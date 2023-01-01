Первый Форум гостеприимства Как Пермь встретила главное туристическое событие года Поделиться Твитнуть

Иван Петров

В Перми стартовал первый Форум гостеприимства России — главное туристическое событие года, которое проводит конкурс «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей» при поддержке правительства Пермского края.

На одной площадке собрались более тысячи лидеров и новаторов индустрии гостеприимства почти из всех регионов России.

Главным символом церемонии открытия Форума стал образ волшебной Жар-птицы.

«Он — олицетворение не только России, но и её многонационального народа — дружного, доброго, милосердного, с открытой душой, а главное — гостеприимного», — заявили организаторы.

18-19 мая на площадке Форума пройдёт порядка 100 событий и активностей. На протяжении всей программы будет вестись прямая трансляция в сообществе проекта «Мастера гостеприимства» ВКонтакте.

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