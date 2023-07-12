Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Гостя нельзя называть клиентом, потому что он — гость» Генеральный директор «Демидково» — о развитии санатория, Майер-медицине и о том, что счастье — здесь Поделиться Твитнуть

— Вы руководите санаторием «Демидково» с апреля 2018 года, шестой год пошёл. Что изменилось в санатории за это время?

— Главное — нам удалось вывести «Демидково» в прибыль: в 2022 году мы впервые за 13 лет стали прибыльным предприятием. Удалось изменить портрет наших гостей: в 2018 году около 70—75% наших отдыхающих представляли предприятия, где мы выигрывали тендеры, а сейчас всё «с точностью до наоборот»: 70—75% — физические лица и только 25—30% приезжают по путёвкам с предприятий.

Портрет нашего гостя меняется и в отношении возраста — он молодеет. Основной костяк наших отдыхающих — люди от 40 до 50 лет, семьи с детьми, а в глэмпинге предпочитают останавливаться люди 25—40 лет.

— Вы упомянули глэмпинг… «Демидково» существенно изменилось с точки зрения выбора мест размещения. Теперь у ваших гостей есть множество возможностей остановиться в необычном месте!

— Ещё в 2016 году, когда я не был директором «Демидково», мы с моим коллегой и другом Кириллом Кузяевым проводили анализ рынка гостиничной недвижимости, причём зарубежной: в России ещё не было такого формата размещения гостей. В «Демидково» тогда были классические санаторные корпуса, программы с лечением, но мы сочли новые форматы размещения гостей перспективными и начали стремиться к их внедрению.

Первые экодома мы построили в 2017 году. Все наши экодома — продукт творчества пермских архитекторов и дизайнеров. Подрядчики тоже пермские.

У каждого своё название — не только для того, чтобы сотрудники могли их различать и ориентироваться, но и потому, что в каждом названии свой смысл. Так, в «Русском доме» лапти висят и лампы в форме матрёшек. «Дом Туве» на протяжении двух лет был безоговорочным лидером продаж. Классный получился домик муми-троллей!

Мы даём архитекторам и дизайнерам карт-бланш, и благодаря их фантазии появляется индивидуальный дизайн.

Когда мы задали нашему архитектору Андрею Мордину вопрос: а что, если конёк крыши приподнять? «Можно сделать антресольную спальню», — ответил Мордин. После этого появились «Дом Авиатора», который сделан в авиационном стиле (там лампы в виде вертолётов), «Лофт» и «Алиса» — та, что в Стране чудес — с приподнятыми крышами. Площадь фундамента у них такая же, как у одноэтажных домов, но получается дополнительная спальня, и в таком домике можно разместить до шести человек. Одна стена в экодоме полностью стек­лянная; человек просыпается и видит со второго этажа лес — птички поют, белки и зайцы бегают… Особенно здорово весной.

Гости выбирают тот стиль, который им близок. Некоторые гости настолько любят наши экодома, что у них появляется особый спортивный интерес — они стараются останавливаться в разных домиках, чтобы пожить в каждом из них.

— А что всё-таки относительно глэмпинга?

— Мы открыли его в 2022 году. Мне кажется, у него огромное будущее! Наш проект очень отличается от большинства модульных мест размещения — так официально называются глэмпинги, — которые открываются один за другим. Многие как делают? Выигрывают грант и ставят жилые модули в чистом поле или в лесу, где нет никакой инфраструктуры. Может быть, туда будут приезжать на один день или на два, но он не будет постоянно в движении, постоянно заполнен, потому что без инфраструктуры эта история не работает.

У нас глэмпинг в лесу, в километре от санатория, но все отдыхающие, которые там останавливаются, имеют доступ на территорию «Демидково» и могут пользоваться его инфраструктурой.

К осени мы готовим новый проект, чтобы заявиться в Министерство экономического развития РФ для получения субсидии. Если мы выиграем конкурс, то сможем поставить около 50 новых модулей и глэмпинг наш станет очень большим! Выиграть будет непросто: ожидаем, что желающие будут заявляться со всей России.

— Что происходит с программами отдыха и оздоровления?

— Новых проектов — развлекательных и оздоровительных — очень много. Последние два-три года у нас в номерном фонде полная загрузка, а территория «Демидково» достаточно большая, даёт возможность куда-то двигаться; поэтому мы развиваем формат однодневных поездок — например, «Счастливые субботы», идейным вдохновителем которых стала Юлия Кузяева.

Мы приветствуем гостей, которые приезжают к нам сами, на своих машинах, в формате пригородного отдыха — развиваем пляжную зону: очистили, расширили пляж, поставили много шезлонгов, построили новые кабинки для переодевания. Есть приватный пляж, где за доплату можно отдохнуть вдали от толпы. В прошлом году мы оборудовали две станции сапбордов, в этом году у нас появились катамараны.

Для зимних гостей мы построили небольшую горнолыжную трассу. «Демидково» не позиционируется как горнолыжный курорт, но мы можем смело заявить, что мы — единственный санаторий в Пермском крае с собственной горнолыжной трассой. Наша идеология — семейный отдых, и здесь наши гости смогут поставить на лыжи или сноуборд своих детей под руководством инструктора.

Мы постоянно анализируем и актуализируем медицинские программы, убираем те, что не пользуются спросом, и вводим что-то новое. Сейчас мы движемся в сторону Майер-медицины. Это медицина образа жизни — правильное питание и движение: скандинавская ходьба, пешие прогулки, велосипеды. Для продвинутых велосипедистов — даже велопробеги по пересечённой местности. Метод Майера — это особая философия. В ней нет серьёзных медицинских процедур, но вся система направлена на улучшение образа жизни и общее оздоровление.

Ещё одно модное направление — спа-релакс: массажи и другие приятные процедуры.

Ещё с прошлого года у нас есть криокапсула. Мало какой санаторий может похвастаться таким оборудованием! Процедура очень короткая — две минуты, но на пятой—седьмой процедуре человек ощущает явный эффект омоложения.

При этом классика санаторно-курортного лечения у нас по-прежнему существует. Мы от неё не отказываемся.

— Что у вас в планах?

— Мы готовимся к полной реновации территории, планируем в ближайшем будущем построить ещё шесть экодомов.

— Вы всё строитесь и строитесь, а лесу это не вредит?

— Мы лес не трогаем! Когда мы ставим экодома, не срубаем ни одного дерева, убираем только сухостой. Всё делаем вручную, чтобы техника не портила среду. Мы усаживаем домики прямо в ландшафт! А вообще, территория санатория «Демидково» — 42 гектара, а используется сегодня только 16, так что нам есть куда расти.

— Какой смысл вы вкладываете в надпись на вашей набережной — «Счастье здесь»?

— В Перми написано: «Счастье не за горами», в Губахе — «Счастье в горах»… Получается, что до счастья ещё надо добираться! А мы в ответ утверждаем, что счастье — здесь и сейчас.

И это срабатывает. Одна семья, которая у нас проходила программу снижения веса, больше 10 лет до этого не могла завести ребёнка. В 2019 году супруги приехали на программу, где рацион рассчитывается на 1200 ккал в день. Резкая смена типа питания — стресс для организма! И после этого отдыха у них появился ребёнок. Хотели назвать сына Демидом, но родилась девочка…

Фото предоставлены санаторием «Демидково»

— Как вам удаётся сделать счастье индустрией и поддерживать эту индустрию счастья?

— Я люблю людей. До «Демидково» я работал в банке «Урал ФД» директором по частному банковскому обслуживанию, и там я не продавал продукт — я помогал человеку. Уже тогда я не называл клиентов клиентами — только партнёрами; и сейчас никогда не называю их так — только гостями, потому что они — гости. Люди как устроены? Когда мы ждём гостей, мы готовимся: прибираемся, готовим что-то вкусненькое. Если мы в санатории относимся к нашим отдыхающим как к гостям, мы тоже тщательно готовимся к встрече с ними.

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