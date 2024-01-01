Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» От школы до фестиваля В Пермском крае развиваются все стадии киноиндустрии: обучение, производственный процесс, фестивальные показы Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

В Перми не проходит и недели, чтобы не было новостей из области кино. Конец марта и начало апреля были особенно богаты на них.

Алёна Волкова-Семерикова, директор Центра развития кинопроизводства:

– У нас много нового: новых картин, которые снимаются на территории Пермского края, новых людей, которые работают на киносъёмках… Приближается новый фестиваль! Та стратегия развития киноиндустрии, которая реализуется в Пермском крае, инициирована и поддержана губернатором. Кино – креативная индустрия; она предоставляет большие возможности талантливым молодым жителям региона, которые хотят оставаться здесь и реализовать себя, не уезжая из Пермского края.

Очень показателен пример с первым выпуском продюсерской программы в Высшей школе экономики. Из всего выпуска лишь один человек уехал, все остальные работают по новой специальности в нашем регионе.

У нас есть выпускник Валерий Колесов, который пишет проекты для «Три Т», для «Yellow, Black & White», для «Good Story Media», но при этом живёт в Перми. Он пришёл к нам в 2021 году с фразой: «Я хочу работать в кино, дайте мне хоть что-нибудь». Мы его устроили рабочим на площадке, вскоре он стал администратором, на съёмках «Ёлок 8» (6 + – ред.) он был директором площадки, а потом на питчинге фестиваля «Медвежонок» представил очень классный проект. Сейчас он работает креативным продюсером, собирает идеи со всей России и воплощает их в жизнь. Он очень крепкий креативный продюсер: может найти идею, которая «выстрелит», и довести её до реализации. Он супервостребован! При этом он и его семья по-прежнему живут в Перми.

Сейчас стартует приём на новый поток обучения продюсеров в филиале Высшей школы экономики в Перми. Люди со средним или высшим образованием, а также студенты вузов могут подать заявку до 21 апреля. Обучение платное, но не для всех: если до 10 апреля заполнить онлайн-заявку, можно пройти очное собеседование с представителями кинокомпании «Bazelevs», которые выберут двоих абитуриентов для получения стипендии на обучение.

Ещё несколько стипендий предоставит компания «МЕМ» – ведущий российский кинопроизводитель, который недавно выпустил «Холопа 2» (12 +) и «Бременских музыкантов» (6 +). Количество этих стипендий зависит от количества перспективных абитуриентов, так же как и число студентов на потоке: поступят все, кого приёмная комиссия сочтёт одарёнными и кто продемонстрирует искреннее желание работать в кино.

За девять месяцев обучения на программе «Продюсирование в сфере кинопроизводства» студенты получат базовые знания, необходимые каждому продюсеру: они изучают основы драматургии и историю кино, планирование бюджета, поиск финансирования на реализацию проекта, использование для продвижения инструментов маркетинга и PR; кроме того, они проходят практику на съёмочной площадке. После выполнения итоговой работы – разработки и защиты собственного кинопроекта – выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке НИУ ВШЭ.

То, что в Пермском крае работают профессионалы в сфере киноиндустрии, делает территорию особенно интересной для кинокомпаний. Если раньше съёмочные группы привлекали в регион природные локации, то сейчас появились дополнительные факторы: хорошая производственная база и главное – специалисты, которых теперь уже не нужно везти из столиц. Благодаря этому количество кинопроектов, которые реализуются на территории Пермского края, стремительно растёт.

За два года – 2022 и 2023 – в регионе прошли съёмки десяти художественных фильмов и сериалов. Съёмочные группы потратили на нашей территории более 150 млн руб., к работе на съемочной площадке были привлечены более 1,2 тыс. жителей края в качестве актёров массовки и профильных специалистов. Съёмочными площадками стали Каменный город, Усьвинские столбы, Шумихинские скалы, село Кын, Пермский театр оперы и балета. Локации, получающие популярность после выхода фильмов, становятся точками притяжения для туристов со всей страны.

11 марта 2024 года экспертный совет Пермской кинокомиссии рассмотрел заявки кинокомпаний и определил тех, кто сможет в нынешнем году претендовать на получение региональной субсидии (рибейта). Рассмотрением заявок занимался экспертный совет, в который входят профессионалы киноотрасли: Антон Богданов, Гавриил Гордеев, Ямур Гильмутдинов, актёр Фёдор Добронравов. Оценка проводилась по культурным, экономическим и производственным критериям.

Ко второму этапу отбора на получение субсидии были допущены десять проектов. Некоторые из них уже находятся в стадии завершения, съёмки других в самом разгаре, производство третьих вот-вот начнётся. После завершения производства компания, прошедшая конкурсный первый этап, может претендовать на рибейт исходя из фактических затрат.

Кинокомпания «МЕМ» подала заявки сразу по двум многосерийным проектам. Съёмки остросоциального сериала «Урок» (18 +) с Юрием Борисовым в главной роли уже прошли в Перми с 8 января по 31 марта, об их завершении написал в своём телеграм-канале губернатор Прикамья Дмитрий Махонин. На съёмочной площадке, где работал режиссёр Сергей Филатов, побывали студенты Пермского государственного института культуры – будущие актёры и режиссёры. Осенью «МЕМ» вернётся в регион для проведения съёмок фантастического сериала «Радар» (16 +).

Кинокомпания «Bazelevs» планирует в 2024 году провести на территории Пермского края съёмки комедийных фильмов «Вышка» (16 +) и «Улов» (16 +).

Кинокомпания «Медиа Тайм» получила одобрение драматического проекта «Последний пионер» (12 +), съёмки которого запланированы на 2025 год.

Отбор прошла и кинокомпания «Сильвер продакшн» с уже снятой семейной драмой «Пальма 2» (6 +), премьера которой запланирована на октябрь этого года. Съёмки проходили в 2023 году в окрестностях Губахи – на горе Крестовой, в посёлке Шумихинский и на берегу Усьвы.

Кинокомпания «Дженерал Криэйшн» планирует провести в Перми работу над семейным фильмом о спорте «Кубок Королёва» (6 +).

Продюсерский центр «Клёвафильм» готов приступить к работе над комедией «Аэропорт» (16 +).

Свердловская киностудия почти закончила работу над фильмом «Втроём» (16 +), снятом в Пермском крае в прошлом году, и планирует осенью здесь же начать съёмки мистической драмы «Цинга» (18 +).

Пермские кинематографисты тоже вошли в список претендентов на рибейт: продюсерский центр «Капризка», получивший в 2023 году субсидию по документальному фильму «Нечужие» (18 +), планирует начать работу над анимационно-документальным проектом «Икота-Икота» (12 +).

Между тем, 27 марта стартовал отбор детского жюри, которое будет работать на втором Всероссийском фестивале детского, семейного кино и анимации «Медвежонок». Отборочный конкурс продлится до 15 апреля. Претенденты в возрасте от 7 до 18 лет с успехами в учёбе, спорте, творчестве или общественной жизни должны записать видеовизитку с рассказом о себе длительностью до одной минуты и заполнить онлайн-анкету. Победителям конкурсного отбора, проживающим не в Перми, организаторы оплатят проезд и проживание в дни фестиваля.

Фестиваль «Медвежонок», который проводится при поддержке Министерства культуры Пермского края, впервые состоялся в год 300-летия Перми, а в этом году впервые пройдёт в «Кристалл-центре».

Новая площадка «Пермской синематеки», которая заработала в самом конце прошлого года, радикально изменила ситуацию с кинопрокатом в Перми. Сегодня синематека подводит итоги первого квартала работы в «Кристалл-центре». За первые месяцы работы в 2024 года показы синематеки посетили 40 700 человек. Для сравнения: общее количество людей, посетивших «Пермскую синематеку» в киноцентре «Премьер» – 58 тыс. за весь 2023 год.

Благодаря обновлённому «Кристаллу» появилась возможность проводить в Перми кинопремьеры больших масштабов: с момента открытия уже прошли премьеры фильмов «Фрау» (18 +), «Командир» (18 +) и документального фильма «Театр. Опера. Балет» (12 +). Каждый премьерный показ посетило от 170 до 450 человек.

По словам специалистов синематеки, вырос и интерес к медиаобразовательным программам: с начала года в «Кристалле» прошло 51 занятие, общее количество посетителей составило 2210 человек.

Посетители активно оценивают «Кристалл-центр» в интернете: средняя оценка по отзывам в «Яндекс-картах» – 4,5.

Сейчас синематека готовится к фестивалю научно-популярного кино Future.doc (6 +), основная программа которого пройдёт в «Кристалле».

Алёна Волкова-Семерикова:

– Наша стратегия – не выстрелить одним проектом и быть забытыми через две недели, когда выйдет следующий фильм, а в том, чтобы в Пермском крае шёл бесконечный, бесперебойных кинопроцесс.

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