Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Ночь, полная слов
Пермские библиотеки участвуют во всероссийской акции «Библионочь»
События «Библионочи» продолжаются до позднего вечера. Масштабная акция проводится уже 13 лет. Пермские библиотеки присоединились к ней в 2013 году, тогда — всего лишь две из них: краевая библиотека им. Горького и библиотека им. Пушкина. Нынче в акции, которая пройдёт 20 апреля, участвуют самые разные библиотеки во всём Пермском крае — от Елово и Карагая до Чердыни и Юсьвы — более 60 учреждений!
«Библионочь» ориентирована на читателей самого разного возраста — от младших школьников до пенсионеров, и мероприятия, рассчитанные на семейное посещение, всегда были важной её частью, однако в Год семьи они имеют особенное значение. «Читаем всей семьёй» — таков слоган события в этом году.
В Краевой библиотеке им. Горького события «Библионочи» (12+) начнутся в 16:00 с лекции «Народные игры. Детские игровые практики коми-пермяков», затем начнётся встреча-дискуссия «Кино и литература: друзья или соперники?», а затем — мастер-класс по работе с архивными источниками и семейный правовой час с прокуратурой Пермского края «Что делать, если звонит мошенник».
Книгоиздатель Ильдар Маматов представит поэтическую серию «Библиотека российской поэзии» и откроет выставку «Краеведческие книги издательства «Маматов». На этом событии обещаны розыгрыш и викторина с книжными призами.
События в «Горьковке» — самые разнообразные. Разговор пойдёт и о растениях из коллекции ботанического сада ПГНИУ, и о фламенко, и о диафильмах… На мастер-классах можно будет поучиться танцевать фламенко, переплетать книги из домашней библиотеки, рисовать, складывать оригами, рассчитывать семейный бюджет, изготавливать марийских национальных кукол и ароматические саше.
В режиме нон-стоп будут работать видеозал и зал настольных игр, откроется несколько выставок, пройдёт акция «Книги в подарок» — можно будет подарить книги библиотеке.
Уже не впервые накануне основной «Библионочи», 19 апреля, в библиотеках Пермского края пройдут детские «Библиосумерки» (6+) — для самой главной читающей аудитории.
Тщательно готовилась к событию Краевая детская библиотека им. Льва Кузьмина. Здесь пройдут творческая встреча с актёрами театра кукол «Карабаска», громкие чтения книжки Астрид Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок», «Мастерская выдумщиков», где всей семьёй можно будет выдумать новый литературный сюжет с известными книжными героями, семейный мини-квест по решению словесных головоломок «Найди, если сможешь», музыкальный мини-спектакль по национальным сказкам Китая, мастер-класс по песочной анимации, встреча с пермским детским писателем Андреем Зелениным, «Волшебное семейное шоу» от иллюзионного театра «Данилин» и многое другое.
Маргарита Урих, директор Пермской краевой детской библиотеки им. Льва Кузьмина:
— Наш праздник называется «Библиосумерки», и он посвящён детям. На один вечер наше привычное пространство, наш книжный особнячок превратится в сказочную страну. У нас будет много классных гостей: юные музыканты, артисты театральной студии «Прозус Д», издатель Ильдар Маматов. Будет живое общение книголюбов и читающих семей, сказки под куполом звёзд, большая семейная игротека, экскурсии по тёмным лабиринтам книгохранилищ, знакомство с волшебными созданиями Экзотариума. Будет много необычного, например, мастер-класс по китайской каллиграфии. Мы предлагаем каждому ребёнку прийти в интересном образе и принять участие в дефиле костюмов сказочных персонажей. Можно участвовать всей семьёй и получить за это призы!
В последние годы библиотеки всё больше принимают на себя функции места общения, интеллектуального клуба, мультимедийной информационной площадки. Здесь по-прежнему читают книги, но сегодняшняя библиотека — это больше чем книжное собрание. Такой подход ярко проявляется в программе по созданию модельных библиотек в Пермском крае. Это один из приоритетов краевого министерства культуры — ведь важнейшая функция модельной библиотеки — преодоление территориальной дискриминации в получении доступа к культурным ценностям. Открытие современных медиацентров радикально расширяет возможности жителей даже отделённых и небольших населённых пунктов в доступе не только к литературе, но и к видео и музыке, а ещё даёт возможность новых коммуникаций, создаёт новый круг общения.
Говорил о модельных библиотеках и губернатор Дмитрий Махонин в своём ежегодном послании Пермскому краю. Наш регион — один из «чемпионов» федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» по созданию модельных муниципальных библиотек. Первые две открылись в Перми в 2019 году, и сегодня таких библиотек в крае уже 35, а в нынешнем году планируется открытие ещё пяти.
«Библионочь» — ещё одна возможность для модельных библиотек показать свои новые качества. Неудивительно, что учреждения принимают в акции самое живое участие. В Лысьвенской центральной библиотеке — одном из флагманов движения модельных библиотек, самом крупном подобном учреждении Пермского края, 20 апреля откроется фотовыставка Марии Кутуевой (Москва) «Семья в объективе: знакомые и незнакомые лица», состоится встреча с актёрской династией Мироновых из Лысьвенского театра драмы, пройдут мастер-классы по изготовлению книжных закладок и магнитов на холодильник и многие другие события.
Алла Платонова, министр культуры Пермского края:
— «Библионочь» — это прекрасный повод сходить в библиотеку всей семьёй. С близкими, с друзьями. Поверьте, если вы давно не были в библиотеке, вы сильно и приятно удивитесь!
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.