решение вернуть голосование за премию в номинации «Лидер общественного признания». По итогам онлайн-голосования победителем стал Ринат Абдуллов, тренер высшей категории, сооснователь Федерации дзюдо Прикамья и Федерации самбо Краснокамска, «Народный тренер — наставник России» по самбо, общественный деятель. Он набрал 10,7 тыс. голосов.
Победителей в каждой из шести номинаций объявят 21 июня в Москве на 20-м съезде Пермского землячества во время церемонии вручения Строгановской премии. Лауреаты получат памятный диплом, нагрудный знак, денежную премию и статуэтку Аники Строганова. Победитель электронного голосования будет отмечен статуэткой и памятным дипломом.
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