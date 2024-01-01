Полина Путякова журналист Революция алгоритмов Как искусственный интеллект меняет финансовую отрасль Поделиться Твитнуть

Финансовая отрасль является одним из флагманов использования технологии искусственного интеллекта в экономике. По оценкам McKinsey, данный сектор входит в число отраслей, которые получат наибольшую экономическую выгоду от внедрения генеративного искусственного интеллекта. По результатам исследования компаний «Яков и Партнёры» и «Яндекс», эффект от внедрения ИИ только в банковской сфере к 2028 году может достичь 0,6—0,9 трлн руб. в год. Однако, по словам экспертов, даже самые высокотехнологичные решения не смогут заменить живых финансовых консультантов и аналитиков.

Скоринг, робот-инвестор и справедливые тарифы

Часть функций, которые уже сейчас поручены искусственному интеллекту, не зависят от сегмента финансовой отрасли. Например, эксперты всех её сегментов говорят об автоматизации простейших задач, улучшения клиентского пути, создания голосовых помощников и чат-ботов в целях финансового мониторинга, обработки документов. В результате компании получают возможность улучшить качество предоставляемых услуг и персонализировать их.

И в банковской сфере, и в страховании с использованием ChatGPT и его российских аналогов разрабатываются алгоритмы, которые позволят создавать программное обеспечение для сайта, приложения, а также для внутренних сервисов без глубоких знаний программирования.

Принципиальная особенность применения искусственного интеллекта в банковской отрасли заключается в его использовании для скоринга клиентов, который позволяет финансовым организациям более точно сегментировать их на однородные группы, определять их потребности и риск-профиль, отмечается в докладе Центробанка «Применение искусственного интеллекта на финансовом рынке». Качественный скоринг означает лучшее управление рисками, а оно напрямую влияет на доходность кредитного портфеля.

Однако зона влияния искусственного интеллекта постоянно расширяется.

«Сейчас банки начали применять ИИ и для более сложных процессов, включая персонализацию обслуживания и анализ эмоций. В одном из российских банков, например, ИИ участвует в принятии решений о том, где в стране открывать новые отделения», — рассказывает Александр Мезенцев, директор по информационным технологиям АО «Свой Банк» (Группа IDF Eurasia).

Применение искусственного интеллекта в инвестиционной отрасли не является новшеством последнего времени. Генеральный директор Пермской фондовой компании Сергей Токарев напоминает, что алгоритмическая торговля применяется на биржевых торгах уже более 10 лет. Так называемый робот — специально разработанная программа — определяет лучшие моменты для покупки и продажи ценных бумаг, анализируя биржевые данные. В чистом виде торговля производится без участия клиента, хотя вариации могут включать различные ограничения, вмешательство человека в том числе. Преимущество робота в том, что осуществлять до нескольких операций в секунду может только он.

Другой разновидностью использования программ, продолжает Сергей Токарев, является так называемое «автоследование», когда операции одного человека копируются на десятки счетов. Этот вариант работы также существует уже достаточно давно и предлагается сейчас практически всеми инвесткомпаниями.

К продуктам нового поколения относится сервис, позволяющий подбирать ценные бумаги исходя из предсказаний моделей. Также модели искусственного интеллекта помогают в принятии инвестиционных решений: например, с его помощью можно в секунды получить инвестзаключение по вышедшей многостраничной отчётности компании, рассказывает руководитель отдела развития интернет-проектов ФГ «Финам» Дмитрий Трость.

Особенность искусственного интеллекта в страховании заключается в меньшем количестве доступных данных о клиентской базе.

«В страховые компании в основном приходят раз в год, чтобы оформить полис, не считая возможного урегулирования убытков. Кроме того, стоит отметить, что для заключения некоторых видов страховых договоров не требуется большое количество информации в заявлении, что усложняет применение искусственного интеллекта», — говорит директор по развитию отношений с клиентами и искусственного интеллекта «Ингосстраха» Сергей Багно.

Эксперт отмечает, что активнее всего искусственный интеллект используется в моторных видах страхования, по которым имеется значительно больше статистических данных и информации об объектах и субъектах страхования.

Искусственный интеллект в страховании позволяет страховщикам устанавливать более справедливые тарифы для клиентов, когда клиенты с низким ожидаемым убытком получат меньший тариф, и ускорять процессы как на этапе заключения полиса, так и на этапе урегулирования убытков.

Интерес, смешанный с недоверием

Эксперты говорят о неоднозначном отношении клиентов к использованию искусственного интеллекта. Дмитрий Трость отмечает, что результаты исследования мнений пользователей и глубинных интервью говорят об их интересе к ИИ-сервисам, однако определённый уровень недоверия существует. Поэтому людям важно получать объяснение решений, предложенных ИИ-алгоритмами, и тестирование их результатов. Иначе говоря, клиентам важно получить доказательство, что прогнозы на основе ИИ имеют вероятность реализации не ниже, чем прогнозы аналитиков.

Однако, по мнению Александра Мезенцева, клиенту важнее качественное решение его проблемы, чем инструмент, с помощью которого это будет сделано. Например, если в чат-боте диалог с клиентом выстроен эффективно и учитывает потребности клиента, то удовлетворённость будет высокой, — а это вопрос совершенства алгоритмов. В то же время эксперт полагает, что всегда будет существовать доля клиентов, для которых общение с живым человеком более удобно.

Незаменимый человек

Согласно результатам опроса, проведённого ассоциацией «ФинТех», в настоящее время в бизнес-процессах 95% финансовых и технологических организаций — респондентов применяются системы на основе ИИ. По данным опроса, 87% респондентов уже используют ИИ-решения для анализа данных, 63% компаний — для работы с текстом, 35% компаний используют речевые технологии, 30% компаний применяют решения ИИ в области компьютерного зрения.

В то же время все специалисты единодушны в том, что полной замены человека алгоритмами не предвидится.

По словам Сергея Багно, искусственный интеллект хорошо решает структурированные, повторяющиеся задачи и делает корректные прогнозы, только если уже сталкивался с подобными примерами. Например, он может сделать выгрузку по динамике продаж, описать график, — но объяснить, почему продажи увеличились или снизились, у него не получится. В целом он автоматизирует рутинные задачи, но полностью заменить высококвалифицированных специалистов не в состоянии.

«Искусственный интеллект не заменит человека по нескольким причинам. Во-первых, кто-то всё же должен развивать его и контролировать. Во-вторых, искусственный интеллект не может качественно работать в условиях, отличных от тех, в которых он учился, он менее вариативный и гибкий, чем человек. Наконец, он сам же создаёт новые отрасли и рабочие места, благодаря чему появляются новые профессии для человека», — уверен Александр Мезенцев.

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