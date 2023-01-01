В России проходит неделя профилактики кожных заболеваний В Пермском крае около 14% всех кожных проблем приходится на экземы Поделиться Твитнуть

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По данным Минздрава России в стране насчитывается 8,8 млн. больных дерматологическими заболеваниями. В Пермском крае около 14% всех кожных проблем приходится на экземы, 16% на контактный дерматит, 8% на псориаз, 13% на атопический дерматит. Нередко встречаются и злокачественные новообразования на коже.

Увеличение распространенности хронических дерматозов связывают с использованием новых химических веществ в быту, на производстве, а также с бесконтрольным самолечением, включая применением местных лекарственных средств с антибиотиками и гормонами.

Выделяют кожные заболевания инфекционные и неинфекционные. По времени протекания — острые и хронические. Диагностика кожных заболеваний выполняется с помощью различных лабораторных и инструментальных тестов, во многих случаях достаточно полноценного осмотра специалиста.

Полный осмотр кожного покрова врачом имеют первостепенное значение для выявления злокачественных новообразований кожи на ранних стадиях.

Основной мерой профилактики заболеваний кожи является правильный уход за ней. В первую очередь каждый человек должен заботиться о том, чтобы содержать кожные покровы в чистоте. Дело в том, что кожа человека является местом обитания большого количества различных микроорганизмов: в среднем на каждый квадратный сантиметр загрязненной кожи приходится около 40 тысяч микробов, причем многие из них болезнетворные.

Регулярные водные процедуры позволяют удалять микроорганизмы с поверхности кожи, смывать пыль, грязь и секреты сальных и потовых желез, которые при скоплении в кожных складках могут спровоцировать развитие воспалительных процессов. Участки тела, на которых отмечается скопление наибольшего количества пыли и секрета потовых желез (следовательно, и болезнетворных микроорганизмов), — шею, ноги, подмышечные впадины — необходимо мыть ежедневно теплой водой с мылом.

Помимо обычных гигиенических процедур, 2—3 раза в неделю нужно принимать прохладный душ или прохладную ванну (температура воды 35—36 С). Добавив в ванну натуральный хвойный экстракт или морскую соль, можно освежить и укрепить кожу, улучшить самочувствие. Обладателям сухой, шероховатой или шелушащейся кожи показан прием ванн с бурой (борнокислым натрием, выпускаемым в виде белого кристаллического порошка). Полезны для здоровья ванны с отрубями, липовым цветом или цветками ромашки (сырье помещают в марлевые мешочки и опускают в воду, перед процедурой их извлекают).

Водные процедуры особенно важны для людей, занимающихся тяжелым физическим трудом, а также для спортсменов и тех, кто по утрам делает зарядку.

Необходимо помнить, что кожа на открытых участках тела (лице, шее, руках) постоянно испытывает воздействие окружающей среды, поэтому требует более тщательного ухода.

Во избежание пересушивания и шелушения кожи лица, появления на ней зуда и преждевременных морщин рекомендуется умываться прохладной мягкой (без минеральных солей) водой. Можно использовать для этой цели дождевую или кипяченую воду. Смягчить водопроводную воду можно путем добавления в нее питьевой соды, глицерина или молока (1 столовая ложка на 1 стакан воды).

Обладателям очень жирной, лоснящейся кожи с расширенными порами рекомендуется ежедневно умываться горячей водой и использовать для протираний (1—2 раза в день) спиртосодержащие растворы — настойку календулы, 1—2%-ный камфорный или салициловый спирт, огуречный лосьон.

Для профилактики заболеваний ногтей и прилегающих к ним тканей особое значение имеют правильный уход за кожей и ногтями рук и ног, содержание их в чистоте, соблюдение осторожности при выполнении маникюра, стрижке ногтей и удалении заусенцев.

Наряду с правильным уходом, важную роль в поддержании здоровья кожи и предотвращении ее преждевременного старения играют регулярное полноценное питание, соблюдение правил личной гигиены, занятия физкультурой и спортом, достаточно продолжительный и крепкий сон, а также прогулки на свежем воздухе, морские и солнечные ванны.





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