Максим Артамонов Турникеты как капкан на «зайцев»

Депутаты Пермской городской думы обсудили итоги деятельности транспортной отрасли с начала года Поделиться Твитнуть

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Мэрия отчиталась перед депутатами Пермской городской думы о работе транспортной отрасли за I квартал 2023 года. После доклада начальника департамента транспорта Перми Анатолия Путина началось оживлённое обсуждение проблем, связанных с транспортным обслуживанием горожан. Чиновника буквально забросали вопросами, многие из которых касались роста числа безбилетных пассажиров в пермских автобусах и трамваях, работающих по системе бескондукторной оплаты проезда.



Вопрос об итогах работы транспортной отрасли рассматривался на комитете по экономическому развитию Пермской городской думы. Его осуждение затянулось почти на 40 минут, нарушив тем самым регламент повестки.

Пассажиропоток и «зайцы»

Из доклада Путина следовало, что с начала этого года пассажиропоток вырос до 55,8 млн чел., хотя в аналогичном периоде прошлого года он составлял 43,6 млн пассажиров. Вместе с этим возросла и доля безбилетников — с 15,2 до 21,3%. В дептрансе связывают этот рост с увеличением количества маршрутов, которые перешли на бескондукторную оплату проезда. В Перми работает 60 таких маршрутов.

Депутат Эдуард Мирзамухаметов, выступивший в качестве содокладчика, отметил, что доля безбилетных пассажиров на маршрутах, где нет кондукторов, сейчас составляет 23,4%. Он заявил, что меры, предпринимаемые департаментом, не обеспечивают должной собираемости за проезд. По данным депутата, за первый квартал 2023 года составлено 5433 протокола об административных правонарушениях и вынесено 4764 постановления. При этом из общей суммы назначенных штрафов — более 9 млн руб. — в качестве доходов в бюджет поступило чуть более 2 млн руб.



Одним из первых начал задавать вопросы Анатолию Путину депутат Владимир Молоковских.



«Нам прислали много материалов. А их кто-то анализировал, или просто выкачали и бросили?» — спросил парламентарий, обращаясь к начальнику дептранса.



Он пояснил, что проанализировал предоставленные цифры и выяснил, что из всех маршрутов общественного транспорта рентабельными по итогам работы стали 13 маршрутов, при этом на 11-ти были кондукторы. Это вызвало удивление у парламентария, и он задался вопросом о целесообразности перехода на бескондукторную систему оплаты проезда.



«Мы всегда утверждаем, что общественный транспорт убыточен и по-другому работать не может. На 27-м маршруте мы заработали 58 млн, а потратили 47. Вообще конфетка», — прокомментировал Молоковский.



Первый замглавы Перми Эдуард Хайруллин, который также присутствовал на заседании комитета, подтвердил, что общественный транспорт — это дотационная отрасль, и он должен ходить регулярно, независимо от количества пассажиров. Однако сокращение кондукторов назвал правильным решением.



В дептрансе утверждают, что на их содержание с января по март этого года при сохранении прежней системы оплаты проезда потребовалось бы в общей сложности 225,5 млн руб. За этот же период расходы на контрольно-ревизорскую службу сложились в размере 12,3 млн руб. Недополученные доходы составили 165,7 млн руб.

«Давайте перестанем уже эту тему муссировать», — призвал Хайруллин.



Турникеты на входе



В ходе обсуждения и вопросов Анатолию Путину думцев заинтересовало, есть ли план у чиновников мэрии по усилению контроля оплаты проезда. Первый заместитель председателя Пермской городской думы Наталья Мельник вспомнила о турникетах, которые используются в некоторых российских регионах.

«Мы акцент делаем на контролёрах или кондукторах, а рассматривается ли вопрос более качественного контроля на входе в общественный транспорт? Можно ли сделать так, чтобы на входе были турникеты или какие-то иные приспособления, которые позволяли бы нам минимизировать количество людей, которые не платят? Ведь в метро ещё больше людей ездит, однако там турникеты есть. У нас настолько плохо система работает, что мы боимся, что по часу будут стоять [автобусы] на каждой остановке, дожидаясь, пока люди оплатят? В этом направлении что-то делается, чтобы упорядочить?» — задалась вопросом Мельник, обращаясь к начальнику дептранса.

Анатолий Путин сослался на то, что в администрации смотрели практику других городов — и российских, и зарубежных. Изучив этот опыт, чиновники пришли к выводу, что есть два подхода, которые отличаются от Перми.



«Первое — были города, которые пытались ставить турникеты (например, Москва, Новосибирск), но это не гарантирует, что все оплатят. Точно так же, как через турникеты, проходят вдвоём, перелазят, их ломают, а турникет, выведенный из строя, приводит к тому, что автобус надо снимать с линии. Это генерирует достаточно большой объём других проблем. Второй подход — когда посадка и высадка пассажиров осуществляется только через переднюю дверь, но это большие задержки при посадке и высадке. Посадить в автобус 50 человек только через переднюю дверь с оплатой у водителя — это очень большая задержка», — пояснил чиновник.



После ответа Путина в обсуждение включился председатель комитета по экономическому развитию Арсен Болквадзе. Он высказался в том духе, что необязательно использовать турникеты в час пик, и предположил, что люди не оплачивают за проезд в то время, когда транспорт едет незагруженным.

«Может, в час пик складывать их, а днём чтобы они работали? Не будет очереди никакой, и точно будет поступать оплата», — предложил депутат.



Контролёр VS кондуктор?



Депутат Михаил Черепанов спросил у начальника дептранса, какое время мобильные агенты проводят на линии. Выяснилось, что их основная нагрузка — в часы пик.



«Мы сами себе противоречим. Мы хотим иметь контроль, чтобы люди сами платили. При этом мы ставим турникеты, и даже через турникеты люди перелазят. Так вот, есть кондуктор в транспорте, который из любого выбьет оплату. И тут же мы говорим о контролёрах, которые работают на линии, но не постоянно. То есть мы хотим культуру оплаты совместить с контролем. Так сначала контроль нужен, и через него прививать культуру платить постоянно. На сегодняшнем этапе, я считаю, контролёр не настолько эффективен, как кондуктор», — высказался Черепанов.



В обсуждение вновь вмешался Эдуард Хайруллин. Он заявил, что «пока работа контролёров выгоднее, чем кондукторов».

Депутаты также поинтересовались, есть ли аналитика работы мобильных агентов. Анатолий Путин пояснил, что они проработали всего лишь месяц, и плановые показатели пока не достигнуты. «Есть динамика роста, и, соответственно, после длительного периода эксперимента будет более корректный результат», — ответил Путин.

Арсен Болквадзе затронул тему эффективности использования медиадисплеев в салоне автобусов и трамваев. Он вспомнил, как в День города ехал в переполненном трамвае от Почтамта до Театра-Театра и шесть раз услышал о том, что требуются водители автобусов, но ни разу не было поздравления пермяков с юбилеем, или информации о том, что проезд в этот день бесплатный, или где едут пассажиры.



Под конец заседания депутат Мирзамухаметов предложил вернуться к вопросу создания рабочей группы по транспорту, чтобы оперативно реагировать на поступающие жалобы пассажиров. На это предложение Арсен Болквадзе предложил ему обратиться к главе гордумы Дмитрию Малютину.



В итоге в протокол были внесены два момента: для повышения сбора за проезд администрации поручено просчитать эффективность турникетов в часы пик, а также проработать вопрос эффективности медиадисплеев и мониторов в транспорте, чтобы они использовались для социальной рекламы и повышения платёжной дисциплины пассажиров.



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