Алёна Бронникова «Наша задача — выстоять» Сельхозпроизводители в Пермском крае подводят итоги и готовятся к новому сезону Поделиться Твитнуть

Агробизнес Пермского края в 2023 году столкнулся с серьёзными трудностями. Большую роль в этом сыграли не только экономические или политические, но и погодные условия. Однако сельхозпредприятиям удалось минимизировать риски и увеличить производственные обороты.

Наращивание оборотов

В Пермском крае, согласно сведениям Пермьстата, в январе—ноябре 2023 года зафиксировано увеличение объёмов реализации продуктов растениеводства и животноводства. Так, показатели по зерновым и зернобобовым культурам выросли на 19,7% относительно января—ноября 2022-го, по картофелю — на 15,9%, по овощам — на 4,7%. Объёмы реализации скота и птицы увеличились на 10,7%, молока — на 7,4%, а яиц — на 2,5%. Вместе с тем запасы зерна в крупных и средних сельскохозяйственных организациях на конец рассматриваемого периода оказались на 17,3% ниже показателей 2022 года.

Если рассматривать индекс производства продукции сельского хозяйства в регионе, то здесь благоприятная тенденция складывалась только в первом полугодии 2023-го: в I квартале он вырос на 2,1% к 2022 году, во II квартале — на 0,1%. В III квартале произошло довольно резкое снижение объёмов производства — сразу на 14,8%.

По оценкам экспертов, 2023 год оказался очень напряжённым для аграриев Пермского края и соседних регионов — в первую очередь из-за засухи.

«Результаты растениеводческой отрасли оказались ниже среднемноголетних показателей. В картофелеводстве и овощеводстве открытого грунта произошло значительное снижение из-за погодных условий. В молочной отрасли, в птицеводстве и овощеводстве защищённого грунта 2023 год закончили с ростом. Сфера переработки сельскохозяйственной продукции существенно не увеличилась», — говорит директор Пермского НИИ сельского хозяйства — филиала ПФИЦ УрО РАН Иван Огородов.

Гендиректор агрофирмы «Труд» Владимир Юшков говорит, что позитивных результатов пришлось добиваться сложным путём, но нарастить обороты удалось.

«Год был очень сложным, но положительная динамика есть, и это радует. В регионе сложилась чрезвычайная ситуация, и это негативно сказалось на заготовке кормов. Тем не менее мы полностью сумели сохранить поголовье, вышли на повышение заработной платы работникам и стараемся расти по обороту», — рассказывает он.

Нехватка рук

Помимо неблагоприятных погодных условий, предпринимателям в прошлом году приходилось сталкиваться и с другими вызовами: ограничением экспорта из-за санкций, дефицитом кадров и снижением рентабельности.

«Агропромышленный комплекс и сельскохозяйственное производство имеют значительно меньшую производительность труда — доход на одного занятого. Поэтому рост цен на все компоненты производства и снижение или стагнация цен на продукцию не позволяют существенно повышать заработные платы», — отмечает Иван Огородов.

Также на фоне растущих затрат на электроэнергию, ГСМ, запчасти и обслуживание техники с конца 2022 года сложилась динамика к снижению стоимости сырого молока, зерна и картофеля.

«Для потребителя это хорошо, но только когда логистика и сети тоже снижают наценки. По факту для конечного покупателя цены только выросли», — поясняет Огородов.

Самым острым вопросом на данный момент остаётся нехватка сотрудников. Собеседники «Нового компаньона» считают, что дефицит рабочих можно восполнить через повышение зарплат, обучение и переход на более производительные единицы техники. Проблему нехватки специалистов среднего звена решит привлечение консультантов, аутсорсинг или предоставление таким сотрудникам возможности работать на несколько организаций, а дефицит руководителей можно закрыть путём укрупнения предприятий.

Для решения проблемы сельхозпредприятия участвуют также в программах целевого обучения. Результаты сотрудничества с вузами и ссузами уже есть, но в отдалённых населённых пунктах условия проживания значительно отличаются от городских, из-за чего работа там кажется молодым специалистам не такой привлекательной. «Обязательно нужно развитие инфраструктуры, дорожного полотна, парков, кафе. Если создать условия, конкурирующие с городской средой, тогда и ребята чаще будут останавливать выбор на территории сельской местности», — подчёркивает Владимир Юшков.

Как и во многих отраслях, в АПК сейчас человеческий труд пытаются частично заменить современными технологиями, но, по мнению главы агрофирмы «Труд», пока от них больше вреда, чем пользы.

«По указанию «сверху» было внедрено 13 информационных систем — «Меркурий», «Честный знак», ФГИС «Зерно» и другие. Но квалифицированных кадров не хватает, и мы на сегодняшний день не можем обеспечить их полностью. Эта нагрузка, по идее, должна облегчать труд, а получается совсем по-другому», — делится Владимир Юшков.

Он уверен, что для сельхозпроизводителей достаточно было внедрить одну программу для решения существующих проблем и одну — для контроля по всем позициям. По мнению Юшкова, на данный момент цифровизация АПК требует серьёзной доработки и для этого необходимо законодательное регулирование вопроса.

Ещё один актуальный для отрасли вопрос — импортозамещение оборудования и технологий. В части первого значительных успехов пока нет: на рынке сейчас активнее азиатские производители сельхозтехники, чем отечественные. Зато, например, российские селекционеры и семеноводы показывают устойчивые результаты в генетике и растениеводстве. «А вот в птицеводстве и животноводстве тоже есть над чем трудиться отечественным научным школам», — полагает Иван Огородов.

Выстоять и сохранить

В предстоящем сезоне 2024 года аграрии готовятся к новым вызовам и стараются заранее просчитать основные риски, чтобы также выйти на положительный итоговый результат. Год может снова оказаться засушливым, что добавит проблем, и сельхозпредприятия снова окажутся в очень тяжёлых условиях.

«Наша задача — выстоять, сохранить и кадры, и поголовье», — говорит Владимир Юшков.

Агропромышленный комплекс Пермского края находится в условиях высокой конкуренции не только за кадровый ресурс, инфраструктуру и инвестиции с другими отраслями в Прикамье, но и за покупателя с другими регионами. Положение края осложняется тем, что он расположен в зоне рискованного земледелия. Ещё один фактор — лояльность к местным производителям и помощь со стороны властей.

Например, в Свердловской области, по словам Ивана Огородова, аграрии получают больше поддержки, а затем агрессивно заходят на рынок Прикамья. У других соседей — в Удмуртии и Кирове — население чаще отдаёт предпочтение товарам местных производителей, чем в Пермском крае. Для экономики региона это важно, поскольку в каждый продукт включена стоимость оплаты труда и налогов, которые идут в том числе на социальные сферы и развитие инфраструктуры.

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