Екатерина Артёмова Инди-поп, гандбол и Праздник ледохода Афиша уикенда 12-14 апреля Поделиться Твитнуть

Российская певица polnalyubvi (настоящее имя — Марина Демещенко), выступающая в жанре инди-поп, известна своим уникальным подходом к музыке и перформансу. Каждый её концерт — это сочетание живой музыки, художественных образов и глубоких текстов, обещающих зрителям не только слушать, но видеть и чувствовать каждую ноту и слово. Сейчас у певицы проходит большой весенний концертный тур. В эту пятницу она выступит в Перми. Поклонников ждёт неповторимое шоу, где каждый сможет не только услышать любимые песни в новом звучании, но и открыть для себя что-то совершенно новое.

В Перми продолжаются гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана. Два дня подряд его артисты будут исполнять на Большой сцене Театра-Театра хореографическую версию романа в стихах Александра Пушкина. В этом балете Борис Эйфман соединил классику и современность. Пушкинские герои превращены в знаковых персонажей нашего времени, прошедших сквозь тревожную эпоху перемен, живущих на сломе веков. Неожиданное сочетание произведений Петра Чайковского и рок-музыки композитора Александра Ситковецкого позволяет зрителям сильнее проникнуться замыслом хореографа.

Программа шестого фестиваля FUTURE.DOC исследует космос, экологию и археологию, медицину и искусственный интеллект. На фестивале можно будет увидеть ленты из России, Франции и США. Среди них: «Охотник за метеоритами» (12+) режиссера Натальи Анисимовой, «Ближе к звездам» (12+), «Жизнь в зеленом городе» (12+), «Мумии возвращаются» (12+), цикл документальных фильмов «Подводный роман» (12+), «Колбаса Митрофана Аксенова» (16+), «Опытным путем» (12+), «О медицине и чудесах» (16+). Завершится фестиваль новым фильмом постоянной участницы Юлии Киселевой «Как Иван Пигарев сон изучал» (12+). Гостей фестиваля также ждут лекции, мастер-классы, выступление музыкантов и фотовыставка.

В XIX веке жизнь пермяков была неразрывно связана с Камой. Ледоход пробуждал город, празднично одетые горожане заполняли берега реки и восторженно смотрели на проплывающие льдины. Радостное событие сулило скорое начало судоходства, а значит — оживление городской жизни, торговли, поездки на дачи. Несколько лет назад исторический парк «Россия — Моя история» решил возродить городскую традицию встречи весны и стал устраивать Праздник ледохода. В программе праздника в этом году: ярмарка, уличные гуляния, выступления Пермского губернского оркестра, различных музыкальных и творческих коллективов.

По итогам прошлого сезона ФК «Амкар Пермь» расположился на восьмой строчке «серебряной» группы LEON-Второй лиги А, оказавшись таким образом в низшем классе «Б». Главной целью на этот сезон руководство клуба поставило победу в своей группе в дивизионе «Б» и возвращение в «серебряную» группу лиги. Первой игрой «красно-чёрных» в новом сезоне станет матч с футбольным клубом «Волга» из Нижнего Новгорода на своём поле.

Сольный концерт этновокалистки, арфистки Ирины Пыжьяновой. В программе: весенние обрядовые песни, хороводы и лирика в традиционном звучании и в авторских аранжировках для леверсной арфы и гуслей. Это песни пробуждающейся земли, освобождающихся ото льда рек и весеннего неба. Это давние истории и сюжеты, которые вновь и вновь пересказываются на новый лад, резонируя с настоящим временем и теми, кто его проживает. Как и все концерты в рамках проекта Late Night Concert выступление Ирины Пыжьяновой будет проходить в уютной атмосфере под мерцание свечей.

В этом году Пермь выбрана местом проведения решающего этапа мужского Кубка России по гандболу — «Финала четырёх». Полуфиналы состоятся 13 апреля, матч за третье место и финал — 14 апреля. Бороться за Кубок России будут местные «Пермские медведи», действующий обладатель трофея «Чеховские медведи», а также краснодарский СКИФ и столичный ЦСКА. Расписание матчей и ссылки для покупки билетов можно найти в группе гандбольного клуба «Пермские медведи» в соцсети «ВКонтакте».

Канадская хоррор-комедия о вампирах режиссёра Арианы Луи-Сейз. Главная героиня картины, Саша — молодая вампирша с сильно развитой эмпатией. Внутренняя мораль и чувствительность мешают ей убивать людей ради пропитания. Однако, когда разгневанные родители перекрывают поставки крови для Саши, жизнь девушки оказывается под угрозой. Вскоре она встречает Пола — депрессивного подростка с суицидальными наклонностями. Пол согласен отдать свою жизнь, чтобы Саша выпила его кровь, но сначала девушка должна помочь ему исполнить последнее предсмертное желание.

«Бал-маскарад» был написан итальянским композитором Джузеппе Верди в 1958 году и стал одной из опер, принёсших ему мировую славу наряду с «Риголетто», «Трубадуром» и «Травиатой». На сцену Пермской оперы «Бал-маскарад» вернулся после долгого перерыва в прошлом году в постановке Владиславса Наставшевса. Жанр спектакля — трагифарс. В нём встречаются два мира — закулисья и сцены. Всегда ли можно провести границу между реальностью и вымыслом? И не является ли жизнь подлинным балом-маскарадом, где все носят маски — и всё оказывается не тем, чем кажется? Опера исполняется на итальянском языке с русскими титрами.

В воскресенье в арт-пространстве «Другие круги» пройдёт мастер-класс художника Дмитрия Козлова. В настоящий момент его работы представлены в художественном музее Екатеринбурга, Пермской художественной галерее, частных коллекциях в России и за рубежом. Вместе с художником участники мастер-класса научатся работать в пастозной технике (плотными, непросвечивающими мазками) и напишут картину с изображением Храма рождества Пресвятой Богородицы на улице Ленина в Перми. Записаться на мастер-класс можно через личные сообщения или в группе арт-пространства «Другие круги» в соцсети «ВКонтакте». Все материалы входят в стоимость.

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