Алёна Морозова Начало прекрасной дружбы В Большом зале Пермской филармонии выступил симфонический оркестр из Луганска Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

Юбилейный для Перми год завершился, но его достижения и приобретения ещё долго будут дарить новые возможности для тех, кто неравнодушен к культуре. Среди таких приобретений — обновлённый Большой зал Пермской краевой филармонии. Элегантный интерьер, удобные зрительские кресла, просторная сцена, качественная акустика и, конечно, подъёмный механизм для рояля — всё это уже смогли оценить не только зрители, но и музыканты, выступающие в Перми с концертами.

10 февраля в Большом зале выступил Академический симфонический оркестр Луганской филармонии. Руководитель музыкальной части оркестра Елена Иванова и заместитель директора по концертной деятельности Луганской академической филармонии Анна Данилюк на пресс-конференции перед концертом дружно восхищались новым залом: в Луганске нет подобной концертной площадки. Зато есть оркестр — коллектив с очень драматичной историей.

Академический симфонический оркестр Луганской филармонии был основан летом победного 1945 года. Фронтовики, сменившие оружие на музыкальные инструменты, вошли в первый состав коллектива. Все годы своего существования оркестр проявлял себя как единство людей, увлечённых музыкой и идеей служения музыке. Оркестр исполнил все симфонии Бетховена, Шуберта, Моцарта, Чайковского, Рахманинова, Бородина, Берлиоза, Прокофьева, Шостаковича, а также произведения Стравинского, Щедрина, Штрауса, Шнитке и многих других композиторов.

В 2000 году луганский оркестр впервые выступил в Италии и с этого времени стал частым гостем в Европе. Он неоднократно гастролировал в Италии, Испании, Дании, Швейцарии, Германии, Бельгии, Швеции, Хорватии, Австрии, Норвегии, Китае и странах СНГ, на его базе проходил международный конкурс дирижёров в Вене.

Пермская филармония всегда с особой тщательностью выстраивает оркестровую программу каждого сезона, приглашая в Пермь как именитые, так и новые коллективы. С этой целью создан фестиваль «Симфонический Олимп». Именно этот проект и привёл в наш город луганский коллектив, который сейчас совершает большое гастрольное турне по городам России при поддержке президентского фонда культурных инициатив и Центра содействия филармонической деятельности «Музыкальный форум».

Пермская публика — благодарная, но в то же время требовательная. Пермяки любят симфоническую музыку, но, поскольку Пермская филармония в последние годы часто организует выступления по-настоящему выдающихся симфонических коллективов, вкус у здешних меломанов сформировался отточенный, исполнительскую небрежность они не прощают. Луганский оркестр, впервые игравший в нашем городе, достойно выдержал эту проверку: пермяки выдали ему кредит доверия, когда раскупили все билеты на концерт, а затем отблагодарили музыкантов щедрыми аплодисментами и цветами.

В программе вечера были избранные шедевры отечественной музыки, то, что всем знакомо и всеми любимо. В первом отделении прозвучал Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского. Солировала Екатерина Мечетина: она, в отличие от оркестра, давно сотрудничает с Пермской филармонией, выступает в Перми часто и всегда с успехом. Пианистка, обладающая не только энергичной, смелой манерой игры, но и элегантностью кинозвезды, стала украшением концерта. Публика не сразу отпустила любимую артистку — заставила играть на «бис».

Столь же элегантным предстал перед публикой дирижёр — заслуженный деятель искусств Луганской Народной Республики Александр Щуров, который продемонстрировал классическую, сдержанную манеру музыкального руководства.

В перерыве зрители в зале смогли наблюдать, как рояль быстро и бесшумно исчезает под полом сцены, а во втором отделении концерта звучали настоящие хиты российского и советского симфонического репертуара: увертюра к «Руслану и Людмиле» Глинки, «Ночь на Лысой горе» Мусоргского, адажио из «Спартака» Хачатуряна и «Половецкие пляски» из «Князя Игоря» Бородина. Это был беспроигрышный выбор: каждое произведения публика провожала овациями, а в финале концерта благодарила музыкантов стоя.

Поблагодарить гостей вышла на сцену и заместитель министра культуры Пермского края Вера Рябкова, которая высказала надежду на то, что этот концерт станет не последним выступлением в Перми музыкантов из Луганска, а между двумя филармониями завяжутся прочные дружба и сотрудничество. Собственно, процесс уже идёт: как рассказала директор Пермской филармонии Галина Кокоулина, руководители концертных организаций провели несколько часов в обсуждении репертуарных стратегий, виртуальных концертных залов и системы абонементов, а потом обменялись телефонами, чтобы продолжить контакты.

Кстати, о виртуальных залах: концерт транслировался в 45 населённых пунктов Пермского края. и качество трансляции было выше всяких похвал. Было очевидно, что передачу ведут люди, разбирающиеся в музыке, которые репетировали концерт вместе с музыкантами. Все акценты, все солирующие инструменты были отмечены на видео.

Пермь встретила и проводила гостей из Луганская настоящим уральским морозом, безоблачной и безветренной погодой и ярким солнцем. День был прекрасен и наверняка запомнится надолго — и музыкантам, и зрителям.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.