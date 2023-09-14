Круговорот жизни Пермский дом народного творчества «Губерния» представил на «Флаэртиане» этнографический фильм Поделиться Твитнуть

Алексей Гречищев

Идея создания фильма «Строча. Троицкая обрядность в деревне Кукушка Кочёвского района» (6+) появилась у руководителей Пермского дома народного творчества «Губерния» в связи с работой над программой «59 фестивалей 59 региона». Среди фестивалей, которые проходят в городах и сёлах Прикамья, кукушкинская «Строча» выделяется: это даже не реконструкция традиционного обряда, а просто настоящий, выживший через десятки и сотни лет, передающийся из поколения в поколение традиционный обряд.

Как говорит руководитель этноцентра «Губернии» Наталья Кожанова, таких фестивалей в программе несколько: это и «Зажинки» в селе Архангельское, и «Видзмортлö козин» в деревне Севполь, и «Тол вöсь» в деревне Большой Гондыр, и «Гусиные помочи» в Аитково, и «Липка» в Новопетровке… Но только «Строча» обладает всей полнотой традиции, при этом в ней нет ничего искусственного, привнесённого. Грешно было бы не запечатлеть эту диковину в кино!

Реализовать замысел директора «Губернии» Татьяны Санниковой и Натальи Кожановой взялся оператор и режиссёр Михаил Турбовский. Министерство культуры Пермского края, которое поддерживает программу «59 фестивалей 59 региона», поддержало и проект фильма об одном из сельских фестивалей Прикамья.

Съёмки прошли в июне 2022 года, и это был настоящий марафон: Строча — это коми-пермяцкая Троица, она празднуется один день, и «второго дубля» быть не может, так что снимать пришлось весь день, проявляя виртуозность и безупречность, чтобы не «запороть» какой-то важный момент в обряде.

Население Кукушки оказалось благодарной натурой: деревенские жители охотно рассказывали съёмочной группе о своей жизни, о традициях, легко допускали людей с камерами и на кладбище, и в избы, и на поляны, где проходили «поцелуйные игры». Эти открытые, гостеприимные и простодушные люди не впервые привлекают внимание масс-медиа: Кукушка — этнографическая звезда Прикамья. Здесь работает замечательный фольклорный ансамбль, названный так же, как и деревня; «раскрученные» в своё время фестивалем «Камва» «бабушки из Кукушки» активно гастролируют в Перми, да и в другие регионы не раз выезжали.

В Кукушке установилось естественное, врождённое двуязычие: все её жители легко переходят с русского языка на коми-пермяцкий. Это видно в фильме: русские народные песни и духовные стихи непринуждённо сменяются песнопениями на непонятном языке. Точно так же переплелись в местных традициях язычество и православие: они даже не сменяют друг друга, а существуют в крепчайшем симбиозе. В одном из эпизодов фильма хозяин дома крестится, зажигает свечу перед иконой, а хозяйка в это время собирает трапезу для покойника, чтобы нести её на кладбище, и рассказывает, какие блюда должны здесь быть обязательно, а главное — приготовить всё то, что покойник любил есть при жизни. Возникает чувство, что мёртвые родственники остаются членами семьи, и это очень трогательно.

В течение одного дня — Троицы — в Кукушке человеческая жизнь словно бы обрывается, а потом снова возрождается. Побывав на кладбище и помянув ушедших, вся деревня собирается на поляне вокруг заранее приготовленной берёзки, где с песнями и прибаутками девушки гадают на женихов, плетут венки, играют в традиционные игры, а в финале праздника отпускают берёзку и венки вплавь по реке.

В этой истории все поколения вместе: вот большие деревенские качели, на которых восседают три бабушки, а две девчонки их раскачивают, а вот бабушка и юная девушка идут с песней, держась за руки. Все вместе и на кладбище: с родителями, бабушками и прабабушками ритуальную трапезу делят совсем маленькие дети. В Кукушке «Строча» не просто фестиваль — это часть образа жизни, привычная и вросшая в быт; яркие красно-белые национальные наряды с вышивкой и оборками, конечно, не повседневная одежда, но и карнавальными костюмами они тоже не выглядят. В этих ослепительно-красных рубахах, белых расшитых фартуках, с красными лентами в косах, в венках из полевых цветов кукушкинские девушки невероятно красивы, и диву даёшься, насколько естественно, привычно и непосредственно они принимают правила игры, устоявшиеся веками.

«Строча» — настоящее этнографическое кино, чистейший образец визуальной антропологии. Сам Роберт Флаэрти, наверное, одобрил бы. Как уверяет Наталья Кожанова, ни один кадр здесь не был специально выстроен и отрежиссирован, всё снятое абсолютно достоверно. Научный подход, дотошность и очевидное стремление запечатлеть все детали обряда делают картину зрелищем довольно специфическим. Здесь нет острой проблемности или необычного сюжета «из жизни», зато много красоты, подлинности и человеческого тепла.

На Международном фестивале документального кино «Флаэртиана» «Строча» была представлена в день открытия, 15 сентября; фестиваль продлится до 21 сентября, и в программе ещё немало премьер пермского кино.





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