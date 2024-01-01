Алёна Морозова «Пермский край был и остаётся опорным краем державы» Губернатор Пермского края Дмитрий Махонинин выступил с ежегодным посланием Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Послание губернатора об итогах и планах социально-экономического развития Пермского края стало событием совсем не дежурным: глава региона подводил итоги четырёхлетки и не обычного года, а юбилейного. Важность и эффективность мероприятий 2023-го были продемонстрированы участникам события наглядно: депутаты Законодательного собрания, главы муниципалитетов, промышленники, представители общественных организаций и федеральных ведомств, и другие слушатели впервые собрались в новом месте — в зале Краевой музыкальной школы, одного из тех объектов, которые появились благодаря 300-летию Перми.

Экономика

«Пермский край был и остаётся опорным краем державы», — напомнил собравшимся губернатор. Цифры это подтверждают.

Как сообщил Дмитрий Махонин, по результатам 2023 года Пермский край занимает четырнадцатое место в Национальном инвестиционном рейтинге — с 2020 года показатель улучшился на семь пунктов. Регион стабильно входит в топ-20 регионов России по объему валового регионального продукта: по итогам 2022 года этот показатель составил 2 трлн руб.

Инвестиции в основной капитал по итогам 2023 года составили 480 млрд руб. — это 115,8% к 2022 году в сопоставимых ценах, максимальный показатель за последние десять лет. По этому параметру Прикамье занимает четвертое место в ПФО и 20-е в РФ.

За последнее время регион полностью избавился от коммерческих кредитов и сейчас максимально использует кредиты из федерального бюджета. За два года в край привлечены порядка 12 млрд руб. дополнительных средств на реализацию крупных инвестиционных проектов в дорожной, транспортной и коммунальной сферах. В ближайшее время планируется получение ещё 4,4 млрд руб.

Елена Зырянова, председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Пермского края:

— Особое внимание хочется обратить на то, что в целом экономика региона имеет положительные тенденции. Несмотря на то, что мы переживали непростые времена, связанные сначала с пандемией, а сейчас — со специальной военной операцией, бюджет Пермского края динамично растёт и за последние три года увеличился на 40 %.

Развитие региона тесно связано с привлечением инвестиционных ресурсов, кредиты федерального бюджета — очень ценный ресурс: они выгодны, ставка по кредиту составляет всего 3% годовых; кроме того, Пермский край активно пользуется возможностью списания кредитов для регионов, 500 млн руб. уже списаны, ещё порядка 800 млн руб. планируются к списанию.

Мы намерены распространить эту практику на территории Пермского края. Мы не баловали их кредитами, но сегодня, тем не менее, принято решение, что территории, имеющие задолженности перед бюджетом, смогут их списать.

Как сообщил в своём послании Дмитрий Махонин, муниципалитеты смогут направить дополнительные высвобождающиеся средства на реализацию комплексных планов развития территорий.

Промышленность

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Строительство инфраструктуры, развитие социальной сферы — всё это мы делаем благодаря в том числе промышленным предприятиям. Они обеспечивают основные поступления в бюджет. Нам удалось сохранить устойчивость экономики и её структуру и преумножить компетенции наших предприятий за счёт технического перевооружения и создания новых производств.

Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в валовом региональном продукте Прикамья достигла 28,8%: по этому показателю регион занимает первое место среди субъектов ПФО и пятое в России. Почти треть добавленной стоимости, созданной в регионе, приходится на высокотехнологичные и наукоемкие отрасли.

Индекс промышленного производства в 2023 году достиг 105, 2 %. Это наибольшее значение с 2015 года.

Сейчас более 580 предприятий Прикамья выполняют заказы 45 крупных российских холдингов ежегодным общим объемом 140 млрд руб.

Губернатор сообщил, что до 2028 года будет проведена модернизация и полное технологическое перевооружение ведущих пермских предприятий оборонно-промышленного комплекса. Объём инвестиций составит 250 млрд руб.

Иван Краснов, директор акционерного общества «Протон — Пермские моторы»:

— Хочу поздравить всех жителей края: 11 апреля с космодрома Восточный осуществлён первый пуск ракеты «Ангара-А5» с двигателями, сердце которых изготовлено на пермском «Протон-ПМ»!

Дмитрий Николаевич в послании уделил особое внимание промышленности — вкладу предприятий Прикамья в развитие территории, создание новых производственных мощностей и рабочих мест. Сегодня «Протон-ПМ» реализует совместно с краевыми властями приоритетный региональный инвестиционный проект — мы создаём в Новых Лядах современное производство ракетных двигателей. Планируем завершить в этом году строительство корпуса площадью 40 тысяч квадратных метров. Одновременно с этим развиваем социальную инфраструктуру микрорайона.

Все цели и задачи, которые сегодня обозначил в послании губернатор, реализуются в наших локальных проектах. Это позволяет с уверенностью сказать, что мы обеспечиваем рост промышленности и решаем поставленную перед предприятием задачу по изготовлению агрегатов двигателя РД-191 для ракет «Ангара» на территории Пермского края.

Пермский край второй год подряд является лидером ПФО по объёму экспорта. Сегодня экономические партнёры Прикамья — более 100 стран. По итогам участия в международных форумах и бизнес-миссиях за два года объём экспортных контрактов пермских предприятий составил порядка 30 млрд. руб., и запланированы к заключению соглашения ещё на 70 млрд. руб.

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Люди

Неудивительно, что в Год семьи наибольший процент времени в послании губернатора уделил вопросам демографии, о здоровье населения, о кадровой политике в регионе.

Пермский край занимает второе место в ПФО по уровню рождаемости, средняя продолжительность жизни в регионе — 71 год, и этот показатель растёт.

Особое внимание руководства региона обращено на молодёжную политику и обеспечение кадрового прироста промышленности. Уже сейчас миграционные процессы среди молодёжи в Пермском крае положительные: за год на учёбу в другие регионы из Прикамья отправилось 1050 человек, а приехали в Пермский край 2500 студентов из 73 регионов России! По мнению Дмитрия Махонина, завершение строительства межвузовского кампуса в Камской долине будет способствовать дальнейшему привлечению в Пермский край учащейся молодёжи.

Особая тема — приток кадров на флагманские предприятия региона. Для достижения этой цели развивается инфраструктура техникумов, колледжей и вузов. Впервые с советских времен построили общежития для СПО — в Перми и Чернушке. Завершилась реконструкция политехнического колледжа им. Н.Г. Славянова, построен новый учебный корпус Авиационного техникума им. А.Д. Швецова на тысячу мест. Новый корпус оснащён современным оборудованием, так, установлен комплекс станков с ЧПУ и полноразмерные макеты двигателей ПД-14 и ПС-90А. Планируется реконструкция исторического корпуса авиатехникума.

За ближайшие три года будет построено 22 объекта для учреждений СПО в 12 территориях края: общежития, учебные корпуса, производственные мастерские и спортивные объекты.

Губернатор в ходе послания поручил Министерству образования и науки подготовить заявку для участия в новых федеральных программах капитального ремонта и оснащения колледжей и техникумов. Кроме того, глава региона обозначил планы по развитию профессионального образования в регионе. К началу учебного года будет работать 10 кластеров федерального проекта «Профессионалитет». «Министерству образования и науки Прикамья совместно с предприятиями к 2030 году надлежит довести их число до 20», — поручил он.

Добавим, что за четыре года в Прикамье было создано более 72 тысяч высокопроизводительных рабочих мест: на конец 2023 года их число ставило 450 тысяч. Более половины руководящего состава на предприятиях края — молодые люди в возрасте до 35 лет.

Национальная цель Российской Федерации — достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство. В рамках этой стратегии и действует руководство Пермского края. Что нужно для того, чтобы сделать это возможным? «Да просто взять и сделать!» — считает глава Прикамья.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Мы будем жить и работать в родном Прикамье, воспитывать детей так, чтобы они продолжили наше дело — развивали Пермский край.

Губернатор сообщил, что разработана Стратегия развития Пермского края до 2035 года, которая скоро будет внесена в Законодательное собрание.

Председатель Законодательного собрания Пермского края Валерий Сухих:

— Дмитрий Николаевич дал чёткую оценку работы правительства за последние четыре года. С 2020 года Пермский край добился значительных успехов в социальной сфере, промышленности, строительстве и других ключевых отраслях. Кроме того, за спиной региональной команды период пандемии, трехсотлетие краевой столицы и начало санкционного давления недружественных стран. Губернатор Прикамья определил задачи, необходимые для стабильного развития региона и рассчитанные до 2030 года. Они носят конкретный характер, вписаны в национальные цели страны и обоснованы интересами жителей Пермского края. Часть решений требует законодательной поддержки. Например, Стратегия социально-экономического развития края и налоговые льготы для предприятий, помогающих учреждениям среднего профессионального образования. Краевой парламент настроен на дальнейшее конструктивное взаимодействие с исполнительной властью региона по этим и другим вопросам.

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.