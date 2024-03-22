Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Культура в комплексе Культурные учреждения расширяют перечень дополнительных услуг для посетителей Поделиться Твитнуть

Тот, кто любит смотреть кино на большом экране и часто посещает кинотеатры, уже не удивится возможности приобрести билет в кино, в стоимость которого входят ведёрко попкорна и напиток. Эта услуга появилась на сайтах кинотеатров сравнительно недавно, но уже стала привычной. В преддверии Восьмого марта пермские мультиплексы настойчиво напоминали, что при желании можно арендовать кинозал полностью — для себя одного, для пары или для компании, чтобы никто не мешал наслаждаться киноискусством или просто неплохо проводить время: за дополнительную плату кинотеатр предоставляет услуги кейтеринга разного уровня — от того же попкорна до фуршета.

Поход в кино, на концерт или в театр обычно подразумевает ещё и буфет — так повелось с «классических» советских времён. В наши дни традиция укрепляется и приобретает новые черты — уже не только кинотеатры, но и более рафинированные учреждения культуры задумываются о комплексной «упаковке» дополнительных сервисов.

Так, в те же первые мартовские дни Пермский театр оперы и балета опубликовал в своих социальных сетях приглашение воспользоваться услугой «Выход в свет», в которую входят индивидуальный гардероб, отдых в театральной гостиной, чай, кофе или бокал игристого, закуски и десерты, а также подарки от партнёров театра.

В августе 2021 года исполнительный директор Театра-Театра Егор Мухин, рассказывая «Новому компаньону» о планируемой реконструкции большого театрального зала, рассказал, какие изменения ждут театральные буфеты: «Как это принято во многих столичных театрах, зрители смогут заказать ужин уже во время покупки билетов, и к началу антракта их заказ будет готов».

Реконструкция ещё даже не началась, а сервис МТС Live по заказу столиков и предзаказу блюд из меню в Театре-Театре уже заработал. Возможность воспользоваться этой услугой появляется в сервисе сразу же после покупки билета.

Предзаказ работает в трёх буфетах большой сцены Театра-Театра: одном на первом этаже и двух на втором. После оплаты заказа гости получают СМС-уведомление с номером бронирования и датой мероприятия; в день спектакля выбранный стол будет сервирован к указанному времени. Места можно забронировать как на время до начала спектакля, так и на время антракта. В меню представлены фотографии и описания блюд и напитков, которые доступны для предзаказа. Минимальная сумма — 500 руб.

Подобные сервисы работают в столичных театрах, в том числе в Театре им. Евгения Вахтангова и Московском музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Егор Мухин сообщил, что услуга МТС Live вскоре будет доступна и в «Сцене-Молот». Кроме того, в Театре-Театре есть определённый набор VIP-сервисов.

Егор Мухин, исполнительный директор Театра-Театра:

— Из доступных на данный момент VIP-сервисов — возможность компании до 10 человек посмотреть спектакль в VIP-ложе большого зала Театра-Театра. Сервис удобен для камерных праздников, корпоративных мероприятий, семейных походов в театр: у гостей VIP-ложи есть свой гардероб и своя туалетная комната, небольшая зона отдыха, куда можно заказать закуски и напитки из театрального буфета или принести угощение с собой. Правда, две наши VIP-ложи настолько востребованы, что редко бывают свободны, особенно на премьерных и гастрольных событиях. Мы ждём, что после реконструкции фойе и большого зрительного зала, которая планируется на 2025—2026 годы, в театре появятся три VIP-комнаты для 10—20 гостей с повышенным уровнем комфорта и дополнительными возможностями по организации мероприятий до спектакля.

Ещё один сервис, который мы предлагаем своим зрителям, — онлайн-бронирование сувенирной продукции. На виртуальной витрине в официальном сообществе ТТ «ВКонтакте» можно выбрать товар, а забрать и оплатить его — в кассе или в театральном сувенирном магазине.

Возможности своего нового здания постепенно осваивает Музей современного искусства PERMM. Здесь уже заработало арт-кафе нового формата «Улитка-музей», а в планах — открытие книжной лавки.

Пермской художественной галерее тоже предстоит осваивать новые площади, и у неё уже разработана целая стратегия комплексного обслуживания посетителей.

Юлия Тавризян, директор Пермской художественной галереи:

— Новое здание позволит нам создавать дифференцированные предложения для разных аудиторий. Мы прорабатываем несколько форматов посещения галереи. Это может быть маршрут выходного дня, в который входят и ресторан, и кафе, и возможность пристроить детей в детский центр: ты пришёл на день, и весь этот день тебе посвящают. Или, наоборот, очень коротенькое посещение, когда люди, работающие в соседних зданиях, могут в обеденный перерыв прибежать на 15 минут, чтобы посмотреть одну картину и послушать рассказ о ней.

Прорабатываем маршруты для жителей отдалённых районов и для тех, кто живёт рядом и может бывать в галерее часто; для тех, кто интересуется историей места, кто интересуется историей края. Поездка школьников из территорий края в галерею будет включать стоимость транспорта и обед.

У нас будет много помещений, которые мы сможем предложить для каких-то городских событий: в городе очень мало залов на 100 мест для каких-нибудь конференций. Есть и маленький зальчик для переговоров, для коворкинга, узких корпоративных встреч в красивом месте, в красивой обстановке.

Юлия Тавризян считает, что новые сервисы — это далеко не только коммерческая тема: «Это наша миссия: мы открываем миру Пермский край и знакомим Пермский край с миром. Это должно быть удобно для человека, откуда бы он ни пришёл и ни приехал, потому что лучшее, что хранится в Пермском крае, — оно хранится у нас».

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