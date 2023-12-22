Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Фестивали круглый год Стал известен список победителей конкурса «59 фестивалей 59 региона» Поделиться Твитнуть

Фото: ПДНТ Губерния

В преддверье Нового года многие подводят итоги и строят планы на будущее. Итоги конкурса «59 фестивалей 59 региона» подвели в Пермском доме народного творчества «Губерния» 20 декабря, а это значит, что совсем скоро будет сформирован календарный план городских и сельских праздников на весь 2024 год, и любители поездок по Пермскому краю, которых становится всё больше, смогут начинать планировать свой досуг.

Фестивали-победители представляют самые разные темы и форматы. Среди них есть гастрономические и семейные, ландшафтные и свадебные, обрядовые и ремесленные, жанровые и земледельческие, молодёжные и детские, арт-фестивали и спортивные события.

Многие из фестивалей-победителей — уже зарекомендовавшие себя проекты, любимые и местными жителями, и туристами, проходящие из года в год и не теряющие творческой энергии. Таковы, например, многочисленные обрядовые и фольклорные праздники, проходящие в национальных территориях — коми-пермяцких, татарских, марийских и других.

Об уникальной «Строче» — коми-пермяцкой Троице, которую с любовью реконструировали жители одной из самых колоритных прикамских деревень — Кукушки Кочёвского округа, даже снят документальный фильм.

Среди этнических фестивалей, которые проходят в прикамских деревнях и сёлах, есть совершенно удивительные и неожиданные, например, праздник «Липка» в деревне Новопетровское Октябрьского городского округа: традицию июльского сельскохозяйственного обряда оставили в этой деревне её основатели — переселенцы из Эстонии, перенёсшие на новую родину свои традиции и праздники. Согласно легенде, жёны эстонских рыбаков в бурю подожгли старую липу на берегу, и этот «маяк» помог рыбакам возвратиться домой. Сейчас эстонцев в Новопетровке практически не осталось, но праздник объединил русских, татар, башкир, марийцев, немцев и немногих эстонцев — жителей Октябрьского и соседних округов. Плетение венков, народные игры, хороводы и прыжки через костёр — и все приезжают со своей домашней стряпнёй!

Абсолютно уникальный, только в Прикамье существующий обряд — коми-пермяцкий Видзмортлö козин. Его можно увидеть в августе в деревне Сеполь. В этой деревне много лет из уст в уста передается легенда о том, что в старину во время ночной пастьбы лошадей как-то пропал пастух, хотя кони в сохранности остались пастись на прибрежном лугу. Вывод односельчан был сделан такой: пастуха утащил Видзморт (человек луга, дух места, луговой чуд), появление которого в летние звездные ночи конца августа в виде мужчины-незнакомца, выходящего к кострам местных рыбаков и пастухов, довольно часто. Те, кто угощал незнакомца, приглашая к своему костру, оставались целыми-невредимыми, с большим уловом, а вот пастух, видимо, отказав ему в угощении, лишился жизни, пропал… Многие поколения местных жителей знают правило: если незнакомый человек вышел к костру рыбака или охотника, ночного пастуха или пахаря, нельзя выгонять его, а нужно пригласить к костру и угостить, чем бог послал, а об этой встрече никому не сказывать.

Участники обрядового действа Видзмортлö козин прикасаются к красоте летней звёздной ночи, общаются с пасущимися в ночном лошадками, удят рыбу старинными вугыршатями — удочками из природного материала, готовят и дегустриуют уху, участвуют в мастер-классах охотников и рыболовов, пастухов и конюхов, мастеров по изготовлению оберегов и амулетов.

В наступающем году в программе «59 фестивалей 59 региона» появился праздник «Сарчик приносит весну», который пройдёт в деревне Антипина Красновишерского округа. Любителей прикамской этники это не может не радовать: Сарчик — обрядовый праздник коми-язьвинцев, легендарного анклавного народа, который компактно проживает в верховьях Язьвы. Этнографы давно знают об этом событии, и то, что фестиваль взяла под опеку краевая программа «59 фестивалей 59 региона», поможет ему укрепиться, а также усилить позиции коми-язьвинской идентичности, помочь в сохранении исчезающего языка и продвинуть культуру коми-язьвинцев среди туристов.

Прикамские фестивали поддерживают и продвигают не только этническое наследие, но и историческое, ремесленное, промышленное, инженерное. Так, в Пожве проходит «Праздник первого парохода» — именно в этом прикамском городе было построено первое в России судно на паровом двигателе. В наступающем году эта фестивальная линейка пополнится новым проектом: в деревне Проносное Берёзовского района впервые весело и творчески вспомнят местных мастеров деревообработки.

Умельцы из деревообрабатывающего завода в Проносном в середине ХХ века самостоятельно, без всяких импортных мастеров, изобрели технологию гнутого бруса и начали изготавливать легендарные венские стулья. Увы, до наших дней предприятие не дожило, да и сама деревня переживает не лучшие дни, однако энтузиасты во главе с заведующей отделом культурно-досуговой деятельности Берёзовского дома культуры Олесей Косвинцевой, автором проекта ремесленного фестиваля в Проносном, считают, что история с венскими стульями достойна музеефикации.

Группа энтузиастов проделала огромную работу: изучила архивы, опросила старожилов. В нынешнем году на месте, где находился завод, будет установлен арт-объект, а в будущем планируется открыть полноценный музей. Во время фестиваля, который предварительно запланирован на 14 сентября, состоятся показательные выступления и мастер-классы резчиков по дереву и других мастеров, выставка антикварных стульев, выставка исторического фото, концерты, игры, ярмарка.

Проект совсем новый, и это тот случай, когда группа авторов не просто получает грант от программы «59 фестивалей 59 региона», но и пользуется методической помощью специалистов оператора программы — Пермского дома народного творчества «Губерния»: проект будет дорабатываться, оттачиваться во всём, начиная с названия, которое ещё не утверждено.

В программе «59 фестивалей 59 региона» немало проектов, устремлённых не в прошлое, а в будущее — это фестивали современного искусства и молодёжных субкультур, которые проходят в самых разных городах Пермского края. Так, в Кунгуре при молодёжном библиотечно-информационном центре с 2019 года проходит фестиваль косплееров. Руководитель центра Анна Гришина организовала это событие «на голом энтузиазме», но оно стало весьма популярным у молодёжи, а в 2021 году фестиваль впервые вошёл в программу «59 фестивалей 59 региона» под названием «ProКунгур».

В этом году название, возможно, будет изменено, но фестиваль благодаря участию в краевой программе должен пройти с большим размахом. Анна Гришина чрезвычайно благодарна за поддержку: краевой грант даст возможность выйти за пределы библиотечного центра и провести настоящий городской уличный фестиваль, пригласить именитых косплееров, специалистов по костюмам и гриму для проведения мастер-классов, продвинуть событие среди заинтересованной молодёжи в других территориях и в целом достойно отметить выход нового шедевра Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» и воздать дань культовому автору.

Среди наиболее динамично развивающихся направлений фестивальной и туристической деятельности в Пермском крае — гастрономия. В будущем году количество гастрономических фестивалей увеличится. Так, в селе Фоки Чайковского округа впервые пройдёт семейный праздник «Курица или яйцо». Событие ещё не состоялось, а уже получило премию в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучшая идея туристического события».

Фестиваль запланирован на День защиты детей — 1 июня 2024 года. Артём Гайнулин, начальник отдела развития Чайковского центра развития культуры, автор проекта, очень рад, что к реализации этой идеи будет причастна краевая фестивальная программа. Планируется семейный праздник с большой гастрономической составляющей. Его название обыгрывает известный логический парадокс: что было раньше — курица или яйцо? В период раскрутки праздника на этот вековой вопрос будет наконец-то найден ответ: пройдёт самая настоящая предвыборная компания, во время которой два символа праздника — Курица и Яйцо — будут конкурировать за голоса избирателей, и тот, кто выиграет, и станет символом праздника будущего года.

Во время фестиваля в селе Фоки будет работать ресторанный дворик, пройдут кулинарные мастер-классы, конкурс семейных рецептов блюд из яиц и курятины «Всё по-домашнему», конкурс костюмов «Чудо в перьях», мастер-классы по росписи яиц и выставка «ФаберГжель», разнообразные спортивные и игровые конкурсы и много других событий, ориентированных на досуг для всей семьи. Событие планируется в формате экофрендли, с разумным минимализмом и использованием экологически чистых материалов и технологий.

Министерство культуры Пермского края реализует проект «59 фестивалей 59 региона» с 2008 года. Основная его цель — развитие событийного туризма Прикамья и создание новых возможностей для презентации территорий края. За время своего существования программа существенно укрепилась, расширилась и продвинулась, год от года доказывая свою эффективность.

Эксперты отмечают, что «59 фестивалей 59 региона» придали новый импульс развитию территорий Пермского края, сделали их более привлекательными для туристов, сформировали много ярких событий в культурной жизни региона.

В 2019 году проект получил всероссийское признание: стал лауреатом I степени в номинации «Лучший бренд региона» VII всероссийского конкурса в области событийного туризма в рамках ежегодной Всероссийской открытой ярмарки событийного туризма Russian Open Event Expo.

…Но для жителей Перми и всего региона главное в проекте — это возможность интересно провести выходные. Год предстоит насыщенный и разнообразный, а календарь событий скоро будет опубликован на официальном сайте https://fest59.ru/

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