Алёна Морозова

Гаджет на колёсах

Какие передовые технологии используются в современных автомобилях

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Автомобильная промышленность продолжает стремительно развиваться, внедряя всё более инновационные решения. Каждый год мы наблюдаем рост уровня интеллектуальной оснащённости автомобилей. Среди технологий, доступных на рынке, стоит выделить развитые информационно-навигационные системы, различных ассистентов водителя, возможность обновления программного обеспечения автомобиля через сети мобильной связи и даже автопилоты. В этом материале мы рассмотрим, какие технологии уже доступны потребителям в Перми и какие новшества ожидаются в автомобилях будущего.

Автопилот

Это программно-аппаратный комплекс, управляющий автомобилем без участия человека, непрерывно контролирующий заданные безопасные характеристики маршрута перемещения и соблюдающий указанные лимиты. Автопилот удерживает автомобиль на курсе, компенсирует непостоянство окружающей среды и возникающие во время движения изменения и отклонения. Техническое воплощение принципа является достаточно сложным — это относится как к алгоритмам управления ПО, так и к аппаратной части.

Техническое зрение воплощено по распространённым принципам мониторинга ситуации в разных диапазонах звуковых и электромагнитных волн, улавливаемых датчиками пассивного и активного типа. Для этого автопилотные автомобили оснащаются специальными камерами, радарами и сенсорами. Все вместе они создают комплексное изображение, в реальном времени анализируемое компьютером, создающим модель обстановки, формирующим образы, проводящим оценку безопасности движения и просчитывающим риски. Для решения подобных задач используются как нейросети, так и информация от внешних источников, например спутников.

В мире существует шесть уровней автономного вождения, обозначающихся названиями от L0 до L5. Базовый уровень L0 подразумевает, что у автомобиля нет никакой автономности и им управляет водитель. L1 указывает на наличие круиз-контроля и функции ограничения скорости. L2 — продвинутая система, включаю­щая в себя такие компоненты, как автоматическая парковка, адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе, мониторинг слепых зон и пр. Уровень L3 указывает на то, что автомобиль может самостоятельно справляться с большей частью дорожных ситуаций, а водителю необходимо лишь следить за процессом. Автомобили с автономностью L4 могут полностью самостоятельно передвигаться по дорогам без вмешательства пилота, но в строго выделенном для этого районе. Уровень L5 подразумевает полную автономность машин — в сущности, на них можно не устанавливать руль.

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Уровень автономного вождения L2 встречается на множестве автомобилей. Продвинутые технические компании и стартапы — Tesla, Geely Group, Changan, NIO и т. д. — уже выходят за рамки этого стандарта, предлагая широкий спектр автономных функций. Автомобили их производства уже могут автономно передвигаться в определённых дорожных условиях. При этом сами производители называют такой уровень вождения L2.5, ведь формально L3 не узаконен.

А что у нас? Функции автономного вождения китайских автомобилей работают лишь частично — например, продвинутые системы городской навигации NGP и умной навигации на автомагистралях NCA, доступные на автомобилях XPeng, Zeekr, Li Auto, недоступны. Причина проста: системы опираются на Baidu-карты и данные со спутников, которые пока что «кружат» только над Китаем. Тем не менее в РФ действуют функции адаптивного круиз-контроля, автономной парковки, удержания полосы движения, экстренного торможения перед препятствием.

В России активно ведутся пилотные проекты автономно управляемых автомобилей. В Москве в ряде районов передвигаются автономные такси. До китайского опыта, конечно, пока далеко, да и применимость технологий автономного вождения L3 в России — вопрос открытый. Впрочем, ещё несколько лет назад многие говорили, что у нас и системы автоматической парковки с адаптивным круиз-контролем работать не будут, ведь не везде видна разметка, но и эта проблема уже практически решилась. С большой вероятностью такая же судьба ожидает и автопилот уровня L3.

Информационно-навигационные системы

Программы спутниковой навигации давно стали для нас обыденностью — такая программа есть в любом смартфоне и вполне справляется со своими задачами. Что в авто? Там навигационные системы постепенно становятся частью полноценных информационных систем, всё плотнее «вплетаясь» в общую информатизацию современных автомобилей.

История успеха: Банк «Уралсиб» в автокредитовании уже более 15 лет

«Уралсиб» — крупный федеральный банк с обширной региональной сетью и 35-летним опытом работы на рынке — предлагает своим клиентам широкий спектр современных банковских продуктов. Автокредитование — одно из важных направлений, которое банк активно развивает уже более 15 лет. В Пермском крае услуги «Уралсиба» предоставляются во всех автосалонах региона, а в салонах таких крупных дилеров, как VERRA, «Автопрестиж», «Брайт Парк», «Сатурн», автокредит можно оформить напрямую через сотрудника банка.

По итогам 2023 года объёмы автокредитования выросли в банке в 1,2 раза по сравнению с 2022 годом — с 29,3 млрд до 33,8 млрд руб., а портфель автокредитов увеличился в 1,3 раза — с 28,6 млрд до 37,6 млрд руб.

Валерий Теренин, руководитель Пермской территориальной дирекции банка «Уралсиб»:

— За последние годы мы значительно расширили список автосалонов-партнёров, выдачи автокредитов заметно растут. Всё больше клиентов предпочитают оформлять услугу именно в нашем банке. Мы постарались сделать процесс получения кредита максимально комфортным, в частности оптимизировали работу с заявками на кредит, что позволило значительно ускорить принятие решений.

Выгодные предложения

Банк предлагает выгодные ставки и условия для покупки машины в кредит: так, максимальный срок кредитования увеличен до восьми лет, а предельная сумма кредита — до 17 млн руб. Клиентам доступен широкий выбор кредитных программ, в том числе кредитование без залога и с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы.

Кредиты на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнёров банка «Уралсиб», а также в офисе банка.

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Перспективы автокредитования

Валерий Теренин:

— В 2024 году рынок новых автомобилей станет ещё более насыщенным. Ожидается дебют новых брендов из Китая и расширение линеек уже представленных на рынке марок. Важным фактором развития рынка станет поддержка импортёров со стороны государства и специальные программы кредитования от банков. Всё это будет способствовать положительной динамике в автокредитовании.

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Ярким примером может служить концепция Internet of Vehicles (IoV), включающая в себя использование в автомобиле сетевых технологий для обмена информацией между различными устройствами, будь то мобильные устройства, навигационные системы, камеры, датчики и другие элементы, обеспечивающая коммуникацию и передачу данных для оптимизации управления и повышения безопасности. Экосистема IoV позволяет улучшить взаимодействие транспортных средств, обеспечивая более эффективное управление, отслеживание других участников движения и предотвращение аварий. Владельцам доступен полный комплекс онлайн-сервисов, включая онлайн-навигацию с отображением пробок, онлайн-музыку, видео, погоду, доступ к социальным сетям и играм. Доступны и телематические сервисы, открывающие целый спектр функций удалённого управления автомобилем через мобильное приложение: удалённый запуск двигателя, климат-контроль, отпирание и запирание автомобиля, поиск на парковке и всю информацию о текущем состоянии автомобиля. Разумеется, наличие интернета в автомобиле позволяет обновлять программное обеспечение без необходимости обращения в дилерский центр.

А самое приятное — такие автомобили уже есть на нашем рынке. Внедорожник EXEED VX, доступный у дилеров марки, в качестве одного из главных обновлений получил функцию Internet of Vehicles на борту. Обеспечение работы интернета в автомобиле осуществлено в партнёрстве с одним из крупных операторов мобильной связи. SIM-чип, установленный в штатном телекоммуникационном модуле, поддерживает работу в сетях связи 2G, 3G и 4G/LTE и обеспечивает бесперебойную передачу данных, необходимых для функционирования приложения, а также удалённого управления автомобилем.

Онлайн-навигация в EXEED VX реализована с помощью технологии NaviKit SDK от «API Яндекс Карт», лежащей в основе популярных приложений «Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор». Навигатор EXEED, созданный на базе этой технологии, интегрирован в бортовой компьютер автомобиля, избавляя водителя от необходимости отвлекаться от дороги для настройки маршрута на сторонних навигационных девайсах. Помимо учёта актуальной дорожной ситуа­ции, камер, пробок, дорожных работ, отображения наиболее релевантного маршрута исходя из запроса пользователя и согласно пошаговым текстовым аннотациям, автомобильный навигатор EXEED также поддерживает голосовое сопровождение ведения по маршруту, разработанное внутренней командой производителя.

Системы безопасности

Не можем обойти вниманием функции, являющиеся — мы настаиваем! — чрезвычайно важными для автомобилей. Речь о безопасности движения и возможностях, появившихся в современных авто. Не стоит забывать, что причиной большинства дорожно-транспортных происшествий является человеческий фактор, а современные системы помощи водителю работают на сокращение таких ситуаций.

К примеру, система экстренного торможения (BAS) максимально быстро и эффективно реагирует на внезапные препятствия на дороге, будь то автомобиль или пешеход. Система BAS может брать управление на себя, реагируя на появление препятствия быстрее водителя. Раньше реакция — короче тормозной путь — больше вероятность избежать ДТП или снизить тяжесть его последствий.

Система работает относительно просто: фиксируя появление препятствия радаром, электронный мозг начинает автоматически притормаживать, а если в ближайшие доли секунды реакции водителя не последует, ударит по тормозам сам.

Система контроля полосы

Машина сама держится в пределах полосы и даже слегка подруливает, чтобы не выходить за края. Увы, отпустить руль и пить кофе с сигареткой не получится — всё-таки это не полноценный автопилот и реагировать на изменения ситуации за тебя он не будет. Но на тех трассах, где разметка видна чётко, система работает и действительно помогает, упрощая процесс и делая езду безопаснее.

Автопарковщик

Парковка автомобиля является, пожалуй, самым распространённым манёвром, вызывающим затруднения у водителей, особенно неопытных. Многие производители оснащают свои автомобили системами автоматической парковки, способными существенно упростить процесс.

Технически интеллектуальная система помощи при парковке представляет собой комплекс датчиков и приёмников, сканирующих пространство и обеспечивающих безопасную парковку. Водителю остаётся лишь управлять педалями акселератора и тормоза. Парковка может быть как перпендикулярной, так и параллельной.

В сравнении со сложными системами типа автопилота система автоматической парковки относительно проста и весьма эффективна — действуя точно и безошибочно, оснащённый системой автомобиль может припарковаться в пространство, где до соседних машин остаётся примерно по 20 см.

Виталий Гордеев, директор салона электромобилей PARKK:

— Современный электромобиль нельзя назвать просто транспортным средством. Это гаджет, в котором собраны все инструменты искусственного интеллекта, современной мультимедийной системы и систем активной и пассивной безопасности, при этом с возможностью комфортно перемещать вас в любую точку мира.

В современных электромобилях уже собраны и успешно внедрены системы автономного управления автомобилем. Эти системы успешно работают в Китае, и мы сами в этом убедились, управляя автомобилем с полным пилотированием, без участия водителя.

Для того чтобы эти системы работали и у нас, необходимо создать инфраструктуру, которая будет помогать использовать эти системы. Например, более подробные карты, разметка, знаки и т. д. Есть точная уверенность, что в дальнейшем системы пилотирования автомобиля будут развиваться и увеличивать свой функционал. В ближайшие годы мы это увидим и у нас на дорогах.

Анна Бояршинова, гендиректор компании VERRA:

— Современные автомобили всё чаще оснащаются передовыми системами безопасности, превращающимися из опциональной возможности в обязательный стандарт. Этот положительный тренд способствует повышению безопасности на дорогах. Вместе с тем растёт интеграция информационно-навигационных систем с мобильными устройствами, делая автомобили похожими на гаджеты, что отражает стремление автопроизводителей предложить потребителям удобные и многофункциональные решения.

Однако не все системы остаются полностью востребованными. Так, внедрение автопилота требует осторожного подхода, особенно с учётом того, что полная автономия на четвёртом и пятом уровне представляет определённые риски из-за неготовности дорожной инфраструктуры во многих странах. В то же время автопилот третьего уровня, требующий от водителя вовлечённости в управление, может оказаться действительно популярным, поскольку он облегчает управление в повседневных дорожных ситуациях, таких как движение по автостраде или в пробках.

На российском рынке чётко прослеживается разница в отношении к новым технологиям в области безопасности между покупателями премиального и массового сегментов. В первом случае новшества активно приветствуются, тогда как во втором преобладает скептицизм, связанный в том числе с повышением стоимости автомобилей из-за дополнительных функций и недоверием к новым технологиям.

Несмотря на это, тенденция к развитию и снижению стоимости технологий является очевидной и обнадёживающей, предвещая их более широкое распространение и доступность для всех сегментов рынка уже в ближайшем будущем. 

Андрей Чертков, автоэксперт, автогонщик:

— Развитие автопрома является поступательно цикличным и подвержено определённым глобальным трендам, общим для всей индустрии. Эти тренды, с одной стороны, возникают как ответ на запросы и ожидания клиентов, с другой стороны, отражают развитие общечеловеческих технологий. В третьем и, на мой взгляд, в главном они являются неким удачно найденным набором маркетинговых фич, позволяющих добиться роста продаж и увеличения добавочной стоимости.

Поскольку цена автомобиля не может улетать в космос, каждое следующее поколение не может быть дороже предыдущего. Иногда производителям удаётся сделать инфляционную корректировку 5—8%, но не более. Автомобили всегда дешевеют, при этом становясь всё более навороченными с технической точки зрения. Это противоречие решается при помощи модульных платформ — совокупности проектировочных, компоновочных, технологических и производственных решений. Инженеры один раз придумывают, как расположить двигатель, коробку передач и шасси, а затем это всё реализуют в десятки разных форм-факторов с минимальным НИОКР для каждой новой модели. Сегодня абсолютно все производители работают на модульных платформах — все, кроме китайцев, которые активно разрабатывают свои платформы. Geely делает свою супермодульную платформу на весь модельный ряд, и Chery делает свою тоже на весь ряд. Когда они запустят эти платформы, вот тогда они, скорее всего, всех догонят — но не обгонят.

Что дальше? Ключевым звеном в развитии индустрии, на мой взгляд, будут системы полуавтономного и автономного вождения — то, что сейчас активно развивают Mercedes-Benz, Tesla и все крупнейшие мировые производители. Весь автопром в ближайшие 10—15 лет пойдёт в сторону автопилотируемости. Это приведёт к радикальному снижению аварийности, поскольку автопилот не косячит, а искусственный интеллект гораздо меньше подвержен разным деструктивным настроениям, чем интеллект естественный.

На мой взгляд, гипертрендом — и он уже начался — будет индивидуализация. Посмотрите, сколько стало рестомодов («реставрация и модификация»), сколько появилось автомобилей в стиле ретрофутуризма. Кстати, неутихающая и даже растущая популярность «Лады Нива», которой больше сорока лет, — это такая контртенденция от модульных платформ. Когда всё вокруг одинаковое, люди ищут что-то непохожее на то, что стоит в шоурумах и автосалонах.

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