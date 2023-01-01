Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Культура помогает экономике

Пермский край завоевал восемь премий в области событийного туризма Russian Event Awards

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Фото: Евгений Бирюков

В Нижнем Новгороде, на территории «Нижегородской ярмарки» 22-24 ноября прошёл финал ХII Международной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards.

Всего на соискание премии был представлен 641 проект из 65 регионов России и 7 проектов из Республики Беларусь. После региональных этапов в конкурсе осталось 297 проектов из 53 регионов России и 6 проектов из Беларуси.

24 ноября состоялась торжественная церемония награждения. Пермский край впервые составил серьёзную конкуренцию таким раскрученным туристическим направлениям, как Сочи и Алтай, и всё благодаря событиям в сфере культуры, поддержанным краевым минкультом. Может быть, в других российских регионах лучше обстоят дела с гостиничной инфраструктурой или экскурсионным обслуживанием, но в области событийного туризма Пермь улучшает свои позиции стремительно, как ни одна другая российская территория.

тайны горы

  Министерство культуры Пермского края

Наибольший успех выпал на долю ландшафтного театрального фестиваля «Тайны горы Крестовой», который в номинации «Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении» получил даже не первое место, а целый Гран-при. В октябре знаменитый фестиваль, собирающий летними вечерами тысячи зрителей на окраине Губахи, занял первое место на окружном этапе премии в Саранске, а на всероссийском конкурсе улучшил этот результат, хотя, казалось бы, это уже невозможно.

В этой номинации Пермский край получил не одну, а две награды — второе место занял фестиваль «Биармия», который проходит в д. Толстик Соликамского городского округа. Ландшафт и в целом природа Прикамья работают на успех туристических событий.

Вообще, небольшие населённые пункты Прикамья выглядели в конкурсе не менее достойно, чем крупные города. Так, в самой первой из списка номинаций — «Лучшая идея туристического события» — второе место получил гастрономический фестиваль «Курица или яйцо», проходящий в селе Фоки Чайковского городского округа.

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  Министерство культуры Пермского края

По достоинству эксперты премии оценили и один из самых популярных летних фестивалей Прикамья — «Зов Пармы», который в номинации «Лучшее этнокультурное событие» занял третье место.

Татьяна Санникова, директор Пермского дома народного творчества «Губерния», организатор фестиваля «Зов Пармы»:

— Наконец не только в аплодисментах зрителей, но и в осязаемых наградах, призах стала отражаться системная работа региона по выстраиванию связи между качественными мероприятиями и увеличением потока туристов, ростом интереса к территории в целом. Мы рады, что «Губерния» — организатор нескольких системных проектов, которые этому способствуют.

Особенно приятно за успех «Зова Пармы». Непростая задача — на протяжении десяти лет на одном и том же месте, с одной и той же сквозной идеей собирать и удивлять людей. У фестиваля расширяется программа, она уже выбралась за пределы фестивальной поляны. Мы давно думали о том, что зрителям с поляны нужно ездить в Чердынь, и вот уже два года существует дополнительная программа, которая проходит в интерьерах Чердыни. В прошлом году это был музыкальный проект московской группы «Репей», а в этом году театр «Карабаска» играл на территории прекрасной чердынской архитектуры, характерной для купеческого города на реке, премьеру своей версии «Бесприданницы». Это было очень органично и уместно.

«Губерния» — один из главных «виновников» успеха Пермского края на международном конкурсе туристических событий, ведь многие фестивали, ставшие призёрами, выросли из программ «59 фестивалей 59 региона» или «Пермский край — территория культуры», которые «Губерния» проводит при поддержке Министерства культуры Пермского края.

Таковы, например, фестиваль археологии и реконструкции «Железный город» (Чусовой), занявший первое место в номинации «Лучшее туристическое событие в области научно-популярного туризма», или «Строганов фест на Каме» (Усолье), который получил «бронзу» в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 тыс. человек».

город встреч

  Министерство культуры Пермского края

Одним из драйверов культурных событий этого года стало, что неудивительно, 300-летие Перми. Закономерно, что большой летний фестиваль «Город встреч» тоже стал одним из призёров Russian Event Awards: он занял второе место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 тыс. человек».

Алексей Папулов, руководитель PR-направления проектного офиса «Пермь-300», начальник PR-отдела «Агентства новых технологий»:

— Наша номинация была самой «многолюдной» — у нас было больше 20 конкурентов, участвовали крупнейшие туристические центры России. Эксперты оценивали в первую очередь туристический потенциал событий, выставляли оценки по ряду критериев: оригинальность, актуальность, масштаб, организация работы с турпотоком, взаимодействие с местными органами власти. У нас высокие оценки по всем этим направлениям. «Город встреч» был самым масштабным фестивалем за многие годы, если не за всю историю Перми. У нас были специальные предложения для туристов, которые могли изучить программу фестиваля на сайте 300-летия Перми и прямо там же, на сайте, забронировать проживание в городе, экскурсии в рамках проекта «Маршруты Перми» — такое комплексное предложение.

С учётом того, что мы провели «Город встреч» в первый раз и буквально только что, этим летом, у нас ещё нет полного понимания, как это событие повлияло на туризм, и мы, наверное, не смогли раскрыть полную картину того, что фестиваль даёт региону в социально-экономическом плане.

Однако у нас уже есть оперативные данные Росстата: за июнь, июль, август и сентябрь — четыре месяца, два с половиной из которых занял фестиваль «Город встреч», количество туристов в Перми выросло на 41%. Это лишь первые данные, а полностью экономический эффект от события мы сможем оценить только в следующем году.

Строганов

  Министерство культуры Пермского края

То, что Пермь так стремительно и для многих сторонних наблюдателей неожиданно ворвалась на лидерские позиции в событийном туризме российского масштаба, может быть, лучше, чем восторженные зрительские отзывы, говорит о том, что юбилейный год удался, причём не только в городе, но и в крае.

Награды Пермского края на ХII Международной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards

Лучшая идея туристического события:

Второе место — гастрономический фестиваль «Курица или яйцо», Чайковский центр развития культуры, Пермский край, Чайковский городской округ, село Фоки.

Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 тыс. человек:

Третье место — фестиваль культурного наследия «Строганов фест на Каме», Центр культурных инициатив «Сирин» совместно с ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат», Пермский край, Березники, Усолье.

Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 тыс. человек:

Второе место — летний фестиваль «Город встреч», «Агентство новых технологий», Пермский край, Пермь.

Лучшее туристическое событие в области научно-популярного туризма:

Первое место — фестиваль археологии и реконструкции «Железный город», администрация Чусовского городского округа Пермского края, Пермский край, Чусовой.

Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении:

Гран-при — театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой», Камерный драматический театр «Доминанта», Пермский край, Губаха;

Второе место — фестиваль «Биармия», Дворец культуры «Прикамье», Пермский край, д. Толстик.

Лучшее этнокультурное событие:

Третье место — этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы», Пермский дом народного творчества «Губерния», Пермский край, Пермь.

Лучший региональный ТИЦ — организатор турсобытий:

Первое место — Центр развития туризма Пермского края, Пермский край, Пермь.


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