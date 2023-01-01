Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Кино и молодёжь под одной крышей В Перми открывается «Кристалл-центр» Поделиться Твитнуть

Начинается новая жизнь бывшего кинотеатра «Кристалл». Здесь разместились молодёжные общественные организации и «Пермская синематека».

Константин Долгановский

Молодёжный центр занимает первые два этажа здания бывшего кинотеатра, синематека — вторые два. Общая площадь помещений центра — около 8000 кв. м. Уже прошли первые события в новом учреждении, переименованном в «Кристалл-центр».

Проект молодёжного центра прорабатывался с 2021 года по поручению губернатора Дмитрия Махонина, и обсуждалось несколько вариантов расположения нового учреждения. В начале 2023 года возникла идея объединения «молодёжки» с «Пермской синематекой» и использования для этого кинотеатра «Кристалл», который прекратил работу 27 февраля.

Здание кинотеатра вместе с прилегающим земельным участком было выкуплено бюджетом региона у прежнего владельца — ООО «Панорама» пермского предпринимателя Александра Флегинского за 370 млн руб.

Как пояснил вице-премьер краевого правительства Алексей Черников, идеология нового учреждения — «третье место для молодёжи». «Третье место» — это место досуга: первые два — это дом и работа (учёба). Проблема «третьего места», места досуга, считается социо­логами ключевой в профилактике девиантного поведения подростков и молодёжи. В логику создания «третьего места» вписывается объединение молодёжных организаций и кино: это не механическое, а концептуальное совмещение.

Симбиоз кино и молодёжной политики, по мнению идеологов проекта, будет взаимно полезным. Так, директор «Пермской синематеки» Ирина Ясырева считает, что этот союз будет способствовать привлечению молодёжи в кинозалы и расширению зрительской базы синематеки. Из синефильского «заповедника» «Пермская синематека» должна превратиться в досуговое учреждение для широкой аудитории, в то же время все киноклубы для любителей «специального» кино продолжат свою работу.

Официального открытия «Кристалл-центра», «перерезания ленточки» не было. Центр входит в работу постепенно. Первые события в нём уже прошли в начале декабря, а окончательное приведение в порядок продлится примерно год. Предстоит ремонт, который будет идти параллельно с активностями всех организаций-резидентов, а также закупка и установка нового оборудования. Суммарную стоимость этих работ и приобретений Алексей Черников оценил в 100 млн руб.

Предполагается, что «Кристалл-центр» станет местом неформального общения молодёжи, самоопределения и преодоления возрастных проблем. Здесь можно будет найти друзей и соратников, реализовать свои интересы и увлечения. Планируется создать несколько коворкингов. Плановая посещаемость молодёжного центра — 250 тыс. человек в год.

Региональный молодёжный центр станет, кроме прочего, источником ресурсной поддержки молодёжных инициатив: будет предоставлять помещения, оборудование, юридиче­с­кую и иную помощь для реализации свежих идей.

Основные резиденты молодёжного центра — пермские отделения Всероссийского движения студенческих отрядов и «Движения первых». Студотряды получили особо выдающийся офис: помещение бывшего ресторана с панорамным остеклением и видом на Комсомольский проспект. Алексей Черников пошутил, что такую роскошную локацию студотряды заработали благодаря своим успехам в российском масштабе. Руководитель пермского отделения всероссийского студотрядовского движения Алексей Блюмин рассказал, что отведённых организации площадей достаточно для того, чтобы создать музей, посвящённый славной истории пермских студенческих отрядов.

На территории молодёжного центра будут трансформируемые аудитории, игровая зона и большая медиастудия, включающая тон-студию, студию видеозаписи и коворкинг для работы с текстами. Большое фойе тоже будет трансформируемым и сможет превращаться в зал для проведения большеформатных мероприятий.

На втором этаже «Кристалла» расположено его самое большое помещение — бывший зал IMAX. Оно тоже поступило в распоряжение молодёжного центра, и его ждёт серьёзная трансформация. Будет построена сценическая площадка с подиумом, оборудованная светодиодным экраном и дополнительным светом, которая сможет работать для проведения больших событий самого разного формата. В зале уже нет зрительских кресел (их вывез прежний арендатор кинотеатра — сеть «Синема Парк»), и устанавливать их не планируется: на ступенях бывшего IMAX можно будет размещать как стулья, так и подушки — в зависимости от формата проводимых мероприятий.

Кроме того, в молодёжном центре будет находиться представительство Всемирного фестиваля молодёжи с проектным офисом для разработки региональной программы и центром подготовки волонтёров. Пресс-конференция по поводу будущего «Кристалл-центра» проводилась ровно за 100 дней до начала Всемирного фестиваля молодёжи в Сочи, в котором Пермский край намерен активно участвовать.

Важным компонентом работы нового молодёжного центра его директор Евгения Фофанова назвала «удобную точку входа»: так, учреждение сможет похвастать уникальным графиком работы — с 8:00 до 23:00, семь дней в неделю. По её словам, этот график уже начал мигрировать в сторону круглосуточной работы: так, «Кристалл-центр» является оператором федерального проекта «Больше, чем путешествие», и автобусные экскурсии начинаются часто ночью, поэтому в молодёжном центре оборудованы помещения, где путешественники могут поздно вечером подождать отправления автобуса.

Программа молодёжного центра подразумевает события в ежедневном формате. Уже получено федеральное одобрение проекта, подразумевающее выделение специальной субсидии на реализацию программы работы. Кроме того, «Кристалл» станет методическим центром для создания сети подобных учреждений на всей территории Пермского края. Как сообщила руководитель краевого агентства по делам молодёжи Юлия Баландина, молодёжные центры будут открываться во всех районах Перми, так как «двух молодёжных центров — краевого и городского, расположенного на ул. Петропавловской, недостаточно для того, чтобы обеспечить интересы молодёжи миллионного города».

Среди первых событий молодёжного центра в «Кристалле» — форум экономической грамотности для молодёжи региона, который состоялся в начале декабря.

Символом нового учреждения стал установленный рядом с входом арт-объект Рустама Исмагилова, который так и называется — «Кристалл».

Это не единственный новый визуальный маркер «Кристалл-центра». Как сообщила Евгения Фофанова, обновлённый «Кристалл» будет работать в соответствии со стандартом молодёжного учреждения, разработанным Федеральным агентством по делам молодёжи, в который входят не только содержательные моменты, но и визуал: на фасаде здания будет расположена большая буква М, обозначающая все молодёжные центры в России.

Свою лепту в преображение внешнего вида бывшего кинотеатра внесёт и «Пермская синематека». Компанией Level Design разработан новый фирменный стиль синематеки — лаконичный, выполненный в чёрно-белом цвете и включающий три слогана: «Смотри кино», «Снимай кино» и «Учись с кино». Элементы этой чёрно-белой графики с названием учреждения разместятся на фасаде «Кристалла».

Для «Пермской синематеки» выделены пространства на третьем и четвёртом этажах бывшего кинотеатра. Как сообщила министр культуры Пермского края Алла Платонова, отныне в «Кристалле» будут проходить все пермские кинофестивали и премьеры фильмов, снятых в Пермском крае: по словам министра, в Перми наконец-то появилось «пространство, позволяющее постелить красную дорожку».

Последним днём работы синематеки в киноцентре «Премьер» стало 26 ноября. В этот день здесь прошёл фестиваль дебютов и любительского кино «Радуга Прикамья». Директор учреждения Ирина Ясырева призналась, что здание «Премьера» находится в аварийном состоянии. По информации «Нового компаньона», оно, скорее всего, будет снесено: на этой территории планируется большой объём нового строительства.

В киноцентре «Премьер» в распоряжении учреждения было шесть залов вместимостью от 20 до 60 зрителей. На новом месте зрительских мест гораздо больше: два зала по 30 мест — бывшие ВИП-залы, где днём будут проводиться медиаобразовательные занятия, а вечером обычные киносеансы, и два больших зала, которые останутся такими же, как при прежнем владельце. Ещё один большой зал — на первом этаже — находится в совместном пользовании молодёжного центра и синематеки.

Торжественное открытие «Пермской синематеки» в «Кристалле» прошло 2 декабря, состоялся предпремьерный показ фильма Любы Мульменко «Фрау» (18+). Российская премьера картины запланирована на март 2024 года. Фильм уже получил две премии на кинофестивале «Маяк» — за лучший сценарий и за лучшую женскую роль (Лиза Янковская). Вместе с показом состоялась творческая встреча автора фильма со зрителями.

Пространство холла «Пермской синематеки» украсили артефакты, имеющие отношение к киносъёмочному процессу вообще и к съёмкам фильмов в Пермском крае. Первая экспозиция этого небольшого музея посвящена плёночному кино, кино ХХ века. Кроме того, к открытию вместе с архивами Перми была подготовлена фотовыставка об истории кино­театров в регионе. Первый кинотеатр на территории Пермской губернии был открыт в 1896 году, о нём и о других исторических кинотеатрах здесь много информации.

Режим работы «Пермской синематеки» — с 10:00 до 23:00. Для удобства зрителей будет работать два гардероба: на первом и третьем этажах. Касса для приобретения билетов тоже будет удобной: кроме «живого кассира» планируется установить билетные автоматы. Стоимость билетов на начальном этапе работы будет той же, что и в «Премьере».

Кафе «Нанук», которое работало в киноцентре «Премьер», вместе с синематекой не переезжает. В «Кристалле» планируется открыть фуд-корт, который будет работать и для резидентов, и для посетителей всех учреждений, расположенных в здании. Дата его открытия пока неизвестна, ведётся поиск партнёра из числа рестораторов.

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