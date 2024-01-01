Алёна Бронникова Итоги и планы Депутаты Пермской городской думы обсудили на мартовской пленарке ряд важных тем Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Пермской городской думы

В Перми 26 марта состоялось очередное пленарное заседание городской думы. В повестку вошли вопросы о поддержке военнослужащих СВО, передаче школе №146 здания по ул. Уральской, изменения в правила благоустройства, а также доклады ведомств по итогам деятельности 2023 года.

Меньше нарушений

В рамках часа депутата председатель Контрольно-счётной палаты (КСП) Перми Мария Батуева доложила об итогах работы за 2023 год. Всего КСП проверила 83 объекта, объём проверенных средств составил 55,8 млрд руб., количество выполненных экспертиз нормативно-правовых актов превысило 300. Особое внимание — проекту бюджета и поправкам в него.

Всего за отчётный период палата выявила 5,9 тыс. нарушений — почти в три раза меньше, чем в 2022 году. Общая сумма зарегистрированных нарушений составила 804,9 млн руб., тогда как в прошлом году — 1,6 млрд руб.

В ходе исполнения бюджета за год было зафиксировано 1,3 тыс. нарушений на 290,6 млн руб. Это на 600 случаев меньше, чем в 2022-ом. Вместе с тем, увеличилось количество нарушений при ведении бухгалтерского учёта, осуществлении закупок и использовании бюджетных средств.

Улучшить показатели по сравнению с прошлым годом, по мнению Марии Батуевой, удалось благодаря консультационной деятельности, которую проводит КСП, и повышению квалификации специалистов.

«У нас идёт положительная динамика. Ещё достаточно много различного рода претензий у Контрольно-счётной палаты к вопросам, которые она проверяла. Я надеюсь, что мы совместными усилиями будем и дальше снижать количество нарушений. Будем проводить мероприятия учебного плана, чтобы вновь пришедшие на работу в администрацию люди могли системно подходить к тем или иным вопросам», — прокомментировала первый зампредседателя Пермской гордумы Наталья Мельник.

Она высоко оценила работу коллег и отметила, что больше всего вопросов остаётся по бюджету, его формированию и исполнению. При этом первоочередной задачей является профилактика нарушений.

Противодействие преступности

Отчиталось о своей деятельности в прошлом году и Управления МВД России по городу Перми. Количество зарегистрированных преступлений в 2023-ем снизилось по сравнению с предыдущим годом на 0,2% и составило 19,3 тыс. случаев. Удельный вес раскрытия преступлений составил 45%.

Отдельное внимание начальник городского УМВД Станислав Кравченко уделил киберпреступлениям. За год доля таких преступлений выросла и составила 39,5% от общего числа. Всего было зарегистрировано 7,6 тыс. случаев. Одной из самых распространённых мошеннических схем стала «Ваш родственник попал в беду». В целях профилактики преступлений сотрудники полиции проводили встречи, раздавали листовки и информировали граждан в социальных сетях и с привлечением СМИ.

Председатель Пермской гордумы Дмитрий Малютин подчеркнул, что результаты деятельности МВД также зависят и от совместной профилактической работы с органами власти:

«Хотел бы поблагодарить вас за плодотворную работу с жителями и властями города Перми. Уверен, что этот правильный тренд удастся сохранить, мы будем взаимодействовать и встречаться с вами не только ежегодно, когда вы доносите до нас информацию о результатах работы ваших структур, но и по вопросам, с которыми к нам обращаются граждане», — сказал он.

Вопросы аварийного жилья — на контроле

На заседании также был представлен доклад о реализации мероприятий по улучшению жилищных условий и ликвидации аварийных домов. По словам замглавы горадминистрации Игоря Субботина, на начало марта в Перми аварийными были признаны 769 многоквартирных домов (МКД) общей площадью 472,4 тыс. кв. м.

В прошлом году было расселено 59 тыс. кв. м аварийного жилья и ликвидировано 95 домов. В планах на этот год — расселить ещё 29,4 тыс. кв. м и снести 126 объектов.

В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в Перми строятся муниципальные дома для переселения из аварийных зданий более 2,4 тыс. человек. В декабре 2023 года в эксплуатацию был введён дом на ул. Чайковского, 11, возводятся дома на ул. Маяковского, 54, 57 и на ул. Нейвинской, 3а.

Как отметил зампредседателя Пермской гордумы Максим Спиридонов, вопросы ветхого и аварийного жилья постоянно находятся на контроле депутатов, поскольку являются одними из самых важных и острых. Для решения проблемы, кроме строительства муниципальных домов, ведётся работа в ещё одном направлении.

«Это механизм комплексного развития территорий, когда застройщик вместе с муниципалитетом подготавливает площадку кварталами, там же сносятся аварийные дома и строится новое жильё. Он только начинает реализовываться в Перми, но я вижу, что у него есть серьёзная перспектива. Поэтому есть над чем работать», — добавил депутат.

Новые правила

В повестку вошёл также вопрос о внесении изменений в Правила благоустройства Перми, которыми устанавливаются требования к парковке электросамокатов. Средства индивидуальной мобильности (СИМ) будет запрещено размещать вне велопарковок и на центральных улицах.

Оставленные в неположенных местах СИМ будут вывозить на штрафстоянки. Чтобы их вернуть, владельцам нужно будет оплатить все расходы, связанные с перемещением и хранением СИМ.

Решение принято в связи с большим количеством нарушений правил благоустройства при размещении электросамокатов, а также на основании итогов 2023 года по ДТП с их участием — за сезон произошло 76 аварий, один человек погиб.

Проект поддержали большинство парламентариев. Депутат Антон Мелюхин подчеркнул, что порядок с обращением СИМ в Перми необходимо наводить, опираясь на опыт других городов.

«Нужно ли решать вопрос с беспорядочными парковками СИМ путём формирования эвакуационных бригад — вопрос исследовательский. Мы должны найти наиболее оптимальное решение, учитывающее все интересы, в том числе создать необходимую инфраструктуру. Но и бизнес должен слышать социальный запрос на порядок и безопасность в городе. Надеюсь, в ближайшее время компромисс будет найден», — высказался он.

Социальные обязательства

Депутаты поддержали два проекта решений об изменениях в расходные обязательства.

Так, из бюджета Перми направят финансирование на передачу средней общеобразовательной школе №146 здания по ул. Уральской, 111 и оснащение его оборудованием.

По словам депутата Натальи Росляковой, средства будут выделены из краевого и муниципального бюджетов, общая сумма составит более 20 млн руб.

«Строительство и ремонт всех образовательных учреждений ведётся оперативно, данное расходное обязательство не новое. В рамках федерального финансирования выделяется 8 млн руб. Но бывают разные объёмы образовательного учреждения, и в связи с этим мы выделяем дополнительное финансирование именно на наполнение школ», — прокомментировала депутат.

Ещё один важный вопрос касался мер поддержки для участников СВО. Согласно принятому решению, перечень категории лиц, которые могут получить единовременную денежную выплату, будет увеличен.

Как рассказала Наталья Рослякова, в перечень добавили иностранцев, которые заключили контракт на территории Перми для прохождения службы на СВО. Ранее этой мерой могли воспользоваться исключительно граждане РФ. Размер выплаты составит 100 тыс. руб.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.