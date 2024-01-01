Алёна Морозова «Камаполис» — новое место для бизнеса Какой будет коммерческая недвижимость в микрорайоне на берегу Камы Поделиться Твитнуть

Фото предоставлено компанией «Железно»

Когда человек выбирает квартиру, для него важны не только её технические характеристики и удобное расположение самого дома, но и наличие развитой инфраструктуры — магазинов, аптек, детского сада и спортивных секций для детей. Чтобы у будущих жильцов ЖК «Камаполис», который сейчас возводит в Перми компания «Железно», было в шаговой доступности всё необходимое, в жилом комплексе запроектированы не только комфортные квартиры, но и коммерческие помещения.

На нижних этажах домов «Камаполиса» смогут разместиться офисы, магазины, рестораны, пункты выдачи товаров и многое другое — разноформатные варианты коммерческой недвижимости подойдут для любого вида бизнеса.

Под эти цели в новом ЖК запланированы помещения площадью от 42 до 416 кв. м с отдельными входами. По проекту, коммерческие помещения возводят из железобетонного каркаса и силикатных блоков толщиной 180 мм. Такое решение позволяет максимально адаптировать помещения под потребности конкретной компании.

Свободная планировка помещений с правильной прямоугольной или квадратной формой, минимальным количеством несущих колонн и без перегородок даст возможность эффективно использовать пространство. Отделка выполнена в черновом виде, что позволит новым владельцам воплотить любые дизайнерские идеи. Панорамное остекление придаст помещениям современный вид и обеспечит естественное освещение. Потолки высотой от 3,5 до 6,1 м позволят создать комфортное рабочее пространство и легко разместить нужные оборудование и мебель.

Фото предоставлено компанией «Железно»

В каждом офисе будут санузлы со всеми необходимыми коммуникациями. Мощность линии электроэнергии достигает 15 Ватт, что отлично подойдёт для кафе и ресторанов. Принудительная система вентиляции обеспечит свежий воздух и комфортные условия для работы.

Офисы будут иметь отдельный вход без ступеней, чтобы обеспечить безбарьерную среду для сотрудников и посетителей. Рядом — обязательно урна и выделенное место для того, чтобы на время оставить собаку. По всему микрорайону предусмотрены удобные парковки для велосипедов и самокатов.

Напомним, ЖК «Камаполис» строится в Перми в рамках программы комплексного развития территорий. Планируется, что на участке площадью 11 га на месте бывшей промзоны между Камой и Пермским университетом появятся несколько кварталов современной жилой застройки. Помимо квартир с уникальными планировками и коммерческих площадей, застройщиком предусмотрено создание общественных пространств и социальной инфраструктуры — детского сада на 320 мест и многоуровневого сквера с амфитеатром, игровой и спортивной зонами. Строительство ЖК «Камаполис» будет разделено на пять очередей. Полностью завершить проект планируется к 2032 году. Первые дома застройщик обещает сдать уже в 2025 году.

«Железно» — застройщик федерального уровня. В общей сложности в активе компании на сегодняшний день 20 проектов в Кирове, Ульяновске, Ижевске и Екатеринбурге и Перми. «Железно» входит в пятёрку ведущих девелоперов в рейтинге Единого ресурса застройщиков, и обладает наивысшим рейтингом надёжности. А также является 4-кратным победителем и 15-кратным финалистом престижной отраслевой премии URBAN AWARDS. Кроме того, в феврале этого года компания прошла сертификацию новостроек Urban Grade.

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