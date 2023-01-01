Наталья Вороненко «Галерея — это процесс» Художница Анастасия Попова открыла в Перми частную галерею, где можно посмотреть, купить и самому написать картину Поделиться Твитнуть

Фото: Роман Нугманов

Галерея разместилась по ул. Сибирской, 4а, в историческом центре города, в двух шагах от Театра оперы и балета. Над входом — лаконичная вывеска «Галерея Анастасии Поповой» и геометрически простой логотип: квадрат с выходящим из него символом, похожим на тильду — диакритический знак в форме волны.

Первая выставка под заголовком «Светло и спокойно» (0+) тоже не претендует на броскость, но точно попадает в нерв времени. Пожелания спокойствия и света звучат сейчас из разных областей жизни. Ориентируясь на это, Анастасия, выступив в данном случае и в роли куратора, собрала в своём пространстве работы художников, которые отражают тему дома, тепла, умиротворения, веры, надежды и любви. Все художники, а их здесь более двадцати, — из Перми и Пермского края. Среди них: график Ольга Молчанова-Пермякова, керамисты Наталья Головкина и Марина Еркович, ювелиры Александра Гутина и Вера Колесникова, скульптор-абстракционист Денис Турицын, автор объёмных композиций Евгения Балдина, живописцы Андрей Побережник и Ия Милашина и другие. По словам Анастасии Поповой, она сделала ставку на тех, чьи работы разместила бы в собственном доме. И это один из принципов, по которым владелица намерена развивать свою галерею.

Вопреки ожиданиям, Анастасия Попова зашла в проект без программы, чётко расписанной на несколько месяцев вперёд. Это и поражает, и подкупает одновременно. Галерея — всё-таки бизнес, а значит, нужно рассчитывать, как будет окупаться аренда помещения, сколько выставок в год сделают пространство жизнеспособным, какие события принесут дополнительные инвестиции, как привлечь целевую аудиторию, тем более если речь идёт о продажах произведений искусства, и ещё масса разных вопросов. Анастасия зашла по-наполеоновски: главное — ввязаться, а там видно будет. И пока это работает.

Пространство запустилось в рекордные сроки: с момента выбора места — и далее ремонт, дизайн и собрание первой экспозиции — до торжественного открытия прошло каких-то две с половиной недели. Львиную долю забот Анастасия взяла на себя: она здесь и прораб, и куратор, и главный вкладчик. «Галерея — это процесс», — убеждена художница, намереваясь строить гибкие планы, следя за повесткой.

Анастасия Попова собирается развивать своё арт-пространство по нескольким направлениям. Два-три раза в год здесь будут проходить выставки, откроется зал для продажи работ, будут устраиваться мастер-классы и специальные мероприятия вроде концертов и ярмарок, таких как Новогодняя, прошедшая за неделю до праздников, в которой участвовали художники первой выставки.

В успешности своей идеи владелица не сомневается. По её словам, в Перми спрос на покупку произведений искусства превышает предложение. Вот только мест, где это можно сделать, меньше, чем пальцев на одной руке. Анастасия приводит в пример себя. Хотя она живёт и пишет в Перми, её картины чаще можно обнаружить в частных собраниях Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Нижнего Новгорода — и в первую очередь, потому что инфраструктура там намного более развита. «Теперь же на вопрос о том, где ещё можно посмотреть мои работы, я смело могу отвечать — в Галерее Анастасии Поповой». Свою задачу художница видит в том, чтобы «не продать, а помочь человеку купить то произведение искусства, к которому он притянулся».

Основу последующих выставок, как и первой, будут составлять произведения пермских авторов. «Их много, и все они разные, — подчёркивает Попова. — Про пермских художников говорят, что мы самобытные, каждый со своей ярко выраженной индивидуальностью. Нет ощущения, что все вышли из одной школы».

Ещё один важный принцип жизнедеятельности новой галереи — доступность. «Искусство должно быть доступным и по содержанию, и по цене, чтобы зритель мог смело унести его домой, и человеку с ним было бы не страшно жить», — поясняет владелица. К первой выставке был выпущен каталог с указанием стоимости каждой из представленных работ, и, надо признать, цены не кусаются. «Но, конечно, будут и художественные провокации, — добавляет Анастасия. — Именно они привлекают дополнительное внимание и двигают нас вперёд».

Выставка «Светло и спокойно» в «Галерее Анастасии Поповой» продлится до середины января. Следующая экспозиция будет целиком посвящена графике, её куратором выступит Ольга Молчанова-Пермякова. Открытие запланировано на 19 января.





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