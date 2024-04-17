Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Ночь, полная слов Пермские библиотеки участвуют во всероссийской акции «Библионочь» Поделиться Твитнуть

Фото: министерство культуры Пермского края

Пермский край с воодушевлением ожидает начала культурных ноктюрнов — ночных событий в учреждениях культуры, которые год от года становятся всё более популярны. Когда-то всё начиналось с «Ночи музеев», затем появилась «Библионочь», а недавно ещё и ноябрьская «Ночь искусств». Годовой цикл подобных событий открывает «Библионочь» — одно из главных культурных событий страны, которое позволяет читателям встретиться с современными авторами и с новой стороны открыть для себя литературную классику, принять участие в лекциях и мастер-классах, викторинах и квестах, послушать поэтические чтения и концерты.

События «Библионочи» продолжаются до позднего вечера. Масштабная акция проводится уже 13 лет. Пермские библиотеки присоединились к ней в 2013 году, тогда — всего лишь две из них: краевая библиотека им. Горького и библиотека им. Пушкина. Нынче в акции, которая пройдёт 20 апреля, участвуют самые разные библиотеки во всём Пермском крае — от Елово и Карагая до Чердыни и Юсьвы — более 60 учреждений!

«Библионочь» ориентирована на читателей самого разного возраста — от младших школьников до пенсионеров, и мероприятия, рассчитанные на семейное посещение, всегда были важной её частью, однако в Год семьи они имеют особенное значение. «Читаем всей семьёй» — таков слоган события в этом году.

В Краевой библиотеке им. Горького события «Библионочи» (12+) начнутся в 16:00 с лекции «Народные игры. Детские игровые практики коми-пермяков», затем начнётся встреча-дискуссия «Кино и литература: друзья или соперники?», а затем — мастер-класс по работе с архивными источниками и семейный правовой час с прокуратурой Пермского края «Что делать, если звонит мошенник».

Книгоиздатель Ильдар Маматов представит поэтическую серию «Библиотека российской поэзии» и откроет выставку «Краеведческие книги издательства «Маматов». На этом событии обещаны розыгрыш и викторина с книжными призами.

События в «Горьковке» — самые разнообразные. Разговор пойдёт и о растениях из коллекции ботанического сада ПГНИУ, и о фламенко, и о диафильмах… На мастер-классах можно будет поучиться танцевать фламенко, переплетать книги из домашней библиотеки, рисовать, складывать оригами, рассчитывать семейный бюджет, изготавливать марийских национальных кукол и ароматические саше.

В режиме нон-стоп будут работать видеозал и зал настольных игр, откроется несколько выставок, пройдёт акция «Книги в подарок» — можно будет подарить книги библиотеке.

Уже не впервые накануне основной «Библионочи», 19 апреля, в библиотеках Пермского края пройдут детские «Библиосумерки» (6+) — для самой главной читающей аудитории.

Тщательно готовилась к событию Краевая детская библиотека им. Льва Кузьмина. Здесь пройдут творческая встреча с актёрами театра кукол «Карабаска», громкие чтения книжки Астрид Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок», «Мастерская выдумщиков», где всей семьёй можно будет выдумать новый литературный сюжет с известными книжными героями, семейный мини-квест по решению словесных головоломок «Найди, если сможешь», музыкальный мини-спектакль по национальным сказкам Китая, мастер-класс по песочной анимации, встреча с пермским детским писателем Андреем Зелениным, «Волшебное семейное шоу» от иллюзионного театра «Данилин» и многое другое.

Маргарита Урих, директор Пермской краевой детской библиотеки им. Льва Кузьмина:

— Наш праздник называется «Библиосумерки», и он посвящён детям. На один вечер наше привычное пространство, наш книжный особнячок превратится в сказочную страну. У нас будет много классных гостей: юные музыканты, артисты театральной студии «Прозус Д», издатель Ильдар Маматов. Будет живое общение книголюбов и читающих семей, сказки под куполом звёзд, большая семейная игротека, экскурсии по тёмным лабиринтам книгохранилищ, знакомство с волшебными созданиями Экзотариума. Будет много необычного, например, мастер-класс по китайской каллиграфии. Мы предлагаем каждому ребёнку прийти в интересном образе и принять участие в дефиле костюмов сказочных персонажей. Можно участвовать всей семьёй и получить за это призы!

В последние годы библиотеки всё больше принимают на себя функции места общения, интеллектуального клуба, мультимедийной информационной площадки. Здесь по-прежнему читают книги, но сегодняшняя библиотека — это больше чем книжное собрание. Такой подход ярко проявляется в программе по созданию модельных библиотек в Пермском крае. Это один из приоритетов краевого министерства культуры — ведь важнейшая функция модельной библиотеки — преодоление территориальной дискриминации в получении доступа к культурным ценностям. Открытие современных медиацентров радикально расширяет возможности жителей даже отделённых и небольших населённых пунктов в доступе не только к литературе, но и к видео и музыке, а ещё даёт возможность новых коммуникаций, создаёт новый круг общения.

Говорил о модельных библиотеках и губернатор Дмитрий Махонин в своём ежегодном послании Пермскому краю. Наш регион — один из «чемпионов» федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» по созданию модельных муниципальных библиотек. Первые две открылись в Перми в 2019 году, и сегодня таких библиотек в крае уже 35, а в нынешнем году планируется открытие ещё пяти.

«Библионочь» — ещё одна возможность для модельных библиотек показать свои новые качества. Неудивительно, что учреждения принимают в акции самое живое участие. В Лысьвенской центральной библиотеке — одном из флагманов движения модельных библиотек, самом крупном подобном учреждении Пермского края, 20 апреля откроется фотовыставка Марии Кутуевой (Москва) «Семья в объективе: знакомые и незнакомые лица», состоится встреча с актёрской династией Мироновых из Лысьвенского театра драмы, пройдут мастер-классы по изготовлению книжных закладок и магнитов на холодильник и многие другие события.

Алла Платонова, министр культуры Пермского края:

— «Библионочь» — это прекрасный повод сходить в библиотеку всей семьёй. С близкими, с друзьями. Поверьте, если вы давно не были в библиотеке, вы сильно и приятно удивитесь!

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