Всем миром Учёные со всей России выработали концепции решения актуальных задач Пермского края Поделиться Твитнуть

Учёные из различных городов России собрались в Перми на мероприятии-спутнике III Конгресса молодых учёных, чтобы разработать концепции решения важных проблем региона. В течение трёх дней специалисты из ведущих университетов и научных центров страны проводили исследования в различных областях.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что такие мероприятия являются новой площадкой для объединения науки, промышленности и власти с целью решения общих задач. Он подчеркнул важность взаимодействия научного сообщества, органов власти и бизнеса для развития инноваций и экономического роста региона.

Учёные, разделённые на группы, изучали специфику Пермского края, определяли проблемные зоны и предлагали пути их решения. Например, участники одной группы работали над проблемой экологического загрязнения рек Пермского края и предложили сократить объём поступающих сточных вод и восстановить земли, пострадавшие от загрязнения. Губернатор выразил поддержку этой инициативе, отметив её важность для региона.

Учёные из разных регионов и отраслей смогли предложить эффективные решения, используя опыт и разработки других регионов. Так, участники в рамках направления по повышению эффективности процессов в ТЭК предложили наиболее эффективные существующие решения. Например, в задаче водоподготовки пермские нефтяники могут ориентироваться на разработки РГУ им. Губкина и КФУ для Иркутской области. Учёные из Петербургского горного и Югорского государственного университетов могут помочь в решении проблемы механических примесей.

Вместе с тем, пермские учёные также готовы расширить свои разработки на федеральный уровень. «У Пермского НОЦ есть классные разработки по цифровизации нефтедобычи, которые могут быть применены для всей нефтегазовой отрасли. Мы подробно изучили их и предложили ряд направлений, по которым можно расширить НИОКР», — отметил модератор группы, руководитель проекта Центра компетенций технологического развития ТЭК при Министерстве энергетики РФ Константин Фролов.

Одним из важных итогов конгресса стала разработка научно-технической программы по ископаемым ресурсам и «умному городу». Ученые изучили различные аспекты развития и предложили меры, способствующие социально-экономическому развитию городов разного масштаба.

Таким образом, мероприятие-спутник III Конгресса молодых учёных в Перми оказалось полезной площадкой для решения актуальных задач регионального развития. Участники смогли обменяться опытом, их идеи могут быть использованы на практике для создания инноваций и достижения экономического роста всего региона.

Участники проектной группы «Умный город» получили приглашение от губернатора Прикамья принять участие в форуме «Строим цифровой регион». Целью форума является глубокая проработка вопросов развития региона и создание технологической карты развития.

Одна из проектных групп взяла на себя задачу усовершенствования модели «школа-вуз-предприятие». Она предполагает создание партнёрских связей между образовательными организациями и предприятиями для включения обучающихся и педагогов в научно-техническое творчество. Директор Научно-исследовательского центра креативных индустрий Алексей Ильин выразил мнение, что строительство межвузовского кампуса мирового уровня в Перми, осуществляемое в рамках нацпроекта «Наука и университеты», может стать ключевым фактором развития экономики и демографических показателей Пермского края. Он также подчеркнул необходимость объединения ресурсов ведущих вузов и интеграции предприятий в цепочки взаимодействия как эффективной управленческой практики.

Эксперт отметил, что практики, которые представлены в Пермском крае и которые изучала группа «Умный город», заслуживают высокой оценки. Некоторые из них являются уникальными и подходят для масштабирования. Один из таких проектов — «Открытый университет», объединяющий шесть вузов региона, профильные школы в трёх ведущих вузах Пермского края, а также развитие сети профильных классов с использованием средств краевого бюджета.

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