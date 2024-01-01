Екатерина Артёмова Кино, шпаги и поэтический квартирник Афиша на неделю 1-7 апреля Поделиться Твитнуть

Искусство и культура Древнего Египта часто ассоциируются с темой смерти, что не удивительно: самые известные артефакты связаны с ритуалами погребения и загробной жизни. На самом деле все с точностью до наоборот — культура Древнего Египта была основана на идее вечной жизни, где смерть — не финал, а своего рода антракт, фаза перехода из одного мира в другой. Участники авторской экскурсии ведущего научного сотрудника Пермской художественной галереи Владимира Береснева узнают, какую роль играли мумии и другие предметы в обустройстве вечной жизни.

Турнир является одним из важнейших событий сезона и соберёт сильнейший состав участников. На дорожки дворца спорта «Красава» выйдут лучшие спортсмены страны, чемпионы и призеры Олимпийских игр, победители и призеры чемпионатов мира и Европы. Среди них — Софья Великая, Яна Егорян, София Позднякова и многие другие. Будет разыграно 12 комплектов медалей: по рапире, шпаге, сабле среди мужчин и женщин в личном и командном первенствах.

Частная филармония «Триумф» продолжает проект ABENDMUSIK — цикл концертов духовной и светской музыки в особой атмосфере старинной церкви, уникальная акустика которой позволяет получить незабываемый опыт восприятия звука. «Ave Maria» — великая молитва, к словам которой композиторы разных стран и веков в непрерывных попытках постижения красоты и гармонии старались отыскать мелодию. На концерте Ave Maria в Перми выступят солистка Пермской оперы Наталья Кириллова (сопрано), Кристина Басюл (орган) и Рустам Зиганшин (труба). Так как Наталья Кириллова сама увлекается изучением старинной музыки и очень серьёзно относится к подготовке своих концертных программ, произведения будут гармонично выстроены друг за другом, а музыка и вокал будут звучать безупречно.

Байопик от британского режиссёра Джеймса Марша, известного по документальной картине «Человек на канате», а также фильмам «Вселенная Стивена Хокинга», «Гонка века» и «Король воров». В новом фильме режиссёра показано знакомство двух великих писателей — Сэмюэля Беккета и Джеймса Джойса изменит жизни обоих. Два гения — два мира, удастся ли им сохранить дружбу или конфликт неизбежен?

Режиссёр Андрей Дюженков раскрывает перед зрителем историю двух людей, которые потерялись в повседневности. Их любовь давно угасла, а брак держится на привычках и нежелании начинать все заново, с другими людьми. Их брак рушится, медленно кренится, как Пизанская башня — до тех пор, пока горячая исповедь двоих, некогда любящих сердец не даёт ответы на болезненные вопросы.

Концерт для тех, кто мечтает окунуться в мистическую атмосферу средневековых замков и услышать причудливые мелодии менестрелей. Под искусными руками артистов ансамбля старинной музыки «Мадригал» оживут невиданные старинные инструменты — ребек, крумхорн, фидель и многие другие. Средневековые одежды музыкантов, чарующие голоса вокалистов, удивительные мелодии, то таинственно неспешные и изящные, то ритмичные и преисполненные энергии — создадут чудесную атмосферу, уносящую зрителя прочь от серых будней. Руководитель ансамбля Александр Суетин убеждён, что Средневековье не страдало, а жило очень даже весело, поэтому программа концерта полна оптимизма и жизнелюбия.

Анастасия Бердинских — молодая пермская поэтесса, член Союза писателей России, участник Всероссийской акции «Библионочь 2022», стихи которой тиражируются в соцсетях, читаются со сцены, поются в песнях заслуженными артистами. Их любят за глубокий смысл, лёгкость восприятия и мурашки. Поэтесса регулярно проводит подобные творческие встречи как в Перми, так и за её пределами. В программе предстоящего квартирника — стихи под музыку, а также чай, посикунчики и медитация.

Знаменитая трагическая опера Гаэтано Доницетти о любви, столкнувшейся с чужими интересами и обернувшейся смертью, — первая постановка Константиноса Контокристоса в музыкальном театре. Вместе с художниками Тимофеем Рябушинским и Анастасией Бугаевой режиссёр обращается к теме двойничества и выбирает в качестве главного визуального решения спектакля огромное зеркало, которое становится порталом в другое измерение. Зритель таким образом наблюдает за реальной артисткой, которая мечтает исполнить партию Лючии — вершинную в искусстве бельканто, — и за вымышленным персонажем с таким же именем, сокровенная мечта которой — обрести счастье со своим возлюбленным. Опера исполняется на итальянском языке с русскими титрами.

Лекция берёт за основу другой, менее популярный ракурс на творчество советского режиссёра. Исследование теневой стороны Сергея Эйзенштейна — это разговор об утерянных, запрещённых и перемонтированных материалах, набросках и работах режиссёра. А поможет в этом исследовании приглашённый эксперт Наталья Рябчикова — киновед, историк кино, преподаватель МШК и ВШЭ, автор книг и статей по истории кино, опубликованных в журналах «Киноведческие записки», «Искусство кино» и других. После лекции можно посетить спецпоказ фильма Эйзенштейна «Да здравствует Мексика!», а затем поучаствовать в обсуждении картины с экспертом.

Пожалуй впервые после далёкого, уже вошедшего в историю выступления Грегори Портера, в Пермь приезжает джазовый музыкант мирового уровня — Фрэнк МакКомб. Американский певец из Кливленда, где его официально признали главным артистом города, не просто феноменальный исполнитель, но и потрясающий клавишник, пианист, продюсер, композитор и человек. Фрэнк МакКомб занимается музыкой больше половины своей жизни и работал со многими гигантами музыкальной индустрии, включая Принса, Чаку Хана, Уилла Смита, Нэджи, Брэнфорда Марсалиса, Джорджа Дьюка и много других. Творчество Фрэнка МакКомба одновременно представляет собой симбиоз наиболее популярных жанровых направлений в США: R&B, соул, госпел и джаз.

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