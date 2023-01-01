Екатерина Артёмова И грянул пром Промышленность Прикамья восстанавливается после прошлогоднего спада Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермские предприятия наращивают объёмы производства после снижения активности в 2022 году. По итогам трёх кварталов статистика зафиксировала увеличение индекса промпроизводства в большинстве отраслей, и эксперты видят перспективы для дальнейшего роста.

Новый рост после падений

По данным Пермьстата, индекс промышленного производства в Пермском крае в январе—сентябре 2023 года увеличился на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший рост был зафиксирован в сентябре — на 10,1% к сентябрю 2022-го. В сфере добычи полезных ископаемых индекс за три квартала текущего года увеличился на 0,9%, в сфере водоснабжения, водоотведения и ликвидации отходов — на 2,4%, в обрабатывающих производствах — сразу на 6%. При этом в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром индекс промпроизводства незначительно сократился — на 0,3% относительно января —сентября прошлого года.

Если рассматривать каждое направление более детально, то в сфере добычи полезных ископаемых в плюсе оказались только услуги в этой области — здесь индекс промышленного производства увеличился на 0,7%. Добыча металлических руд упала на 24,9%, добыча прочих полезных ископаемых — на 6,6%. Данные об индексе промпроизводства в сфере добычи нефти и газа органы статистики с весны этого года не публикуют.

В сфере водоснабжения и обращения с отходами разбивки данных по отдельным отраслям нет, только общая статистика.

В обрабатывающих производствах драйверами роста стали производство электрического оборудования (+139,8%), производство компьютеров, электронных и оптических изделий (+160,9%), пошив одежды (+20%), металлургическое производство (+24%), производство мебели (+19,7%). Несмотря на общую положительную динамику, в некоторых отраслях обрабатывающей промышленности индекс промпроизводства снизился. Так, в области производства прочих транспортных средств и оборудования он сократился на 28,8%, в сфере производства напитков — на 26,2%, в сфере полиграфической деятельности — на 23,5%.

В энергетике зафиксирован рост объёмов производства и распределения газообразного топлива на 3,3%. Объёмы производства, передачи и распределение пара и горячей воды увеличились на 0,5%, а вот объёмы произведённой и распределённой электроэнергии сократились на 0,9%, что дало снижение общего индекса промпроизводства в этой сфере.

Стоит отметить, что с 2020 года в промышленности региона складывается нестабильная ситуация. До этого времени индекс промпроизводства в течение четырёх лет планомерно рос, затем в 2020-м на фоне пандемии коронавируса произошло снижение на 3%. В 2021 году промышленности удалось восстановиться и индекс снова вырос на 5,3%. Однако в 2022 году он опять пошёл на спад из-за санкций и нарушения логистических цепочек, в итоге сократившись на 2% относительно 2021-го.

Факторы положительной динамики

Очередной рост промышленного производства, который фиксируется в Пермском крае в этом году, по словам ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, в первую очередь может быть связан с адаптацией экономики к внешним ограничениям, заменой иностранных поставщиков на отечественные компании, продукция которых стала в стране более востребованной. «Также на изменение показателей могла повлиять переориентация на торговлю со странами Востока и Юга. Отечественная продукция в этих странах стала пользоваться большим спросом. Могли сыграть свою роль и различные меры поддержки экономики, что помогло бизнесу увеличить производство товаров и услуг», — говорит Баранов.

Председатель Совета Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов выделяет три ключевые причины роста производственных показателей: импортозамещение, рост гособоронзаказа и сохранение хороших темпов жилищного строительства. «Кто бы что ни говорил об успехе импортозамещения, но оно всё-таки происходит. Импорта стало меньше, и российские предприятия, ранее конкурировавшие с зарубежными компаниями, испытывают определённый подъём. Понятно также, что оборонная промышленность получила дополнительные заказы — этот фактор тоже нельзя сбрасывать со счетов. Что касается жилищного строительства, цифры по которому за три квартала весьма неплохие, то оно стимулирует потребление, а соответственно, и производство стройматериалов и различных конструкций, которые используются при возведении объектов», — поясняет Жданов.

Генеральный директор Краснокамского завода металлических сеток, вице-президент регионального отделения бизнес-объединения «Опора России» Дмитрий Пищальников соглашается, что во многом положительное влияние на промышленность оказали оборонные предприятия. Он отмечает, что в связи с ростом заказов такие предприятия увеличили потребление металла, а повышение зарплат на этих производствах благоприятно сказалось на платёжеспособном спросе и, как следствие, «подстегнуло» другие секторы экономики. Однако, по мнению вице-президента реготделения «Опоры России», рост индекса промпроизводства обеспечила не только эта отрасль — позитивные тенденции, по его наблюдениям, есть также в сельском хозяйстве и фармпромышленности.

Импортозамещение Пищальников тоже признаёт состоявшимся, но полагает, что по нему нужны более подробные данные. Он делит импортозамещение на две категории. «Первый вариант — когда у вас на рынке присутствуют иностранные товары, но вы производите их качественные аналоги и постепенно вытесняете импортную продукцию со своего рынка. Второй вариант — когда вам больше не дают потреб­лять какую-то иностранную продукцию, и вы делаете свою, но более низкого качества. Какое-то время такое импортозамещение тоже возможно. Но если рядом есть страна, со стороны которой нет санкций, а качество продукции там выше, то велика вероятность, что эти товары придут на ваш рынок и импортозамещение сойдёт на нет. У нас замещение иностранной продукции, очевидно, произошло. Могу на примере своего предприятия подтвердить, что мы стали использовать отечественные технологии и материалы. Судя по статистическим данным — тому же растущему индексу промпроизводства — тоже можно говорить о довольно успешном импортозамещении. Но сейчас хотелось бы получить не только сухие цифры, но и какую-то информацию о качестве этого импортозамещения, чтобы оценить его перспективы», — говорит Дмитрий Пищальников.

Прогнозы

В оценках того, как дальше будет развиваться промышленность в России в целом и в Пермском крае в частности, эксперты сдержанно оптимистичны. Олег Жданов полагает, что обозначившиеся положительные тенденции сохранятся, если не произойдёт ещё каких-то серьёзных экономических потрясений. «И, конечно, нельзя забывать об ограничениях. Как мы знаем, сейчас Евросоюз готовит 12-й пакет санкций, которые будут направлены на разные секторы российской экономики. Как это отразится на промышленности, сейчас сложно сказать, но на каких-то отраслях, очевидно, отразится», — считает он.

Дмитрий Баранов прогнозирует, что до конца года индекс промышленного производства в регионе может оставаться на высоком уровне за счёт ранее набранных темпов и сохранения мер поддержки экономики со стороны государства. «Некая просадка индекса может быть в начале 2024 года, что связано с новогодними каникулами и уходом части экономически активного населения в отпуск в январе-феврале. С весны 2024 года индекс промышленного производства в регионе может начать расти благодаря оживлению экономики, росту спроса на товары и услуги, сокращению складских запасов. Ориентировочно до середины лета 2024 года индекс промышленного производства в крае останется на высоком уровне, а затем может замедлить свой рост, что связано с сезоном массовых отпусков, после чего он может продолжить расти осенью 2024 года», — рассуждает эксперт УК «Финам Менеджмент».

Дмитрий Пищальников уверен, что все условия для развития есть. «Для того чтобы оно продолжалось, на мой взгляд, нужно соблюсти три главных условия. Первое — внимание властей к этой сфере и внятная промышленная политика. Бизнес ожидает, что государство возьмёт на себя регулирующую протекционистскую роль и будет больше участвовать в создании благоприятных условий для работы предприятий. Второе условие — модернизация. Износ основных средств в РФ, по данным федеральной Счётной палаты, составляет 50%. То есть предприятия страны готовы к обновлению, и именно оно является одним из драйверов роста. Третье — помощь в интеграции науки в гражданский сектор экономики. Сегодня наука больше направлена на «оборонку», и нужно обеспечить трансфер научных разработок в другие отрасли промышленности. Это тоже будет способствовать развитию», — считает вице-президент реготделения «Опоры России».

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