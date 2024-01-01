Чаты для педагогов и учеников За прошлый учебный год количество пользователей «Сферума» в VK мессенджере выросло в 2,7 раза Поделиться Твитнуть

Министерство информационного развития и связи Пермского края

Школы Пермского края с 2021 года начали использовать в учебном процессе коммукационную платформу «Сферум». Колледжи и техникумы стали переводить общение между учениками и педагогами в данное приложение в текущем учебном году.

«Сферум» — это российская цифровая платформа, созданная на базе VK Мессенджер при участии Минцифры РФ. Она позволяет педагогам создавать закрытые чаты с родителями и учениками в бесплатном приложении. «Сферум» стал частью цифровой образовательной среды, которую Минпросвещения и Минцифры создают в соответствии с постановлением российского правительства.

Особенности «Сферума»

По данным сайта «Сферум», платформа обладает сущственными особенностями, которые отличают её от других соцсетей. Она представляет собой закрытую систему, благодаря чему в учебные и родительские чаты можно попасть только по специальному приглашению с помощью авторизации через VK ID. У участников есть роли: учитель, ученик, родитель или администратор. В этом пространстве отсутствует спам, реклама и платные сервисы, поэтому родители могут не беспокоиться, что ребёнок столкнётся с нежелательной информацией.

В функционал «Сферума» входят создание чатов и опросов, возможность совершать индивидуальные и групповые звонки, обмениваться файлами, переходить в электронный журнал и дневник. Важным преимуществом стала возможность проведения видеоуроков в высоком качестве. Как подчеркнули в Минпросвещения, приложение не является заменой традиционной системе обучения, поскольку призвано облегчить образовательный процесс.

Преимущества

За счёт интеграции в 2023 году «Сферума» и Электронной Пермской Образовательной Системы (ЭПОС), учителя, ученики и их родители теперь могут переходить из электронного журнала и дневника в чаты, совершать онлайн-звонки с помощью учебного профиля «Сферум» в VK Мессенджере, который является полностью российской разработкой. Диалоги в профиле можно группировать в тематические папки, в чатах есть возможность обмениваться файлами, фото и видео размером до 4 ГБ. Педагоги могут запланировать и запустить уроки из электронного журнала — информация отобразится в расписании, и ученики присоединятся к занятиям на площадке «Сферум». Чтобы воспользоваться всеми преимуществами приложения, нужно однократно связать свой аккаунт в электронном журнале и дневнике с учебным профилем.

«Считаем важным, что процесс по интеграции ЭПОС.Школа с платформой Сферум состоялся, так как, безусловно, есть стремление упростить работу педагогов региона и сделать образовательный процесс для учащихся более удобным благодаря внедрению цифровых инструментов. Пермский край в числе первых реализовал интеграцию региональной образовательной платформы с ФГИС "Моя школа" и учебным профилем Сферум в VK Мессенджере. Мы уверены, что все наши пользователи по достоинству оценят новые функциональные возможности интеграционного решения», — прокомментировал заместитель министра информационного развития и связи Пермского края Олег Савинов.

Количество пользователей растёт

Количество пользователей «Сферума» в России за прошлый учебный год выросло в 2,7 раза и достигло 9,6 млн человек. Электронные дневники к платформе подключили 423 тыс. человек.

Министерство информационного развития и связи Пермского края

Согласно информации Минобразования Пермского края, «Сферумом» в регионе пользуются все школы и значительная часть колледжей. Больше всего — в Пермском, Соликамском, Кунгурском и Березниковском округах. Напомним, развитие цифровых сервисов в сфере образования проходит в Прикамье в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.