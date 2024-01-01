Покорить дракона Прогнозы экспертов на 2024 год Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

«Сейчас девелоперам нельзя создавать массовые продукты»

Юрий Перминов, исполнительный директор «Железно»:

— Одно из важных событий в сфере недвижимости — изменение условий предоставления льготной ипотеки. Это уберёт с рынка инвесторов, которые клали деньги на депозит и брали льготную ипотеку для приобретения недвижимости с целью её дальнейшей перепродажи или сдачи в аренду. Эти покупатели просто перестанут существовать как класс, а их сегодня на рынке ещё достаточно много. Развитие дальнейших событий предсказать сложно: раньше во всех аналогичных ситуациях в этой проблеме находился только девелопер, а теперь в этой ситуации оказались и девелопер, и банк. При этом многие решения будет принимать именно банк. Возможно, государство, отменив льготную ипотеку, предложит застройщикам льготное финансирование.

Сейчас девелоперам нельзя создавать массовые продукты. Нужно строить такие проекты, которые будут менее других чувствительны к ценовым изменениям рынка из-за своих конкурентных преимуществ.

Вторая важная тенденция — развитие механизма КРТ. Примеров масштабных проектов КРТ, когда на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков создаются многофункциональные городские кварталы с комфортным жильём, всей необходимой инфраструктурой, транспортными развязками и дорогами, множество. Сейчас механизму КРТ уделяется особое внимание на государственном уровне, в связи с чем стоит ожидать ещё больше проектов, строящихся по данной схеме.

Мы успешно реализуем проекты КРТ в Кирове, Ижевске, Ульяновске и, конечно же, в Перми, где собираемся преобразовать бывшую промышленную зону в зелёную, комфортную для жизни современных людей. На данный момент наш земельный банк составляет 2 млн кв. м в пяти регионах присутствия, из них свыше 700 тыс. кв. м под КРТ. И мы видим это направление важнейшим для реализации наших девелоперских амбиций и раскрытия потенциала.

Механизм КРТ достаточно универсален и может применяться для различных задач в области жилищного строительства. Современные подходы, федеральная нормативно-правовая база и финансовые инструменты позволяют стимулировать и создавать образы будущих городов для нас и наших детей. Всё это позволяет перевести в практическое русло известную крылатую фразу: «Сначала мы формируем города, затем они формируют нас».

Продолжая говорить о тенденциях, важно отметить, что сейчас люди хотят жить в микрогороде, где в шаговой доступности есть всё необходимое для комфортной жизни: школы, детские сады, прогулочные зоны, детские площадки, рестораны и магазины, коворкинги и так далее.

Наибольший отклик у наших покупателей находят планировки, где в квартирах предполагается максимально много света, воздуха и свободного места. Также жители города отмечают важность такого критерия выбора, как высота потолков. У «Железно» есть важное отличие — продуманный подход к квартирографии своих домов. Практика показала, что подавляющее большинство собственников не делают перепланировку, а сразу же въезжают в наши квартиры. Это говорит о том, что наши планировки устраивают жителей, в них действительно удобно. Для этого наши специа­листы тщательно продумывают множество сценариев жизни, которые можно воплотить в квартирах.

«Рост индекса промпроизводства однозначно сохранится»

Вячеслав Белов, президент Пермской торгово-промышленной палаты:

— В 2023 году значительно увеличилась загрузка промышленного сектора Пермского края, особенно в сфере оборонно-промышленного комплекса. Данный тренд, очевидно, сохранится в текущем году и обеспечит высокий уровень занятости, рост доходов работников, увеличение налоговых поступлений, а следовательно, позитивно повлияет на экономическое развитие региона.

Также традиционно существует высокий спрос на продукцию химической, нефтехимической и лесной промышленности. Здесь многое зависит от уровня мировых цен на такую продукцию, но, с учётом текущей ситуации в мире, есть ощущение, что падения мировых цен на продукцию этих отраслей промышленности не будет.

Тенденция роста индекса промышленного производства, которая наблюдалась в регионе в 2023-м, в текущем году, на мой взгляд, однозначно сохранится. Драйвером развития экономики края на ближайшее время будут как раз оборонная, химическая и нефтехимическая промышленность. Кроме того, на фоне роста внутреннего спроса при благоприятных условиях в Прикамье активно может развиваться сельское хозяйство. С учётом огромных финансовых вложений предыдущего года в мероприятия, посвящённые 300-летию Перми, сохранится тенденция развития туристической отрасли.

Работа предприятий по переориентации на новые рынки в основном завершена, но всё равно идёт, это непрерывный процесс.

Актуальной остаётся тема импортозамещения. Активный поиск деловых партнёров и производителей сырья, оборудования и запасных частей на территории России и в дружественных странах подтверждается огромной востребованностью услуг Пермской ТПП в области международного, межрегионального и даже внутрирегионального сотрудничества. Начиная с 2023 года палата реализует проект по активизации межотраслевого сотрудничества. За прошлый год мы организовали семь зарубежных бизнес-миссий, из них две в Шанхай (КНР), а также в Казахстан, Узбекистан, Индию, Беларусь и Азербайджан. Кроме того, провели четыре межрегиональные бизнес-миссии и одну внутрирегиональную, в Березники. Уже сегодня ясно, что это направление работы останется очень востребованным среди бизнеса в 2024 году.

«Доля вакантных площадей в ТЦ в пределах нормы»

Елена Денисова, директор управляющей компании «Труменс-групп»:

— Сегодня можно констатировать, что рынок торговой недвижимости восстановился и стабилизировался после ухода ряда западных брендов в 2022 году.

Ушло около 70 брендов, у которых было около 700 магазинов в России. Магазины двух крупных фэшн-холдингов — испанского Inditex и польского LPP — были перекуплены, и новые владельцы постарались выставить аналогичные замещаю­щие товары. Люди идут туда по привычке, однако, мне кажется, ожидания от их открытия не вполне оправдались: ассортимент и качество там менее интересные, чем у ушедших брендов.

Ещё два крупных бренда, ушедших с российского рынка, — это H&M и Uniqlo. Их площади заняли местные игроки, которые быстро сориентировались в ситуации, — Melon Fashion Group с брендами ZARINA, Befree, LOVE REPUBLIC, sela и новым брендом IDOL и компания Lime с брендом Gloria Jeans. Они изменили форматы — создали крупные магазины вместо привычных небольших торговых точек и с удовольствием заняли освободившиеся площадки.

Кроме отечественных, активно заходят турецкие бренды, которые мощно развиваются, — Koton и LC Waikiki, которые в связи с экспансией в Россию начали работать в новых сегментах и впервые открывают магазины товаров для интерьера и детских вещей.

Таким образом, доля вакантных площадей в торговых центрах на сегодняшний день 5—10%, это в пределах нормы.

Среди важных трендов, которые наметились и получат развитие в наступившем году, — заполнение торговых центров социальными сервисами и развлекательным бизнесом. Сейчас активно ищут площадки медицинские лаборатории, центры забора крови и другие медицинские сервисы — и именно в торговых центрах, потому что это суперудобно: готовые благоустроенные площади, парковки и клиентский трафик. Кроме того, появляются детские развлекательные комплексы, коворкинги, студии танцев, всё что угодно!

Новых больших торговых центров и вообще девелоперских проектов в Перми в этом году не будет. Вторую очередь iMALL вряд ли откроют в 2024 году, скорее, это планы 2025 года. Проект фермерского рынка в бывшем трамвайном депо в Разгуляе всё ещё на стадии проектирования, процесс затруднён тем, что это здание — объект культурного наследия. Дай бог нам в 2025 году пройти экспертизы и в 2026-м выйти на строительные работы.

«Стабильность не исключает различных «чёрных лебедей»

Людмила Ознобишина, политический консультант:

— Основные политические события 2024 года в стране — выборы президента, выводы по результатам, формирование нового кабинета федерального правительства, возможные ротации губернаторского корпуса. В течение всего года будет оказывать влияние ход специальной военной операции РФ на Украине.

В Пермском крае летом и в начале осени пройдут выборы в думы муниципалитетов, но в силу сформированной вертикали власти и отсутствия конкуренции какого-то интереса они не вызовут. Продолжит формироваться городская и краевая управленческие команды. В целом же для региона 2024 год — это год перед выборами губернатора.

Теперь подробнее. По сути, политическая ситуация в Пермском крае стабильная, но стабильность не исключает различных «чёрных лебедей». Выстроена вертикаль власти, создана политическая управляемость. Она уже проходила проверку на прочность в 2021 году, другая проверка ей предстоит в этом марте. Однако каким бы ни был результат, он явно превысит результаты 2018 года. На то есть объективные предпосылки: «референдумный» характер кампании (в 2018-м был Павел Грудинин), трёхдневное голосование, использование дистанционного электронного голосования, выстраивание в крае вертикали власти. Соответственно, задача политических администраторов — умело настроить все механизмы.

Фактор «чёрного лебедя» я бы отметила не только в «привычной» для инфоповестки коммунальной сфере, но и в экономике. Огосударствление экономики продолжается. Кто будет следующий?

Что касается политической траектории губернатора, то, повторюсь, 2024 год предшествует выборам губернатора 2025 года. Кроме Геннадия Игумнова, ни один из глав региона не доходил до процедуры переизбрания. Всегда в XXI веке происходила административная, не электоральная, смена губернаторов. Пожалуй, это будет главной интригой 2024 года в Пермском крае. Федеральные эксперты называют «периодом возможностей» апрель-май. И вообще, по политическим перестановкам весны будет понятен лоббистский потенциал федеральных акторов.

«У нынешнего года совсем другие задачи в сфере культуры»

Вадим Зубков, арт-дилер, куратор:

— От 2024 года я особенно жду открытия краевой музыкальной школы. Это очень важное событие. Чем больше музыкальных школ, художественных школ, хоровых, школ искусств, тем выше общий культурный уровень города и региона. Это даёт шанс, что у нас появятся новые таланты, новые люди, которые понесут культуру дальше.

Будем надеяться, что в наступившем году сдадут здание Пермской художественной галереи. Не думаю, что галерея успеет в 2024 году переехать, но здание сдадут и можно будет начинать готовиться к открытию новой экспозиции.

Это главное, чего нам стоит ждать от пермской культуры в 2024 году.

Наступивший год уже не юбилейный, и, я думаю, вряд ли какие-то юбилейные события закрепятся в культурной повестке и станут постоянными. У нынешнего года совсем другие задачи в сфере культуры! Поэтому среди предстоящих событий я особенно жду летнего Дягилевского фестиваля. Судя по некоторым косвенным данным, будет очень интересная программа. Готовится серьёзное событие, ожидаются мощная симфоническая и хоровая программы, а также большая оперная постановка. Возможно, это главная театральная премьера года.

Что касается пермского изобразительного искусства, то это год переходный и подготовительный: в 2025 году будет отмечаться 100-летие со дня рождения двух пермских классиков — Ивана Борисова и Александра Репина, и в связи с этим я ожидаю оживления выставочной, публикаторской и собственно творческой жизни. У нас в галерее «Уникум» 23 января открывается выставка Репина: работы губахинского цикла, космизм и творчество последних лет жизни.

Из неприятных новостей главная — вероятное закрытие художественного салона «Арт-Пермь». Закрытие любого арт-проекта, в который было вовлечено большинство художников края, — по определению плохо. Никакой замены этому мероприятию не предложено. Я не говорю о качестве «Арт-Перми» последних лет, но этот проект предоставлял художникам, кураторам и галеристам много возможностей, особенно в первые годы своего существования.

«Сказывается нехватка квалифицированных кадров»

Олег Ощепков, ресторатор:

— Относительно 2023 года в сфере общепита мало что изменится. Будет меньшее количество событий, которые способствовали привлечению сюда платёжеспособной публики, гостей из других территорий страны, но это не вызовет принципиального снижения потока.

Продолжат появляться новые кафе. Так получилось, что в последние два-три года было построено, в том числе в центре, большое количество современных жилых и торговых комплексов, и понятно, что какая-то часть этих помещений занимается кафе и ресторанами. Я ожидаю увеличения конкуренции, особенно в центральном планировочном районе.

Что касается форматов новых предложений, то это в первую очередь кофейни, как местные, так и российские сетевые. Есть ощущение, что во внутреннем экономическом рейтинге российских городов Пермь в последнее время переместилась на несколько строчек вверх. Желающих открыть у нас своё заведение становится всё больше — это видно по приходу в Пермь сетей, центры принятия решений которых находятся в Питере, Москве, Краснодаре, Казани, Екатеринбурге и так далее. Чаще всего эти ребята появляются в крупных торговых комплексах с большим трафиком — «Планета» и «iMALL Эспланада», но такие заведения открываются и в отдельно стоящих помещениях. Это совершенно очевидный тренд.

Ещё один популярный формат — это азиатские бистро, это тренд и пермский, и общероссийский; совершенно точно, что появятся новые рестораны европейской кухни, прежде всего итальянской, этот тренд тоже общероссийский.

В качестве конкурентного фактора и в новых точках, и в тех, которые уже работают некоторое время, — дополнение базового меню выпечкой собственного хлеба. Существует запрос на качественную выпечку, прежде всего на «здоровый» хлеб — бездрожжевой, ржаной и тому подобные, а также на французские багеты, у большого количества посетителей.

Среди факторов, сдерживающих развитие отрасли, — нехватка квалифицированных кадров, которая сказывается всё сильнее. Это системная проблема, и её надо решать совместной работой системы среднего специального образования и бизнеса.

«Использование решений с применением технологий ИИ расширится в разных отраслях промышленности»

Леонид Тихомиров, председатель Совета директоров группы компаний ITPS:

— Российские тенденции в сфере IT по большей части совпадают с общемировыми. Ожидаемо, что в 2024 году использование решений с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ) расширится в разных отраслях промышленности. Компании, которые используют технологии с применением ИИ, будут наращивать инвестиции в них.

По данным Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, больше всего их применяют в операционной деятельности, в разработке и инжиниринге, в исследовательской деятельности, маркетинге и управлении клиентским опытом. Особое внимание в отрасли уделят вопросам цифровой безопасности, а также обогащению, интеграции и защите данных.

Процессы автоматизации будут трансформироваться с учётом внедрения цифровых помощников. Компании стремятся автоматизировать всё, что возможно, от рутинных операций до управления бизнес-процессами. Это нацелено на повышение производительности, сокращение затрат и улучшение качества выпускаемой продукции.

У крупных промышленных предприятий фокус смещается в сторону комплексной стратегии — интеграции имеющихся систем и внедрённых разработок с новыми продуктами. Компаниям необходим симбиоз бизнес-процессов и IT-технологий для получения стабильных результатов, что ITPS и предлагает своим заказчикам.

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