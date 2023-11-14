Екатерина Артемова Умный офис для продажи умных квартир У девелопера «Железно» появилось собственное пространство в Перми Поделиться Твитнуть

В Перми 9 ноября состоялось торжественное открытие центрального офиса продаж «Железно». Представительство компании разместилось в административном здании по ул. Екатерининской, 114. Офис, как и квартиры в ЖК «Камаполис», который «Железно» сейчас строит в пермском микрорайоне Заимка, разработан с учётом современных дизайн-подходов и оборудован «умными» технологиями.

Пермский офис продаж «Железно» — двухуровневый, что для компании впервые. При его проектировании застройщик придерживался тех же подходов, что при проектировании квартир в своих домах. В результате получилось уютное, практически жилое пространство, где приятно находиться, работать и общаться. Кроме того, как и все объекты девелопера, в том числе ЖК «Камаполис», офис оборудован различными цифровыми сервисами. IT-компания «Философт» разработала для застройщика систему, которая позволяет сотрудникам офиса заходить в него по Face ID, дистанционно открывать и закрывать двери, управлять группами света и кондиционером с помощью приложения, а также отслеживать занятость переговорной комнаты, бронировать её на определённое время и контролировать качество воздуха в ней.

Директор ООО «СЗ «Железно Пермь» Артём Елесин пояснил, что компания старалась сделать офис максимально комфортным для сотрудников и клиентов. «Надеюсь, что это получилось. Именно здесь команда «Железно» упорно работает и непрерывно совершенствует свои проекты, создавая уютные, безопасные и высокотехнологичные дома, где будут жить счастливые семьи», — сказал Артём Елесин.

Директор по маркетингу ГК «Железно» Дмитрий Липовой подчеркнул, что для компании очень важно обзавестись собственным офисом в столице Прикамья. «Для нас крайне почётно начать работу в Перми в год её 300-летия и вместе с пермяками открыть новое столетие. Мы надеемся, что наш первый проект здесь — ЖК «Камаполис» преобразит город и станет настоящим подарком для жителей к этой значимой дате. Концепция проекта звучит как «Из серого — в зелёный». Мы намерены сделать из бывшей промзоны между Камой и Пермским университетом современный «город в городе» с домами комфортными домами, детским садом, зелёным бульваром и парком. А в рамках проекта ЖелезноВместе, который мы запустили в сентябре, будем организовывать различные социальные, экологические и спортивные мероприятия. Полагаю, в будущем у нас будут и другие проекты в Перми, так мы видим тут большой потенциал. Так что мы в этом городе всерьёз и надолго», — отметил Дмитрий Липовой.

«Железно» — девелопер федерального уровня, который работает на рынке уже более 12 лет. Входит в топ-4 застройщиков по потребительским качествам жилья, является обладателем знака «Надёжный застройщик России». В настоящий момент «Железно» реализует проекты в Кирове, Ижевске, Ульяновске, Екатеринбурге.

Пермь стала пятым по счёту городом для компании. Свой первый проект в столице Прикамья — ЖК «Камаполис» — девелопер презентовал в начале сентября. Жилой комплекс расположится в микрорайоне Заимка. Проект будет реализован с помощью механизма комплексного развития территорий (КРТ). «Камаполис» будет представлять собой инновационный и экологичный микрогород будущего из нескольких кварталов со всей необходимой социально-бытовой инфраструктурой и рекреационной зоной. В общей сложности будет застроено 13,8 га земли. На этой территории застройщик возведёт 135 тыс. кв. м жилья. Преимущественно это будет среднеэтажная застройка — кирпичные дома высотой до 10 этажей. Запланировано также несколько зданий в 17 этажей, их возведут в монолите. Планировки предусмотрены на любой вкус: квартиры с террасами, мастер-спальнями, гардеробными, с высокими потолками и кабинетами. Жильё будет оборудовано системой «умный дом». С помощью специального приложения «Мажордом» жильцы смогут буквально управлять квартирой со смартфона.

На первых этажах домов «Камаполиса» разместятся коммерческие помещения, внутри каждого двора будет проведено дополнительное масштабное озеленение и предусмотрена подземная парковка. Помимо жилья в микрорайоне появятся детский сад на 320 мест, зелёный бульвар и многоуровневый сквер с амфитеатром, игровой и спортивной зонами.

Строительство ЖК будет разделено на пять очередей. Полностью завершить проект планируется к 2032 году, возведение первой очереди застройщик обещает закончить в 2025 году. В сентябре стартовала продажа квартир. По данным пермский агентств недвижимости, уже состоялись первые сделки.

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