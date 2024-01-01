Екатерина Артёмова Балет, рок и фестиваль скалолазания Афиша на неделю 8-14 апреля Поделиться Твитнуть

Фильм французского режиссёра Бертрана Бонелло в жанре романтической антиутопии. Главные роли исполнили Джордж Маккей и Леа Сейду. В будущем, когда развиваются события картины, человечество нашло способ избавиться от ненужных эмоций. Решившись на очистку ДНК, Габриэль начинает путешествие по своим прошлым жизням, в каждой из которых встречает Луи. Она ощущает мгновенное взаимное притяжение, но её преследует предчувствие, что произойдёт нечто страшное.

Предыдущая встреча «Пармы» с «Енисеем» состоялась 2 марта в Красноярске. Тогда победу одержала пермская команда со счётом 101:82. Теперь «Парме» предстоит сыграть с красноярским баскетбольным клубом на домашнем паркете. На данный момент БК «Парма» занимает пятое место в группе А турнирной таблицы Единой лиги, «Енисей» располагается на шестой строчке.

В среду пространство «ДОМ» будет принимать гостей из Екатеринбурга — Лизу Романову и трио Вячеслава Евлютина. Название концерта отсылает к песне канадской джазовой певицы Дайаны Кролл Love Letters (англ. «Письма о любви»). Музыкальные композиции — послание зрителю о красоте жизни и о том, насколько много оттенков она в себе содержит. В программе: композиции на португальском, итальянском, английском, французском языках из репертуара Нины Симон, Дайаны Кролл, Алиши Киз и Стинга.

Единственная опера венгерского композитора Белы Бартока сделала его классиком музыкального театра XX века. Эталон модернистской оперной формы и манифест музыкального экспрессионизма — «Замок герцога Синяя Борода» выстроен как одноактный триллер. Участники психологической драмы — Герцог, его юная супруга Юдит и симфонический оркестр, который с первой до последней ноты ведёт напряжённый диалог с двумя певцами. В спектакле Пермской оперы «Замок герцога Синяя Борода» звучит в обрамлении пролога и эпилога, написанных к партитуре Бартока композитором Валерием Вороновым (Беларусь/Германия) специально по заказу театра. Опера исполняется на венгерском языке с русскими титрами.

Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана, который приехал в Пермь с гастролями, представит на сцене Театра-Театра балетную интерпретацию архетипического сюжета о скульпторе, влюбившемся в созданную им статую прекрасной девушки. «Эффект Пигмалиона» — первый за последние годы опыт обращения Бориса Эйфмана к комедийному (или, точнее сказать, трагикомедийному) жанру, признанным мастером которого является хореограф. Роль неистового творца в драматургической конструкции спектакля отведена преуспевающему исполнителю бальных танцев, который решает «изваять» из нескладной представительницы городских низов виртуозную артистку. Внутреннее и внешнее преображение героини происходит под музыку Иоганна Штрауса-сына, причём с произведениями «короля вальса» хореограф работает впервые в своей насыщенной творческой карьере.

Один из лидеров нового джаза и перформативной сцены в России, саксофонист, режиссёр, актёр, поэт Алексей Круглов и ведущая отечественная джазовая певица, пианистка Карина Кожевникова представляют спектакль по рассказам из книги Сергея Довлатова «Чемодан». Постановка представляет собой красочную фантазии, возникающую вокруг довлатовских текстов, где участники импровизируют, вступают с писателем в диалог, играют с ним и персонажами его рассказов, иронизируют над самими собой. В проекте звучат стихи Иосифа Бродского, цитаты из Ленина и Маркса, и конечно же, добавляют особую изюминку известные джазовые композиции, исполняемые дуэтом.

«Буерак» — российская инди-рок-группа, основанная в Новосибирске Артёмом Черепановым и Александром Макеевым в 2014 году. По версии журнала «Афиша», является одним из главных коллективов так называемой «новой русской волны». В четверг в Перми состоится юбилейный концерт группы. Большая двухчасовая программа будет включать в себя лучшие хиты «Буерака» за десять лет. Также на концерте будет презентован новый альбом группы — «Ожидание/Реальность».

Три дня соревнований по боулдеру (вид скалолазания — серия коротких предельно сложных трасс). Участвовать могут как профессионалы, так и любители боулдера старше 12 лет. Зачёт будет проходить в четырёх группах: «Любители», «Спортсмены», «Молодёжь» (участники 2010-2012 г.р.), Masters 45+ (участники 1979 г.р. и старше). Для того чтобы принять участие, нужно заполнить форму регистрации на сайте скалодрома «Рокстар». Победители и призёры будут награждаться ценными призами от скалодрома «Рокстар», партнёров и спонсоров мероприятия. В субботу, 13 апреля, будет открытый для зрителей финал группы «Спортсмены», а затем музыкальная вечеринка.

Программа шестого фестиваля FUTURE.DOC исследует космос, экологию и археологию, медицину и искусственный интеллект. На фестивале можно будет увидеть ленты из России, Франции и США. Среди них: «Охотник за метеоритами» (12+) режиссёра Натальи Анисимовой, «Ближе к звездам» (12+), «Жизнь в зелёном городе» (12+), «Мумии возвращаются» (12+), цикл документальных фильмов «Подводный роман» (12+), «Колбаса Митрофана Аксёнова» (16+), «Опытным путем» (12+), «О медицине и чудесах» (16+). Завершится фестиваль новым фильмом постоянной участницы Юлии Киселёвой «Как Иван Пигарев сон изучал» (12+). Гостей фестиваля также ждут лекции, мастер-классы, выступление музыкантов и фотовыставка.

Музыкальная программа, которая отправит гостей в мир советских кинолент. Во время квартирника можно будет услышать полюбившиеся российскому зрителю песни «Маленький принц» (из к/ф «Пассажир с экватора»), «Нежность» (из к/ф «Три тополя на Плющихе»), «Последняя поэма» (из к/ф «Вам и не снилось...»), «Белеет мой парус» (из к/ф «12 стульев»), «Разговор со счастьем» (из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию») и многие другие. Исполнят программу вокалисты Мария Савостина и Евгений Старков, а также музыканты МАУК «ПермьКонцерт».

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