Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Мановение руки В Перми в рамках Московского Пасхального фестиваля выступил оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева Поделиться Твитнуть

ГКБУК «Пермская краевая филармония»

Концерт Московского Пасхального фестиваля прошёл в Перми не в первый раз, но, надо признать, было их не так много. А кажется, будто прекрасное сотрудничество Пермской филармонии и великого Валерия Гергиева существовало всегда. К хорошему легко привыкаешь…

…Легко привыкаешь и не всегда ценишь по достоинству. Не всегда пермяки осознают, насколько это большая привилегия – оказаться в маршруте Московского Пасхального фестиваля. Россия большая, а Гергиев всего один! Его мобильность и мобильность его оркестра феноменальны и стали уже легендой: иногда они дают по три концерта в день в разных городах страны, и всё же Пасхальный фестиваль побывал далеко не во всех российских регионах. То, что в Перми его концерты проходят регулярно, – не просто везение, но ещё и результат большой работы, в которой участвует и Пермская филармония, и руководство региона, включая губернатора. Дмитрий Махонин два года назад подписал с Валерием Гергиевым соглашение о сотрудничестве, а на концерте 26 апреля со сцены Пермского театра оперы и балета, вручая дирижёру памятную медаль «300-летие Перми», признался, что высоко ценит его дружбу.

В прошлом, 2022 году, концерта Пасхального фестиваля в Перми не было, и нынче Валерий Гергиев и его оркестр выступили так, как будто отрабатывали за два года.

Как всегда, названия произведений симфонического концерта оркестра Мариинского театра оставались загадкой до последнего момента, и, когда они были обнародованы, счастливые обладатели билетов ещё раз дружно поблагодарили судьбу: программа огромного концерта была разнообразной, продуманной и радовала приятными сюрпризами. Вместе с оркестром в Пермь прибыл солист – скрипач Павел Милюков, один из самых любимых пермяками исполнителей. Сам родом из Перми, он, даже став лауреатом конкурса им. Чайковского и международной звездой классического исполнительства, продолжает часто выступать в родном городе, следит за его музыкальной жизнью и активно продвигает проект Краевой музыкальной школы.

ГКБУК «Пермская краевая филармония»

Это был необычный визит. В кои-то веки Гергиев никуда не торопился и провёл в Перми целый день. По просьбе «Нового компаньона» директор Пермской филармонии Галина Кокоулина рассказала, из чего этот день состоял.

С вокзала Валерий Гергиев и Павел Милюков сразу поехали в строящуюся Краевую музыкальную школу и внимательно обошли все залы и аудитории. Подробную экскурсию с рассказом о школе вела директор учреждения Вера Никольская.

После гости отправились на другой строящийся объект – в Большой зал филармонии, где была запланирована встреча с губернатором. По дороге с Паркового Валерий Абисалович в разговоре с директором филармонии несколько раз заводил речь о том, как изменилась Пермь в лучшую сторону.

В Большом зале филармонии маэстро отметил акустические решения концертного зала, а Павел Милюков даже выступил с небольшим импровизированным концертом, чтобы новая акустика впервые себя показала. Дмитрий Махонин пригласил Валерия Гергиева выступить в обновлённом зале после завершения реконструкции.

После обеда у музыкантов ещё оставалось время до концерта, и Валерий Гергиев успел побывать в Пермской художественной галерее, где готовилась к открытию выставка «Река и храмы. Купцы-пароходчики Каменские». Он стал первым зрителем, увидевшим знаменитый иконостас работы Николая Рериха, только что прошедший реставрацию.

Судя по концерту, экскурсия по весенней Перми, её культурным новостройкам и выставкам была вдохновляющей: концерт был, как говорится, «огонь» – эта не вполне конвенциональная характеристика отлично описывает и его характер, и качество.

Начали с увертюры к опере «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, которой оркестр и дирижёр задали высокий темп и позитивный характер вечера. И то, и другое оказалось лишь наполовину правдой: следом шли глубокие и отчасти меланхолические произведения. Гергиев дал настоящий мастер-класс по составлению большой симфонической программы: вся выбранная им музыка, с одной стороны, обладает яркой мелодикой и легко воспринимается даже не самой подготовленной публикой, а с другой стороны, никак не может быть названа излишне популярной – эти произведения не так уж часто исполняются.

ГКБУК «Пермская краевая филармония»

«Итальянскую» симфонию Феликса Мендельсона публика слушала, не шелохнувшись. Зал был практически идеальным – ни вспышек телефонов, ни лишних аплодисментов. Сложный сюжет этой большой философской вещи Мариинский оркестр представил образцово увлекательно, почти как приключение. Особенность этого музыкального коллектива, наряду с огромным, энциклопедическим репертуаром – редкое сочетание сыгранности и свободы, когда идеальное знание материала не превращается в механическое повторение, и каждый исполнитель живёт внутри музыки.

Не только слушать музыку, но и видеть сценическое действие – смысл посещения живого концерта; за Валерием Гергиевым особенно увлекательно наблюдать, поскольку это один из тех поистине великих дирижёров, которые обладают собственной мануальной техникой. Хочется, перефразируя известную фразу толстовского Наполеона, сказать: «Дрожание его правого мизинца есть великий признак!».

Концерт достиг кульминации, когда для исполнения скрипичного концерта Яна Сибелиуса на сцену вышел Павел Милюков – не только скрипач-виртуоз, но и артист, мастер яркого сценического образа. Сценический дуэт Гергиева с Милюковым – зрелище, достойное того, чтобы запечатлеть его на видео и показывать следующим поколениям.

Милюков выступал столь эмоционально, что публика не выдержала – зааплодировала, не дожидаясь знаменитого финала этого выдающегося скрипичного концерта, но музыканты, думается, не были шокированы – восторг зрителей нетрудно было понять; а после завершающих звуков скрипки раздались крики «Браво!».

ГКБУК «Пермская краевая филармония»

Во втором отделении концерта играли Девятую симфонию Шуберта – ту самую, которую принято называть «Большой». У неё драматичная история: впервые исполненная после смерти автора, она с тех пор стала одним из главных образцов оркестрового симфонизма наряду с бетховенскими произведениями. Действительно, очень большая, богатая мелодиями и смыслами, она как будто проводит слушателя по короткому, но эпичному этапу истории музыки – от эстетики Моцарта до Бетховена – и включает в себя важные для Шуберта мелодические фрагменты: так, внимательный слушатель уловит в первой части отсылки к «Смерти и девушке».

Две симфонии, скрипичный концерт, ещё и увертюра… Казалось бы, сил не должно оставаться ни у музыкантов, ни у публики, однако их хватило ещё и на большой «бис»: попурри из произведений Иоганна Штрауса, которое своей лёгкостью и бравурностью как бы возвращало слушателей к началу концерта, закольцовывая его праздничную тему.

Да, такие концерты бывают в Перми далеко не каждый год… Это не просто музыкальный вечер – это событие. Сейчас остаётся ждать будущей весны и надеяться, что Пасхальный фестиваль снова приедет в Пермь – на сей раз уже в обновлённый Большой филармонический зал.

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