«Отношение к «умным» сервисам изменилось кардинально» Директор IT-компании «Философт» Иван Власов — о цифровизации процессов и решениях в девелопменте Поделиться Твитнуть

— Цифровизации в той или иной степени сейчас подвергаются все отрасли экономики. Насколько цифровизован девелопмент? Какие IT-решения на данный момент уже прочно внедрились в рабочие процессы застройщиков?

— Цифровизация процессов и использование отечественных IT-решений — главные тренды в девелопменте на данный момент. Среди решений, которые пользуются популярностью среди застройщиков, — ERP и системы управления проектами. В последний год можно отметить высокий спрос на ERP. Системы позволяют более правильно распределять бюджет и экономить на издержках.

Также уже прочно внедрились в рабочие процессы застройщиков CRM-системы. Всё, что двигает продажи, актуально всегда. Связано это по большей части с тем, что многие застройщики в этом году стали внедрять на сайтах онлайн-возможности приобретения квартиры, появилось онлайн-бронирование квартир и личные кабинеты жильцов. Добавились, соответственно, мобильные приложения, в которых можно выбирать квартиры.

Многие девелоперы активно внедряют BIM-технологии. Это направление в ближайшем будущем будет развиваться ещё активнее, так как на законодательном уровне приняли решение о том, что все проекты должны быть разработаны с помощью системы BIM-моделирования.

Активно пользуются спросом сейчас технологии «умных» домов. Даже девелоперы, которые строят жилые комплексы стандарт-класса, стараются внедрить хотя бы минимальные функции — видеонаблюдение во дворе и автоматическое открытие ворот.

— Цифровую трансформацию отрасли чувствуют не только девелоперы, но и жильцы домов — всё больше объектов оборудуются системой «умный дом». Как покупатели жилья относились к «умным» сервисам в квартире, когда они только стали появляться? Изменилось ли их отношение сегодня?

— Отношение к «умным» сервисам изменилось кардинально. Если ещё лет пять назад люди относились к этому с осторожностью и не понимали, как это работает, то сейчас для большинства покупателей квартир это норма. Уже сложно представить подъезд без системы контроля управления доступом на территорию жилого комплекса или IP-домофонии.

Также стоит учитывать, что стоимость «умного» дома за последние несколько лет стала значительно ниже. Раньше «умные» функции могли быть только в домах бизнес-класса и стоить до 30% от стоимости квартиры, сейчас это не более 10%.

— «Философт» разрабатывает как решения для эффективной работы застройщиков, так и «умные» сервисы для удобства владельцев квартир. Какое из этих направлений развивается активнее?

— Лично для нас это параллельные треки. Мы стараемся ориентироваться на потребности рынка и наших клиентов. Если клиент видит потенциально хорошие изменения — мы, конечно же, их берём в ближайший релиз и в работу.

— Решение каких ещё бытовых задач, на ваш взгляд, может быть «оцифровано» в недалёкой перспективе? Может быть, ваша компания уже разрабатывает какие-то новые продукты?

— В перспективе нас ждут авто­матические сценарии, которые «умный» дом будет создавать специально под каждого жителя. Система будет анализировать, сколько вы спите, когда приходите домой, что вы делаете. И после составлять расписание вашего дня на анализе поведения: открывать шторы в момент пробуждения, ставить чайник, включать музыку, проветривать перед сном спальню и тому подобное.

«Умная» система даже сможет выдавать рекомендации, возможно, связанные с питанием, которое ваш «умный» холодильник автоматически будет заказывать из магазинов, при этом выбирая наилучшую цену товара.

— Известно, что разработанная «Философт» экосистема по управлению жильём «Мажордом» будет внедрена в ЖК «Камаполис», строительство которого началось в Перми в прошлом году. Есть ли у компании в планах новые проекты в регионе?

— Проекты планируются не только в Перми, но и по всей России. В 2023 году мы начали активную региональную экспансию и в ближайшее время планируем только набирать обороты и выходить на международный рынок.

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