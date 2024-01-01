Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Требуются виртуозы В Перми прошёл юбилейный гала-концерт фестиваля-конкурса «Русская фантазия» Поделиться Твитнуть

Большой зал филармонии, нарядная публика, аншлаг… 13 апреля здесь прошёл гала-концерт ежегодного краевого конкурса юных исполнителей на народных инструментах и вокалистов народного пения «Русская фантазия» (6 +). Сам конкурс проводился ещё в декабре, и это традиция: зимой — определение победителей, весной — концерт, где на большой сцене с большим оркестром русских народных инструментов солируют совсем юные музыканты.

Галина Кокоулина, директор Пермской краевой филармонии, заслуженный работник культуры РФ:

— Год от года интерес к конкурсу «Русская фантазия» возрастает. За всю историю конкурса приняли участие более пяти тысяч юных дарований Прикамья. Этим проектом филармония поддерживает, сохраняет традиции отечественного искусства, развивает практику исполнительства на народных инструментах, что, несомненно, способствует сохранению и развитию культурных традиций в русле национальных приоритетов.

Галина Токарева, художественный руководитель Оркестра русских народных инструментов им. В.А.Салина Пермской краевой филармонии, заслуженный работник культуры РФ, профессор:

— Гала-концерт проходит не сразу после завершения конкурса, потому что после того как определяются лауреаты и их концертные номера, начинается написание партитур. Все партитуры для оркестра мы пишем сами — у нас есть музыканты-инструментовщики. Потом начинаются репетиции. Всё это не так быстро, потому что оркестр очень загружен: концерты, премьеры, детский абонемент «Сказки с оркестром».

«Русская фантазия» проводится каждый год, даже время пандемии не стало исключением. Нынешний концерт — юбилейный. Впервые конкурс юных исполнителей на народных инструментах прошёл 30 лет назад, в 1994 году, по инициативе основателя и руководителя Оркестра русских народных инструментов (ОРНИ) Пермской филармонии Виктора Савина. Проект поддержало тогдашнее руководство региона, поддерживает и сейчас: для краевого минкульта творческое образование детей — один из приоритетов, а конкурс — важный инструмент этого процесса.

По словам министра культуры Пермского края Аллы Платоновой, работа в этом направлении проводится постоянно и планомерно, в том числе в рамках национального проекта «Культура» и других федеральных проектов, позволяющих приобретать музыкальные инструменты для детских школ и студий, обновлять их помещения, повышать квалификацию преподавателей. Строительство Краевой музыкальной школы — логичный новый шаг в этом направлении.

Детские творческие конкурсы — тоже часть этого процесса. Их в регионе немало: есть и собственные проекты вроде фестиваля имени Дмитрия Кабалевского, а есть и участие в стипендиальных программах российских фондов, например, фонда Владимира Спивакова или фонда «Новые имена». «Русская фантазия» — один из самых заслуженных и важных конкурсов для детей-музыкантов: он поддерживает крепкую, мощную региональную школу народного исполнительства, позволяет выявить новые музыкальные таланты, стимулирует их творческий рост, способствует сохранению и развитию традиций музыкальной культуры Прикамья. В филармонии считают, что проведение конкурса позволяет обновлять кадровую базу для коллективов народных инструментов: в нынешнем составе ОРНИ девять музыкантов были лауреатами «Русской фантазии» в разные годы.

Гала-концерт 13 апреля продолжался целых три часа. Его программа была разнообразной и сбалансированной: здесь и переложения мировой классики, и музыка современных композиторов, специально написанная для русских народных инструментов, и, разумеется, основа основ — русская народная музыка. В честь юбилея в программе было немало сюрпризов: ведущая концерта Екатерина Баталина-Корнева увлекательно рассказала историю «Русской фантазии», в которой было немало забавных эпизодов; в качестве солистов выступили не только лауреаты нынешнего конкурса, но и выпускники «Русской фантазии» прошлых лет, успешно работающие на профессиональной сцене.

Но, конечно, главными героями этого дня стали дети. Это удивительные дети — талантливые, целеустремлённые. Многие из них уже сегодня могут собирать залы, если, конечно, подготовят большие концертные программы. Взять хотя бы певца Андрея Тимофеева, который выступил с русской народной песней «Выйду на улицу» — кудрявый красавец, обладатель красивого баритона, ещё и в пляс пустился на сцене. Зал его восторженно благодарил! Успехи юного вокалиста не случайны: ведь он ученик Ирины Кулёвой, выдающейся певицы и опытного руководителя вокального коллектива.

Виктория Старцева из музыкальной школы Краснокамска — настоящая звезда: удивительно красивый тембр голоса, мастерство, артистизм; недаром девушка уже восемь раз входила в число лауреатов «Русской фантазии»!

Многие из педагогов, чьи ученики стали лауреатами конкурса, — концертирующие музыканты, и это важно: они учат не только игре на музыкальных инструментах, но и сценическому поведению, а это очень способствует успеху их воспитанников. Сария Ибраева, преподаватель Бардымской детской школы искусств — известный и востребованный в Барде музыкант. Она сама сделал инструментовку татарского народного танца «Бишле бию» для трио юных баянистов, и выступление её учеников заставило зал закричать от восторга и заскандировать.

Среди солирующих инструментов были и классические гитары, и флейта, и, разумеется, балалайки и домры, но особую краску концертной программы создали баяны, во многом благодаря ученикам Наталии Юнкинд — имя этого выдающегося преподавателя трижды звучало при объявлении концертных номеров.

В юбилей конкурса 11 артистов ОРНИ были отмечены высокими наградами от Министерства культуры региона и Правительства Пермского края. Благодарности администрации Перми получили и солисты оркестра — лауреаты конкурса «Русская Фантазия» прошлых лет — они приняли участие в юбилейном Гала−концерте.

Педагогам и руководителям учреждений, чьи воспитанники принимают активное участие в конкурсе были вручены Благодарственные письма Пермской краевой филармонии.

Это был очень вдохновляющий, очень тёплый концерт. Для красивой, зрелищной народной музыки нужно, кроме виртуозности, ещё одно важное качество — кураж, и им в полной мере обладает филармонический коллектив под руководством Галины Токаревой с её крепким, энергичным стилем дирижирования. Эти же важные исполнительские качества педагоги передают своим ученикам, которые уже 30 лет впервые выходят на профессиональную сцену благодаря конкурсу «Русская фантазия».

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