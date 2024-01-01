Алёна Морозова Гаджет на колёсах Какие передовые технологии используются в современных автомобилях Поделиться Твитнуть

Автомобильная промышленность продолжает стремительно развиваться, внедряя всё более инновационные решения. Каждый год мы наблюдаем рост уровня интеллектуальной оснащённости автомобилей. Среди технологий, доступных на рынке, стоит выделить развитые информационно-навигационные системы, различных ассистентов водителя, возможность обновления программного обеспечения автомобиля через сети мобильной связи и даже автопилоты. В этом материале мы рассмотрим, какие технологии уже доступны потребителям в Перми и какие новшества ожидаются в автомобилях будущего.

Автопилот

Это программно-аппаратный комплекс, управляющий автомобилем без участия человека, непрерывно контролирующий заданные безопасные характеристики маршрута перемещения и соблюдающий указанные лимиты. Автопилот удерживает автомобиль на курсе, компенсирует непостоянство окружающей среды и возникающие во время движения изменения и отклонения. Техническое воплощение принципа является достаточно сложным — это относится как к алгоритмам управления ПО, так и к аппаратной части.

Техническое зрение воплощено по распространённым принципам мониторинга ситуации в разных диапазонах звуковых и электромагнитных волн, улавливаемых датчиками пассивного и активного типа. Для этого автопилотные автомобили оснащаются специальными камерами, радарами и сенсорами. Все вместе они создают комплексное изображение, в реальном времени анализируемое компьютером, создающим модель обстановки, формирующим образы, проводящим оценку безопасности движения и просчитывающим риски. Для решения подобных задач используются как нейросети, так и информация от внешних источников, например спутников.

В мире существует шесть уровней автономного вождения, обозначающихся названиями от L0 до L5. Базовый уровень L0 подразумевает, что у автомобиля нет никакой автономности и им управляет водитель. L1 указывает на наличие круиз-контроля и функции ограничения скорости. L2 — продвинутая система, включаю­щая в себя такие компоненты, как автоматическая парковка, адаптивный круиз-контроль, системы удержания в полосе, мониторинг слепых зон и пр. Уровень L3 указывает на то, что автомобиль может самостоятельно справляться с большей частью дорожных ситуаций, а водителю необходимо лишь следить за процессом. Автомобили с автономностью L4 могут полностью самостоятельно передвигаться по дорогам без вмешательства пилота, но в строго выделенном для этого районе. Уровень L5 подразумевает полную автономность машин — в сущности, на них можно не устанавливать руль.

Уровень автономного вождения L2 встречается на множестве автомобилей. Продвинутые технические компании и стартапы — Tesla, Geely Group, Changan, NIO и т. д. — уже выходят за рамки этого стандарта, предлагая широкий спектр автономных функций. Автомобили их производства уже могут автономно передвигаться в определённых дорожных условиях. При этом сами производители называют такой уровень вождения L2.5, ведь формально L3 не узаконен.

А что у нас? Функции автономного вождения китайских автомобилей работают лишь частично — например, продвинутые системы городской навигации NGP и умной навигации на автомагистралях NCA, доступные на автомобилях XPeng, Zeekr, Li Auto, недоступны. Причина проста: системы опираются на Baidu-карты и данные со спутников, которые пока что «кружат» только над Китаем. Тем не менее в РФ действуют функции адаптивного круиз-контроля, автономной парковки, удержания полосы движения, экстренного торможения перед препятствием.

В России активно ведутся пилотные проекты автономно управляемых автомобилей. В Москве в ряде районов передвигаются автономные такси. До китайского опыта, конечно, пока далеко, да и применимость технологий автономного вождения L3 в России — вопрос открытый. Впрочем, ещё несколько лет назад многие говорили, что у нас и системы автоматической парковки с адаптивным круиз-контролем работать не будут, ведь не везде видна разметка, но и эта проблема уже практически решилась. С большой вероятностью такая же судьба ожидает и автопилот уровня L3.

Информационно-навигационные системы

Программы спутниковой навигации давно стали для нас обыденностью — такая программа есть в любом смартфоне и вполне справляется со своими задачами. Что в авто? Там навигационные системы постепенно становятся частью полноценных информационных систем, всё плотнее «вплетаясь» в общую информатизацию современных автомобилей.

История успеха: Банк «Уралсиб» в автокредитовании уже более 15 лет «Уралсиб» — крупный федеральный банк с обширной региональной сетью и 35-летним опытом работы на рынке — предлагает своим клиентам широкий спектр современных банковских продуктов. Автокредитование — одно из важных направлений, которое банк активно развивает уже более 15 лет. В Пермском крае услуги «Уралсиба» предоставляются во всех автосалонах региона, а в салонах таких крупных дилеров, как VERRA, «Автопрестиж», «Брайт Парк», «Сатурн», автокредит можно оформить напрямую через сотрудника банка. По итогам 2023 года объёмы автокредитования выросли в банке в 1,2 раза по сравнению с 2022 годом — с 29,3 млрд до 33,8 млрд руб., а портфель автокредитов увеличился в 1,3 раза — с 28,6 млрд до 37,6 млрд руб. Валерий Теренин, руководитель Пермской территориальной дирекции банка «Уралсиб»: — За последние годы мы значительно расширили список автосалонов-партнёров, выдачи автокредитов заметно растут. Всё больше клиентов предпочитают оформлять услугу именно в нашем банке. Мы постарались сделать процесс получения кредита максимально комфортным, в частности оптимизировали работу с заявками на кредит, что позволило значительно ускорить принятие решений. Выгодные предложения Банк предлагает выгодные ставки и условия для покупки машины в кредит: так, максимальный срок кредитования увеличен до восьми лет, а предельная сумма кредита — до 17 млн руб. Клиентам доступен широкий выбор кредитных программ, в том числе кредитование без залога и с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Кредиты на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнёров банка «Уралсиб», а также в офисе банка. Перспективы автокредитования Валерий Теренин: — В 2024 году рынок новых автомобилей станет ещё более насыщенным. Ожидается дебют новых брендов из Китая и расширение линеек уже представленных на рынке марок. Важным фактором развития рынка станет поддержка импортёров со стороны государства и специальные программы кредитования от банков. Всё это будет способствовать положительной динамике в автокредитовании. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

Ярким примером может служить концепция Internet of Vehicles (IoV), включающая в себя использование в автомобиле сетевых технологий для обмена информацией между различными устройствами, будь то мобильные устройства, навигационные системы, камеры, датчики и другие элементы, обеспечивающая коммуникацию и передачу данных для оптимизации управления и повышения безопасности. Экосистема IoV позволяет улучшить взаимодействие транспортных средств, обеспечивая более эффективное управление, отслеживание других участников движения и предотвращение аварий. Владельцам доступен полный комплекс онлайн-сервисов, включая онлайн-навигацию с отображением пробок, онлайн-музыку, видео, погоду, доступ к социальным сетям и играм. Доступны и телематические сервисы, открывающие целый спектр функций удалённого управления автомобилем через мобильное приложение: удалённый запуск двигателя, климат-контроль, отпирание и запирание автомобиля, поиск на парковке и всю информацию о текущем состоянии автомобиля. Разумеется, наличие интернета в автомобиле позволяет обновлять программное обеспечение без необходимости обращения в дилерский центр.

А самое приятное — такие автомобили уже есть на нашем рынке. Внедорожник EXEED VX, доступный у дилеров марки, в качестве одного из главных обновлений получил функцию Internet of Vehicles на борту. Обеспечение работы интернета в автомобиле осуществлено в партнёрстве с одним из крупных операторов мобильной связи. SIM-чип, установленный в штатном телекоммуникационном модуле, поддерживает работу в сетях связи 2G, 3G и 4G/LTE и обеспечивает бесперебойную передачу данных, необходимых для функционирования приложения, а также удалённого управления автомобилем.

Онлайн-навигация в EXEED VX реализована с помощью технологии NaviKit SDK от «API Яндекс Карт», лежащей в основе популярных приложений «Яндекс Карты» и «Яндекс Навигатор». Навигатор EXEED, созданный на базе этой технологии, интегрирован в бортовой компьютер автомобиля, избавляя водителя от необходимости отвлекаться от дороги для настройки маршрута на сторонних навигационных девайсах. Помимо учёта актуальной дорожной ситуа­ции, камер, пробок, дорожных работ, отображения наиболее релевантного маршрута исходя из запроса пользователя и согласно пошаговым текстовым аннотациям, автомобильный навигатор EXEED также поддерживает голосовое сопровождение ведения по маршруту, разработанное внутренней командой производителя.

Системы безопасности

Не можем обойти вниманием функции, являющиеся — мы настаиваем! — чрезвычайно важными для автомобилей. Речь о безопасности движения и возможностях, появившихся в современных авто. Не стоит забывать, что причиной большинства дорожно-транспортных происшествий является человеческий фактор, а современные системы помощи водителю работают на сокращение таких ситуаций.

К примеру, система экстренного торможения (BAS) максимально быстро и эффективно реагирует на внезапные препятствия на дороге, будь то автомобиль или пешеход. Система BAS может брать управление на себя, реагируя на появление препятствия быстрее водителя. Раньше реакция — короче тормозной путь — больше вероятность избежать ДТП или снизить тяжесть его последствий.

Система работает относительно просто: фиксируя появление препятствия радаром, электронный мозг начинает автоматически притормаживать, а если в ближайшие доли секунды реакции водителя не последует, ударит по тормозам сам.

Система контроля полосы

Машина сама держится в пределах полосы и даже слегка подруливает, чтобы не выходить за края. Увы, отпустить руль и пить кофе с сигареткой не получится — всё-таки это не полноценный автопилот и реагировать на изменения ситуации за тебя он не будет. Но на тех трассах, где разметка видна чётко, система работает и действительно помогает, упрощая процесс и делая езду безопаснее.

Автопарковщик

Парковка автомобиля является, пожалуй, самым распространённым манёвром, вызывающим затруднения у водителей, особенно неопытных. Многие производители оснащают свои автомобили системами автоматической парковки, способными существенно упростить процесс.

Технически интеллектуальная система помощи при парковке представляет собой комплекс датчиков и приёмников, сканирующих пространство и обеспечивающих безопасную парковку. Водителю остаётся лишь управлять педалями акселератора и тормоза. Парковка может быть как перпендикулярной, так и параллельной.

В сравнении со сложными системами типа автопилота система автоматической парковки относительно проста и весьма эффективна — действуя точно и безошибочно, оснащённый системой автомобиль может припарковаться в пространство, где до соседних машин остаётся примерно по 20 см.

Виталий Гордеев, директор салона электромобилей PARKK:

— Современный электромобиль нельзя назвать просто транспортным средством. Это гаджет, в котором собраны все инструменты искусственного интеллекта, современной мультимедийной системы и систем активной и пассивной безопасности, при этом с возможностью комфортно перемещать вас в любую точку мира.

В современных электромобилях уже собраны и успешно внедрены системы автономного управления автомобилем. Эти системы успешно работают в Китае, и мы сами в этом убедились, управляя автомобилем с полным пилотированием, без участия водителя.

Для того чтобы эти системы работали и у нас, необходимо создать инфраструктуру, которая будет помогать использовать эти системы. Например, более подробные карты, разметка, знаки и т. д. Есть точная уверенность, что в дальнейшем системы пилотирования автомобиля будут развиваться и увеличивать свой функционал. В ближайшие годы мы это увидим и у нас на дорогах.

Анна Бояршинова, гендиректор компании VERRA:

— Современные автомобили всё чаще оснащаются передовыми системами безопасности, превращающимися из опциональной возможности в обязательный стандарт. Этот положительный тренд способствует повышению безопасности на дорогах. Вместе с тем растёт интеграция информационно-навигационных систем с мобильными устройствами, делая автомобили похожими на гаджеты, что отражает стремление автопроизводителей предложить потребителям удобные и многофункциональные решения.

Однако не все системы остаются полностью востребованными. Так, внедрение автопилота требует осторожного подхода, особенно с учётом того, что полная автономия на четвёртом и пятом уровне представляет определённые риски из-за неготовности дорожной инфраструктуры во многих странах. В то же время автопилот третьего уровня, требующий от водителя вовлечённости в управление, может оказаться действительно популярным, поскольку он облегчает управление в повседневных дорожных ситуациях, таких как движение по автостраде или в пробках.

На российском рынке чётко прослеживается разница в отношении к новым технологиям в области безопасности между покупателями премиального и массового сегментов. В первом случае новшества активно приветствуются, тогда как во втором преобладает скептицизм, связанный в том числе с повышением стоимости автомобилей из-за дополнительных функций и недоверием к новым технологиям.

Несмотря на это, тенденция к развитию и снижению стоимости технологий является очевидной и обнадёживающей, предвещая их более широкое распространение и доступность для всех сегментов рынка уже в ближайшем будущем.

Андрей Чертков, автоэксперт, автогонщик:

— Развитие автопрома является поступательно цикличным и подвержено определённым глобальным трендам, общим для всей индустрии. Эти тренды, с одной стороны, возникают как ответ на запросы и ожидания клиентов, с другой стороны, отражают развитие общечеловеческих технологий. В третьем и, на мой взгляд, в главном они являются неким удачно найденным набором маркетинговых фич, позволяющих добиться роста продаж и увеличения добавочной стоимости.

Поскольку цена автомобиля не может улетать в космос, каждое следующее поколение не может быть дороже предыдущего. Иногда производителям удаётся сделать инфляционную корректировку 5—8%, но не более. Автомобили всегда дешевеют, при этом становясь всё более навороченными с технической точки зрения. Это противоречие решается при помощи модульных платформ — совокупности проектировочных, компоновочных, технологических и производственных решений. Инженеры один раз придумывают, как расположить двигатель, коробку передач и шасси, а затем это всё реализуют в десятки разных форм-факторов с минимальным НИОКР для каждой новой модели. Сегодня абсолютно все производители работают на модульных платформах — все, кроме китайцев, которые активно разрабатывают свои платформы. Geely делает свою супермодульную платформу на весь модельный ряд, и Chery делает свою тоже на весь ряд. Когда они запустят эти платформы, вот тогда они, скорее всего, всех догонят — но не обгонят.

Что дальше? Ключевым звеном в развитии индустрии, на мой взгляд, будут системы полуавтономного и автономного вождения — то, что сейчас активно развивают Mercedes-Benz, Tesla и все крупнейшие мировые производители. Весь автопром в ближайшие 10—15 лет пойдёт в сторону автопилотируемости. Это приведёт к радикальному снижению аварийности, поскольку автопилот не косячит, а искусственный интеллект гораздо меньше подвержен разным деструктивным настроениям, чем интеллект естественный.

На мой взгляд, гипертрендом — и он уже начался — будет индивидуализация. Посмотрите, сколько стало рестомодов («реставрация и модификация»), сколько появилось автомобилей в стиле ретрофутуризма. Кстати, неутихающая и даже растущая популярность «Лады Нива», которой больше сорока лет, — это такая контртенденция от модульных платформ. Когда всё вокруг одинаковое, люди ищут что-то непохожее на то, что стоит в шоурумах и автосалонах.

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