Алёна Бронникова Умерили аппетиты Как меняется рынок продуктового ретейла в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На рынке продуктового ретейла в Пермском крае происходят серьёзные изменения. Так, федеральная сеть «Лента» объявила летом о закрытии 30 магазинов, которые раньше принадлежали региональной сети «Семья». Позже стало известно о том, что ретейлер планирует купить екатеринбургскую сеть «Монетка» и передать ей в аренду бывшие магазины и распределительный центр магазинов «Семья» в Прикамье. Сделка по покупке может обойтись федеральной компании в 300—400 млрд руб. Ещё одной новостью стали планы сети «Жизньмарт» из Екатеринбурга зайти в Пермь уже в этом году.

Приоритет у федералов

По оценкам специалистов, рынок продуктового ретейла Прикамья конкурентный, очень подвижный и развивающийся. В целом продовольственные магазины удовлетворяют спрос потребителей во всех сегментах: эконом, средний и высокоценовой.

«Рынок Пермского края можно оценивать как развитый, конкурентный, с приоритетом федеральных, а не местных игроков, подвижный и меняющийся. У местных сетей и розничной торговли всегда есть потенциал, и это прежде всего формат небольших магазинов у дома», — отмечает президент Пермской торгово-промышленной палаты Вячеслав Белов.

Он считает, что для их развития предпринимателям необходимо учитывать удалённость от больших сетевых точек и чётко понимать номенклатуру товаров. Таким образом, у местных есть шансы сохранить направления специализированных, фирменных и фермерских магазинов.

Проблема закрытия потребностей может существовать в отдельных отдалённых сельских территориях, где меньше возможностей для бизнеса заработать, а значит, ретейлеры туда не зайдут. В таких случаях обеспечение продуктами питания переходит в ответственность муниципалитетов, край предоставляет предпринимателям помощь в предоставлении помещений и доставке продуктов.

Однако в Перми и крупных городах края всё больше площадок занимают торговые сети крупных российских представителей. И, по мнению Вячеслава Белова, оценивать это обстоятельство нельзя однозначно негативно, если на полках магазинов будут находиться продукты питания, которые производятся на территории Пермского края.

По словам Белова, полностью захватить рынок федеральным торговым сетям не удастся по двум причинам: из-за невозможности сохранения прибыльной бизнес-модели в мелкой рознице и антимонопольного государственного регулирования, с чем ответственные службы справляются в полной мере.

Экономия и рационализация

В Пермском крае активно развиваются дискаунтеры. Сейчас в регионе работает 62 магазина «Чижик», и в холдинге X5 сообщают о том, что сеть продолжит активно развиваться в дальнейшем. Также открыто 88 точек «Моя цена», входящих в холдинг «Магнит». Спрос на магазины с ассортиментом по сниженной цене объясняется всеобщей тенденцией «бережливого потребления».

«Люди стали больше обращать внимание на различные способы сэкономить — промо, СТМ, товары первой цены, растёт спрос на дискаунтеры», — отмечает старший менеджер по связям с общественностью компании X5 Group Артём Фальчев.

В пресс-службе розничной сети «Магнит» отмечают, что последние пару лет для потребителя крайне важно иметь возможность приобретать качественный и свежий продукт по оптимальной цене, модель поведения становится всё более рациональной. Именно поэтому спросом пользуются дискаунтеры — магазины с базовым ассортиментом качественных товаров по доступным ценам, отмечают в «Магните».

«Один из трендов — переход клиентов на более экономичные бренды, они больше отдают предпочтения товарам под собственными торговыми марками, которые не уступают в качестве, при этом по цене ниже А-брендов», — считает старший менеджер по внешним коммуникациям компании METRO Мария Уткина.

Представители торговых сетей также отмечают среди трендов и повышение спроса покупателей на продукты отечественного производства, товары собственных торговых марок и снижение «брендозависимости». Несмотря на санкционное давление, компании корректируют логистические цепочки, заполняют ассортимент российской продукцией взамен импортной и таким образом удовлетворяют запросы потребителей.

Эти тренды можно связать с повышением цен на товары. По данным ретейлеров, рост среднего чека в магазинах составил от несущественных показателей в 0,5% до значительных — 10%.

Премиум в цене

При этом интерес к премиум-магазинам в крае не падает. Так, например, в Перми на сегодняшний день открыто девять магазинов «Перекрёсток» и три магазина сети здорового питания «ВкусВилл», предлагающие также линейки товаров премиум. Представители ретейлера говорят о том, что спрос за последний год значительно вырос. Так, по итогам работы даркстора «ВкусВилл», работающего только на сборку онлайн-заказов магазина-склада, рост составил 193%.

Вячеслав Белов добавил, что спрос на дорогие сетевые магазины есть, но важно, где они расположены и насколько удобны для соответствующей категории клиентов, в частности, обязательно наличие удобной парковки.

Ретейлеры обращают внимание на желание людей выбирать полезные и качественные продукты, в связи с чем актуальными остаются не только дискаунтеры. В целом наблюдается рост спроса во всех магазинах. Так, в пресс-службе «Магнита» подчеркнули, что по итогам первого квартала 2023 года сопоставимые продажи в сети выросли на 6,1% за счёт увеличения не только среднего чека, но и трафика. Среди самых актуальных категорий товаров в последнее время выделили молочную продукцию, овощи и фрукты. Кроме того, выросла потребность в готовой продукции и возможности быстрого перекуса, в связи с чем в магазинах формата «у дома», например в сети «Магнит», стал развиваться проект собственных пекарен.

Развитие

Как отметили ретейлеры, основной фокус сейчас направлен на укрепление СТМ, расширение присутствия и реакцию на запросы покупателей.

Как поделились с «Новым компаньоном» в «Магните», у сети в планах до конца года на территории Пермского края открыть ещё порядка 15 точек, а также рассматривается возможность запуска новых форматов. В METRO рассказали об открытии новых торговых точек в формате «магазинов у дома» под франшизой «Фасоль». Также ранее продуктовая сеть из Екатеринбурга «Жизньмарт» анонсировала открытие в текущем году новых точек, пока точно известно о шести из них, первым в сентябре откроется магазин на ул. Луначарского, 34.

В данный момент в Пермском крае представлено несколько федеральных продуктовых сетей (по официальным данным компаний и информации сайта «2ГИС»):

«Пятёрочка» (средний ценовой сегмент) — 551 магазин;

«Магнит» (средний ценовой сегмент) — около 450 продуктовых магазинов, более 200 непродовольственных магазинов, 1 — «Магнит GO»;

«Монетка» (средний ценовой сегмент) — 134 магазина;

«Чижик» (магазин низких цен) — 62 магазина;

«Семья» (средний ценовой сегмент) — 37 магазинов (по данным сайта «Лента» на 11 августа 2023 года);

«Фасоль» (средний ценовой сегмент) — 37 магазинов;

«Светофор» (магазин низких цен) — 33 магазина;

«Доброцен» (магазин низких цен) — 29 магазинов;

«Перекрёсток» (ценовой сегмент «выше среднего») — 9 магазинов;

«Лента» (средний ценовой сегмент) — 8 магазинов;

«Находка» (магазин низких цен) — 6 магазинов;

«Маяк» (магазин низких цен) — 5 магазинов;

«ВкусВилл» (ценовой сегмент «выше среднего») — 3 магазина, 1 даркстор;

«Ашан» (средний ценовой сегмент) — 1 гипермаркет;

METRO — 1 центр оптовой торговли.

несколько сетей местных ретейлеров в формате «супермаркет» и «магазин у дома»:

«Берег» — 8 магазинов;

«Захоти» — 3 магазина;

«Заходи» — 2 магазина;

«Лакшми» (ценовой сегмент «выше среднего») — 2 магазина.

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