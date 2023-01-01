Благополучие детей — на первом месте Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае Светлана Денисова — об институтах по защите и помощи детям во всём мире Поделиться Твитнуть

Всемирный день ребёнка был провозглашён Генеральной Ассамблеей Организации Объединённых Наций в 1954 году. Он отмечается 20 ноября как день мирового братства и взаимопонимания детей, посвящённый деятельности, направленной на обеспечение благополучия детей во всём мире.

Фото: пресс-служба Уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае

В этот день в 1959 году Генеральная Ассамб­лея ООН приняла Декларацию прав ребёнка, а в 1989 году — Конвенцию о правах ребёнка. С 1990 года во Всемирный день ребёнка отмечается годовщина принятия этих основополагающих документов в области защиты прав ребёнка.

О важности принятия Конвенции о правах ребёнка для мирового сообщества говорит тот факт, что в первый же день, когда она была открыта для подписания, её подписало 61 государство. К сентябрю 1990 года конвенцию одобрили в законодательном порядке 20 государств, что означало её вступление в силу. К концу 1990 года её ратифицировали 57 государств, а к 31 декабря 1995 года — уже 185 стран, что стало беспрецедентным событием в нормотворческой деятельности в области прав человека.

Для нашей страны Конвенция о правах ребёнка вступила в силу 15 сентября 1990 года. С целью выполнения взятых государством обязательств положения конвенции были имплементированы в национальную правовую систему. Основными документами, гарантирующими обеспечение прав ребёнка в Российской Федерации, являются Конституция Российской Федерации, Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» и другие федеральные законы. Так, Конституцией Российской Федерации закреплено, что материнство и детство, семья находятся под защитой государства, дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России.

Создание института уполномоченных по правам ребёнка в Российской Федерации послужило дополнительной гарантией и стало важным инструментом, обеспечивающим реализацию и защиту прав и законных интересов детей. В этом году институту уполномоченных по правам ребёнка в Российской Федерации исполнилось 25 лет — в 1998 году в пяти субъектах России были учреждены эти должности.

В Пермском крае должность уполномоченного по правам ребёнка была учреждена законом «Об Уполномоченном по правам человека в Пермском крае» в 2007 году, а с 1 января 2014 года вступил в силу Закон Пермского края от 28 августа 2013 года №231-ПК «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Пермском крае». Законом были установлены порядок назначения на должность, освобождения от должности уполномоченного, его статус, полномочия и гарантии, условия и организационная форма его деятельности.

В соответствии с решением Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона от 21.11.2011 №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» с 2013 года ежегодно в Российской Федерации проводится Всероссийский день правовой помощи детям, при­уроченный к Всемирному дню ребёнка. В этот день во всех субъектах Российской Федерации организуются пункты бесплатных юридических консультаций по вопросам прав детей, опеки, попечительства и детско-родительских отношений. Помимо оказания бесплатной юридической помощи, в этот день проводятся дополнительные мероприятия по правовому консультированию детей и их родителей в образовательных организациях, а также на базе общественных приёмных, центров бесплатной юридической помощи. Основная задача проведения Всероссийского дня правовой помощи — широкое информирование граждан, как детей, так и взрослых, о возможностях системы бесплатной юридической помощи, о способах и возможностях получения помощи в трудных ситуациях и защиты прав детей.

В 2014 году в Пермском крае был принят Закон №352-ПК «О системе профилактики детского и семейного неблагополучия в Пермском крае». Закон определил перечень органов, учреждений и организаций системы профилактики, их основные задачи и принципы деятельности и взаимодействия на краевом уровне. В этот перечень входят: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; органы социальной защиты, образования, здравоохранения, органы опеки и попечительства; службы занятости населения; органы в сфере молодёжной политики, а также уполномоченный по правам ребёнка и общественные и некоммерческие организации, осуществляющие свою деятельность в этой сфере.

Куда можно обратиться в случае нарушения прав ребёнка?

В случае если ребёнок находится в опасности и существует угроза его жизни и здоровью, сообщение об этом можно направить на круглосуточную телефонную линию Следственного комитета РФ по Пермскому краю «Ребёнок в опасности» 8 (342) 268-00-06 или короткий номер 123 с мобильного телефона, а также на телефон доверия 8 (342) 249-54-64.

С информацией о жестоком обращении с ребёнком можно обратиться в ближайшее подразделение полиции, а также в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (такие комиссии созданы при всех органах местного само­управления, а в краевом центре — в каждой районной администрации.

С целью получения экстренной психологической помощи можно обратиться к специалистам детского телефона доверия 8-800-2000-122. Важно, что помощь оказывается анонимно, бесплатно, круглосуточно. Получить консультацию могут не только дети, но и взрослые, например в случае конфликтной ситуации.

Для получения помощи в трудной жизненной ситуации семьи с детьми могут обращаться в Государственное автономное учреждение «Пермский краевой фонд социальной поддержки населения», г. Пермь, ул. Екатерининская, 98; тел./факс (342) 210-16-82. Сайт: http://fondsocial.perm.ru/.

Также помощь семьям в трудной жизненной ситуации оказывают некоммерческие организации:

Пермская региональная общественная организация «Территория семьи». Адрес: г. Пермь, ул. Елькина, 45 (вход со стороны лога). Тел. +7 (342) 202-22-52. Сайт: https://semya59.ru/. Руководитель: Зуева Анна Николаевна.

Пермская региональная общественная организация по поддержке семьи, материнства, отцовства и детства «НАСМНОГО». Адрес: 614015, г. Пермь, ул. Пермская, 61в. Эл. почта: mpk59@yandex.ru. Сайт: насмного59.рф. Руководитель: Ермакова Ирина Сергеевна. Отдельные категории граждан имеют право на получение бесплатной юридической помощи (малоимущие граждане, инвалиды I и II группы и другие категории граждан, перечисленные в статье 6 Закона Пермского края «О бесплатной юридической помощи в Пермском крае»). Указанная услуга оказывается Государственным юридическим бюро Пермского края по адресу: г. Пермь, ул. Екатерининская, 24. Тел. (342) 212-12-61.

По любым вопросам, касающимся защиты прав детей и обеспечения их интересов, граждане (взрослые и дети любого возраста) могут обращаться к Уполномоченному по правам ребёнка в Пермском крае любым из нижеперечисленных способов:

на сайте: www.perm-deti.ru

на электронную почту: ombudsman@uppc.permkrai.ru

по почте: 614006, г. Пермь, ул. Ленина, 51

по телефонам: 8 (342) 235-15-19, 235-15-95, 235-15-11

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