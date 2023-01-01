Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Болеть никто не любит, но уж если заболел…» В 2023 году в Пермском крае введены в эксплуатацию уже девять капитальных объектов медицинской инфраструктуры Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

На заседании правительства Пермского края под председательством губернатора Дмитрия Махонина 17 ноября обсудили строительство медицинских учреждений в регионе. Министр строительства Пермского края Артём Габдрахманов выступил с докладом, в котором отчитался о том, как идёт строительство инфраструктурных объектов, связанных с медициной. Этой сфере в руководстве региона уделяется особое внимание: так, строительство новой инфекционной больницы — один из приоритетных проектов, приуроченных к 300-летию Перми.

Как подчеркнул глава Прикамья Дмитрий Махонин, вопрос строительства и оснащения медицинских учреждений очень важный, потому что «медицина — это то, о чём нам постоянно говорят люди. Нам надо усиленно заниматься развитием инфраструктуры и подготовкой медицинских кадров. Мы принимали решение, и депутаты его поддержали, о внесении изменений в бюджет для выделения дополнительных средств на ремонт медицинских учреждений. По новым стройкам у нас в этом году должно быть рекордное количество вводов, и хочется, чтобы мы этот темп не сбавляли. Болеть никто не любит, но уж если заболел, то хочется, чтобы тебе оказали качественную медицинскую помощь и в качественном медицинском учреждении».

Это бесспорное утверждение подкрепляется в регионе практическими действиями: на 2023 год было запланировано строительство 12 капитальных объектов, связанных с медициной, и девять из них, рассчитанные на 1372 посещения в смену и 176 стационарных коек и расположенные в семи муниципалитетах Пермского края, уже введены в эксплуатацию. Ещё три объекта, рассчитанные на 450 посещений в смену и 573 койки, находятся в завершающей стадии строительства.

Показательна география медицинского строительства в регионе: из 12 объектов только пять находятся в краевом центре, а ещё семь возведены в территориях края: Кудымкар, Полазна, Чердынь, Сива, Углеуральский, Ныроб, Оверята. Приоритеты в строительстве основаны на принципе равного доступа к медицинским услугам жителей всего региона, независимо от близости к Перми.

Весной, летом и осенью поликлиники, стационары и амбулатории в Пермском крае открывались ежемесячно. Первой — 24 марта — была введена в эксплуатацию сельская амбулатория в Ныробе, рассчитанная на 40 посещений в смену. Учреждение ведёт приём и взрослых, и детей.

В конце мая завершилось строительство четырёхэтажного больничного комплекса в Полазне, состоящего из поликлиники, стационара и дневного стационара, рассчитанного на взрослых и детей — до 200 посещений в смену, с более чем 100 стационарными койками, с операционным блоком, оснащённым по последним требованиям. До сих пор Полазненская больница располагалась в приспособленных помещениях разных зданий.

Примерно в это же время была введена в эксплуатацию поликлиника в Сиве.

Летом был сдан новый лечебный корпус районной больницы в Чердыни. Старинное, историческое здание чердынской больницы, которое давно уже не отвечало требованиям современного здравоохранения, ждёт сейчас превращения в музей, связанный с пребыванием в городе Осипа Мандельштама.

В конце августа сдана сельская амбулатория в Оверятах.

Ещё два объекта — поликлиника в посёлке Углеуральский, входящем в «большую Губаху», и хирургический корпус Кудымкарской больницы — введены в эксплуатацию и сейчас проходят лицензирование.

В Перми в нынешнем году уже открылись два знаковых медицинских объекта: завершён знаменитый долгострой на ул. Ленина, 16 — сейчас здесь уже работает большая поликлиника, и ещё одна поликлиника, тоже долгожданная, открылась в Кировском районе.

Самые большие и серьёзные медицинские стройки, которые должны существенно продвинуть здравоохранение в краевом центре и радикально улучшить городскую среду, в целом находятся в завершающей стадии. Речь идёт о новом комплексе инфекционной больницы, новом психоневрологическом диспансере и новом стационаре краевой психиатрической больницы. По словам Артёма Габдрахманова, диспансер уже достроен, доукомплектовывается, а психиатрическая клиника и инфекционная больница должны быть достроены в декабре, и уже ведётся закупка оборудования для них.

Из всех перечисленных объектов инфекционная больница является самым «громким», и губернатор Дмитрий Махонин держит её строительство на личном контроле. На заседании правительства он ещё раз подтвердил, что на месте старого расположения больницы в центре города планируется создать общественное пространство с парком, а также напомнил, что необходимо двигаться в графике: ввести новую больницу в строй уже в этом году и на будущий год завершить переезд учреждения.

Судя по презентации, сделанной минстроем на заседании правительства, все новые объекты не только функциональны, но и эстетичны, выглядят современно — это касается и внешнего вида зданий, и интерьеров, в которых учтены самые современные представления о планировке и оснащении медицинских учреждений; и всё же глава региона попросил Артёма Габдрахманова обратить внимание на внешнее благоустройство: «Ещё раз обращаю внимание на вопросы благоустройства и озеленения территорий новых объектов. Они должны быть на самом высоком уровне. Надо подрядчиков учить заниматься благоустройством».

Доклад главы минстроя дополнила министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень. В нынешнем году медицинские учреждения открывались не только в новостройках. Так, в жилом комплексе «Вишнёвый» открылась поликлиника для детей и взрослых на 50 посещений в смену — в помещениях, выкупленных бюджетом у застройщика; а в самых разных населённых пунктах в сельской местности ведётся установка модульных конструкций — 56 фельдшерско-акушерских пунктов и пять врачебных амбулаторий откроются в этом и в следующем году в 21 муниципалитете Пермского края.

«Строительно-медицинский бум» диктует необходимость подготовки новых профессиональных кадров, и об этом на заседании правительства тоже шла речь. И.о. министра образования и науки Пермского края Наталья Зверева рассказала о профильных медицинских классах в образовательных учреждениях среднего звена. Это региональное ноу-хау оправдывает себя: 70% выпускников таких классов поступают в медицинские вузы и продолжают работу по избранной специальности.





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