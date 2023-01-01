Алёна Морозова Культура и экология — на одной волне Более полувека Камская ГЭС поддерживает культурные начинания в Перми Поделиться Твитнуть

Фото: Ксения Пунина

Камская ГЭС… Один из важнейших символов современной Перми, часть её истории, экономики и культуры. Да, и культуры тоже! КамГЭС — элемент пермского культурного кода, запечатлённый на разных его уровнях.

Начнём с того, что само здание ГЭС является памятником архитектуры регионального значения и неизменной многолетней визитной карточкой Орджоникидзевского района Перми. Строительство электростанции — важная страница региональной истории и большой сюжет, полный волную­щих эпизодов. Если же говорить о сегодняшнем дне предприятия, то невозможно не обратить внимания на множество культурных проектов, которые поддерживает руководство электростанции.

Посёлок гидростроителей на Гайве даже сегодня поражает архитектурной целостностью, стройностью и продуманностью градостроительной концепции. Начальник строительства Камской ГЭС Акоп Саркисов инициировал строительство парка культуры и отдыха, который открылся 23 июля 1949 года: работали аттракционы, кафе, стрелковый тир, карусель, бильярдный павильон, летний кинотеатр; были установлены фонари в форме белых ландышей, гипсовые скульптуры пионеров, фонтан. Для жителей посёлка построили кинотеатр «Родина», самый современный для середины ХХ века, рассчитанный на «повышенные эстетические требования… советского зрителя», и Дворец культуры имени Чехова.

Летописцем строительства гидроэлектростанции был Анатолий Тумбасов, живописец, график, краевед, писатель, народный художник России. Его имя занесено в Книгу почёта строителей Камской ГЭС. На станции хранится коллекция работ, подаренных художником руководству ГЭС более 30 лет назад.

Традиции поддержки творческого досуга и культурных проектов, основанные гидростроителями, Камская ГЭС чтит и продолжает сегодня — уже в статусе филиала ПАО «РусГидро».

Среди проектов, которые поддерживает электростанция, — «Лаборатория современного зрителя» Пермского театра оперы и балета. Благодаря поддержке КамГЭС «Лаборатория» провела в юбилейный для Перми год два интенсива. В мае 2023 года оперный драматург и эксперт Илья Кухаренко провёл курс лекций с просмотрами режиссёрских интерпретаций известных опер. При чутком кураторстве ведущего у зрителей была возможность увидеть, обсудить и сравнить знаменитые спектакли, вникая в контекст, особенности режиссёрского разбора, скрытые цитаты и аллюзии. В августе балетный критик и драматург Богдан Королёк представил курс «Балет: сложное настоящее», в рамках которого прошли две обзорные лекции и четыре вечера с просмотром спектаклей. Цикл был посвящён сегодняшнему балетному театру: вместе с экспертом зрители пытались понять, какие условия должны совпасть для получения сильных художественных впечатлений, чего мы ждём от новых балетов и что вообще в наше время обозначается этим словом.

В сентябре Камская ГЭС подарила жителям Гайвы «Музыкальную сокровищницу»: во Дворце культуры имени Чехова прошёл концерт с участием солистов Пермской оперы. Он стал частью совместного проекта театра и Камской ГЭС, который реализуется в течение 2023 года к 400-летию микрорайона. Да, Гайва на 100 лет старше Перми, это старейший район в составе города: его упоминание содержится в Царских переписных книгах Михаила Кайсарова 1623 года. Вот почему получилось, что Камская ГЭС за один год поддержала два территориальных юбилея!

Особое внимание Камская ГЭС уделяет и культуре экологической. Среди недавних проектов этого направления — первый открытый краевой фестиваль-конкурс экологической моды Ecofashion, который организовал детский театр моды «Тандем». Участники из Перми, Краснокамска, Октябрьского, Добрянки и Челябинска собрались, чтобы привлечь внимание детей и молодёжи к ответственному отношению к окружающей среде, продемонстрировать возможности творческого использования вторичного сырья, бросовых материалов, подвергаемых утилизации, и поддержать лучших дизайнеров, творческие коллективы и перспективные направления развития экологической моды.

Конкурсные работы оценивало жюри — дизайнеры, хореографы, визажисты, эксперты в сфере моды. Почётным председателем стал директор Камской ГЭС Сергей Двинянинов.

Среди номинаций были представлены «Сумка-шопер», «Стильная штучка» (аксессуары из вторичного сырья), «Мисс Эко-стиль», «Evolution» (одежда из искусственных кожи и меха), «Эксперимент» (одежда из вторичного сырья и упаковочного материала). Гран-при получила команда «АртГрант» из Перми с коллекцией «Сказание» по мотивам пермского звериного стиля, посвящённой 300-летию города.

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