Устроили на благо В Кунгуре полностью выполнено мощение Новой Театральной площади и пешеходного бульвара улицы Карла Маркса Поделиться Твитнуть

Министерство ЖКХ Пермского края

На Соборной площади Кунгура подрядная организация заканчивает работы по воссозданию утраченного образа архитектурного ансамбля, состоящего из входных ворот и Благовещенского собора. Как сообщили в МинЖКХ Пермского края, преображение данных объектов ведётся в рамках проекта «Кунгур. Город мастеров». В 2022 году он был признан победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды «Малые города и исторические поселения» Минстроя РФ.

Помимо этого, в Кунгуре подрядчики выполнили мощение Новой Театральной площади и пешеходного бульвара улицы Карла Маркса. Совсем скоро на этих участках будет установлено современное уличное освещение, выполнено озеленение территории и обустроены уютные тихие места для отдыха. Кроме того, для массовых городских мероприятий на главной площади установят сцену.

Как отмечают в администрации Кунгурского округа, на сегодняшний день все работы идут в графике, выполнено порядка 75% общего объёма работ.

Добавим, в Кунгуре продолжают реализовывать второй этап проекта по благоустройству сквера «Семьи, любви и верности», который находится у церкви Успения Пресвятой Богородицы. Напомним, здесь до конца года должны завершиться работы по установке памятника святым Петру и Февронии. Уже смонтирована арка с колоколами, установлены малые архитектурные формы и уличное освещение, обустроены тротуары.

Министерство ЖКХ Пермского края

Также на улице Ситникова специалисты обновляют сквер «Здоровья». На его территории, согласно дизайн-проекту, обустраиваются места для тихого отдыха. Они будут оснащены уличной мебелью, навесами и качелями, будут проложены пешеходные дорожки и организовано современное уличное освещение. Кроме того, в парке появится спортивный комплекс с детским игровым оборудованием, граффити, также подрядчики проведут озеленение территории.

Министерство ЖКХ Пермского края

Подчеркнём, оба проекта ранее стали победителем всероссийского голосования: жители выбрали их в качестве приоритетных для проведения благоустройства.

Напомним, ранее победителями конкурса Минстроя РФ стали также «Набережная стихий» в Краснокамске — на участке от начала ул. 50 лет Октября до реки Пальта появятся арт-объекты, лежаки, беседки, смотровые площадки с биноклем, шахматные столы, места для тихого отдыха; «Заводская набережная» в Добрянке — первый этап проекта подразумевает создание прогулочной части, зоны отдыха с шезлонгами, площадки для йоги, игровых и спортивных площадок, велодорожек, сквера молодожёнов, установку макета Добрянского металлургического завода; «Сердце парка» в Чусовом — здесь будут обновлены лодочные станции с возможностью аренды инвентаря, благоустроен открытый павильон для проведения мероприятий, созданы места для барбекю и памп-трека; «Мост времени» в Александровске — проектом предусмотрена установка понтонной конструкции «купалка», создание мест для отдыха, спортивной и детской площадки, сцены и пирсов; «Междуречье» в Чердыни — с обустройством Комсомольского сквера, строительством пешеходных дорожек, чайного павильона, сцены с видом на Полюд, смотровой площадки на Троицком холме; и «Усолье Строгановское» в Березниках — здесь собираются благоустроить бывшую промзону музея, восстановить историческую структуру кварталов, построить мост, соединяющий Посадскую часть и Нижние соляные промыслы, обустроить аллею к Никольскому храму.

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