Максим Артамонов Доля безбилетников в общественном транспорте Перми выросла Это связано с увеличением автобусов с бескондукторной оплатой проезда Поделиться Твитнуть

На комитете по экономическому развитию Пермской городской думы начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин отчитался о результатах деятельности отрасли за I квартал 2023 года.

По словам чиновника, за этот период доходы транспортной отрасли сложились в размере 1 млрд 127, 7 млн руб., а расходы — 1 млрд 550,7 млн руб. В аналогичном периоде прошлого года эти цифры составили 998,9 млн руб и 1 млрд 438, 7 млн руб. соответственно.

Из презентации к докладу Анатолия Путина

Пассажиропоток в этом году увеличился — до 55,8 млн человек, хотя в прошлом году был 43,6 млн. Возросла и доля безбилетников — с 15,2% до 21,3%. Путин уточнил, что это связано с увеличением количества маршрутов, которые перешли на бескондукторную оплату проезда.

Депутат Эдуард Мирзамухаметов, выступивший в качестве содокладчика, отметил, что доля безбилетных пассажиров на маршрутах, где нет кондукторов, сейчас составляет 23,4%.

«Наблюдается рост средней доли пассажиров, не оплативших проезд. Следовательно, меры, предпринимаемые департаментом, не обеспечивают должной собираемости за проезд», — пояснил депутат.

Мирзамухаметов привёл в пример цифры по составленным в отношении безбилетников протоколам. Так, за первый квартал 2023 года составлено 5433 протоколов об административных правонарушениях.

«Вынесено 4764 постановления, из них назначено штрафов на сумму более 9 млн руб., при этом доходов, поступивших в бюджет от данной статьи, поступило лишь чуть более 2 млн руб.», — добавил депутат, попросив принять информацию к сведению.

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