Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Культура помогает экономике Пермский край завоевал восемь премий в области событийного туризма Russian Event Awards Поделиться Твитнуть

Фото: Евгений Бирюков

В Нижнем Новгороде, на территории «Нижегородской ярмарки» 22-24 ноября прошёл финал ХII Международной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards.

Всего на соискание премии был представлен 641 проект из 65 регионов России и 7 проектов из Республики Беларусь. После региональных этапов в конкурсе осталось 297 проектов из 53 регионов России и 6 проектов из Беларуси.

24 ноября состоялась торжественная церемония награждения. Пермский край впервые составил серьёзную конкуренцию таким раскрученным туристическим направлениям, как Сочи и Алтай, и всё благодаря событиям в сфере культуры, поддержанным краевым минкультом. Может быть, в других российских регионах лучше обстоят дела с гостиничной инфраструктурой или экскурсионным обслуживанием, но в области событийного туризма Пермь улучшает свои позиции стремительно, как ни одна другая российская территория.

Министерство культуры Пермского края

Наибольший успех выпал на долю ландшафтного театрального фестиваля «Тайны горы Крестовой», который в номинации «Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении» получил даже не первое место, а целый Гран-при. В октябре знаменитый фестиваль, собирающий летними вечерами тысячи зрителей на окраине Губахи, занял первое место на окружном этапе премии в Саранске, а на всероссийском конкурсе улучшил этот результат, хотя, казалось бы, это уже невозможно.

В этой номинации Пермский край получил не одну, а две награды — второе место занял фестиваль «Биармия», который проходит в д. Толстик Соликамского городского округа. Ландшафт и в целом природа Прикамья работают на успех туристических событий.

Вообще, небольшие населённые пункты Прикамья выглядели в конкурсе не менее достойно, чем крупные города. Так, в самой первой из списка номинаций — «Лучшая идея туристического события» — второе место получил гастрономический фестиваль «Курица или яйцо», проходящий в селе Фоки Чайковского городского округа.

Министерство культуры Пермского края

По достоинству эксперты премии оценили и один из самых популярных летних фестивалей Прикамья — «Зов Пармы», который в номинации «Лучшее этнокультурное событие» занял третье место.

Татьяна Санникова, директор Пермского дома народного творчества «Губерния», организатор фестиваля «Зов Пармы»:

— Наконец не только в аплодисментах зрителей, но и в осязаемых наградах, призах стала отражаться системная работа региона по выстраиванию связи между качественными мероприятиями и увеличением потока туристов, ростом интереса к территории в целом. Мы рады, что «Губерния» — организатор нескольких системных проектов, которые этому способствуют.

Особенно приятно за успех «Зова Пармы». Непростая задача — на протяжении десяти лет на одном и том же месте, с одной и той же сквозной идеей собирать и удивлять людей. У фестиваля расширяется программа, она уже выбралась за пределы фестивальной поляны. Мы давно думали о том, что зрителям с поляны нужно ездить в Чердынь, и вот уже два года существует дополнительная программа, которая проходит в интерьерах Чердыни. В прошлом году это был музыкальный проект московской группы «Репей», а в этом году театр «Карабаска» играл на территории прекрасной чердынской архитектуры, характерной для купеческого города на реке, премьеру своей версии «Бесприданницы». Это было очень органично и уместно.

«Губерния» — один из главных «виновников» успеха Пермского края на международном конкурсе туристических событий, ведь многие фестивали, ставшие призёрами, выросли из программ «59 фестивалей 59 региона» или «Пермский край — территория культуры», которые «Губерния» проводит при поддержке Министерства культуры Пермского края.

Таковы, например, фестиваль археологии и реконструкции «Железный город» (Чусовой), занявший первое место в номинации «Лучшее туристическое событие в области научно-популярного туризма», или «Строганов фест на Каме» (Усолье), который получил «бронзу» в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 тыс. человек».

Министерство культуры Пермского края

Одним из драйверов культурных событий этого года стало, что неудивительно, 300-летие Перми. Закономерно, что большой летний фестиваль «Город встреч» тоже стал одним из призёров Russian Event Awards: он занял второе место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 тыс. человек».

Алексей Папулов, руководитель PR-направления проектного офиса «Пермь-300», начальник PR-отдела «Агентства новых технологий»:

— Наша номинация была самой «многолюдной» — у нас было больше 20 конкурентов, участвовали крупнейшие туристические центры России. Эксперты оценивали в первую очередь туристический потенциал событий, выставляли оценки по ряду критериев: оригинальность, актуальность, масштаб, организация работы с турпотоком, взаимодействие с местными органами власти. У нас высокие оценки по всем этим направлениям. «Город встреч» был самым масштабным фестивалем за многие годы, если не за всю историю Перми. У нас были специальные предложения для туристов, которые могли изучить программу фестиваля на сайте 300-летия Перми и прямо там же, на сайте, забронировать проживание в городе, экскурсии в рамках проекта «Маршруты Перми» — такое комплексное предложение.

С учётом того, что мы провели «Город встреч» в первый раз и буквально только что, этим летом, у нас ещё нет полного понимания, как это событие повлияло на туризм, и мы, наверное, не смогли раскрыть полную картину того, что фестиваль даёт региону в социально-экономическом плане.

Однако у нас уже есть оперативные данные Росстата: за июнь, июль, август и сентябрь — четыре месяца, два с половиной из которых занял фестиваль «Город встреч», количество туристов в Перми выросло на 41%. Это лишь первые данные, а полностью экономический эффект от события мы сможем оценить только в следующем году.

Министерство культуры Пермского края

То, что Пермь так стремительно и для многих сторонних наблюдателей неожиданно ворвалась на лидерские позиции в событийном туризме российского масштаба, может быть, лучше, чем восторженные зрительские отзывы, говорит о том, что юбилейный год удался, причём не только в городе, но и в крае.

Награды Пермского края на ХII Международной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards

Лучшая идея туристического события:

Второе место — гастрономический фестиваль «Курица или яйцо», Чайковский центр развития культуры, Пермский край, Чайковский городской округ, село Фоки.

Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением до 100 тыс. человек:

Третье место — фестиваль культурного наследия «Строганов фест на Каме», Центр культурных инициатив «Сирин» совместно с ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат», Пермский край, Березники, Усолье.

Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства среди городов с населением свыше 100 тыс. человек:

Второе место — летний фестиваль «Город встреч», «Агентство новых технологий», Пермский край, Пермь.

Лучшее туристическое событие в области научно-популярного туризма:

Первое место — фестиваль археологии и реконструкции «Железный город», администрация Чусовского городского округа Пермского края, Пермский край, Чусовой.

Лучшее туристическое событие, основанное на природном явлении или географическом положении:

Гран-при — театральный ландшафтный фестиваль «Тайны горы Крестовой», Камерный драматический театр «Доминанта», Пермский край, Губаха;

Второе место — фестиваль «Биармия», Дворец культуры «Прикамье», Пермский край, д. Толстик.

Лучшее этнокультурное событие:

Третье место — этно-ландшафтный фестиваль «Зов Пармы», Пермский дом народного творчества «Губерния», Пермский край, Пермь.

Лучший региональный ТИЦ — организатор турсобытий:

Первое место — Центр развития туризма Пермского края, Пермский край, Пермь.





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