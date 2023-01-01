Елена Синица Желают знать, что будет В Перми растёт рынок эзотерических услуг Поделиться Твитнуть

Фото: ВКонтакте «Две Метлы»

Магический спрос

За последний год существенно вырос спрос на обучение эзотерике и соответствующие товары. По информации аналитиков Теле2, в январе—марте 2023 года посещаемость интернет-площадок, посвящённых эзотерическому обучению, выросла в 19 раз год к году. За этот же период в 2022 году у исследуемых онлайн-школ было 312 посещений, а в начале этого года их количество выросло до 5962.

Аналитики изучали несколько онлайн-школ. Например, в Padma предлагают учиться целительству, некромантии, магии денег, женским практикам и предсказаниям будущего (стои­мость участия в семинарах начинается от 8000 руб.). В академии «Элара» с учеников просят от 15 тыс. до 160 тыс. руб. Здесь обучают основам предсказаний будущего на картах таро и скандинавских рунах. Школа «Сафита», где готовы обучить восстановлению памяти своих прошлых воплощений и наработать навык осознанных сновидений, просит за услугу 10 тыс. руб.

В то же время аналитики Теле2 отметили падение интереса к оккультным интернет-магазинам, где продаются наборы таро, свечи, амулеты, травы.

Однако на маркетплейсах такие товары, наоборот, активно продаются. На Wildberries в январе—марте 2023 года продажи выросли на 105% год к году. На Ozon штучные продажи товаров из категории гаданий и эзотерики выросли на 81% за январь—март год к году, пишут «Ведомости».

Цены на услуги

В Перми стоимость эзотерических услуг зависит от знаний, затрат на атрибутику и времени, потраченного на консультацию. Так, если специалист ещё только на стадии развития, то он может попросить за свою работу в пределах 1 тыс. руб. Продвинутые эксперты используют более дорогие колоды карт (их стоимость может достигать 50 тыс. руб.), поэтому и стоимость конечной услуги будет уже от 5 тыс. руб., поясняет наставник для эзотериков и основатель школы таро Анастасия Севастьянова.

Эзотерика и магия — никакое не исключение из правил, работает всё так же по правилам рыночной экономики, говорит специалист по эзотерической татуировке, основательница мастерской RITUAL Алина Бубнова. По её словам, татуировку на основе расклада можно сделать за 2—8 тыс. руб., в зависимости от места нанесения и сложности работы.

«Цены на эзотерические товары и услуги повышаются с развитием специалиста, с опытом. Так же и с потоком клиентов: когда их становится слишком много, нужно повышать стоимость, чтобы разгрузить себя. А клиенты будут искать нового специалиста, цены на услуги которого им больше подходят», — комментирует она.

Расклад карт по одной теме (то есть с каким-то одним конкретным запросом) обойдётся в сумму от 1 тыс. до 2 тыс. руб., стоимость более расширенного варианта (несколько тем, но поверхностно) начинается от 2,5 тыс. руб. Есть и такая услуга, как таро-расклад на год — не менее 5 тыс. руб, рассказывает Бубнова.

Интересно, что некоторые представители сферы тему личной жизни дробят на несколько направлений и стоимость у всего разная. Так, перспективы отношений можно узнать в пределах 1,5 тыс. руб., а вот «скучает ли по вам парт­нёр, в том числе бывший» — уже от 2 тыс. руб.

В целом стоит отметить, что сфера возможных направлений для гаданий крайне обширна.

«Мы не только продаём товары и делаем расклады на таро, мы ещё обучаем мудрости, алхимии, знаниям о первоэлементах (вода, земля, огонь, воздух), рассказываем про виды магических искусств, проводим встречи и семинары», — комментирует директор магазина «Две метлы» Ольга Шавалеева.

Причины роста

Анастасия Севастьянова отмечает, что в Перми эзотерическая ниша активно развивается. Если раньше карты таро, например, нужно было выискивать в специализированных магазинах, то сейчас они есть даже в книжных. По её мнению, в ближайшие год-два сегмент продолжит своё развитие. В частности, станет больше кафе, где можно будет не только попить кофе, но и получить прогноз.

Если говорить не об услугах, а именно о магазинах с эзотерическими товарами, то в Перми этот рынок только зарождается. Ольга Шавалеева говорит, что «Две метлы» — единственный магазин, открывшийся в регионе за последние 10 лет.

«Увлечение мистикой выросло в разы, но это лишь период, тренд, который пройдёт. Так мозг защищается от всего, что сейчас происходит», — говорит она.

Профессиональный таролог Ольга Малева, напротив, отмечает, что рынок эзотерики с точки зрения услуг сформировался довольно прочно: уже никого не удивить тем, что ты владеешь тем или иным инструментом. Постепенно открываются как онлайн-, так и офлайн-магазины.

Спрос продолжает расти и на расклады, и на обучение, говорит Анастасия Севастьянова. Однако она обращает внимание на то, что специалистов становится всё больше, конкуренция нарастает, а значит, и клиентов искать становится сложнее: «Раньше было достаточно двух часов, чтобы найти порядка пяти клиентов, а сейчас, пожалуй, требуется весь день».

По её словам, ещё год назад можно было выложить видео с раскладом, не показывая своего лица. «Сейчас уровень конкуренции требует от нас открываться и заявлять о себе», — отмечает Севастьянова.

Интерес и спрос есть, соглашается Ольга Шавалеева, но это произошло за счёт активного освещения темы в СМИ, кино, социальных сетях. Кроме того, людей попросту привлекает тема сверхспособностей, им хочется иметь какое-то преимущество.

Люди обращаются к эзотерике, потому что хотят получить психологическую помощь и успокоить себя, узнать, что нужно сделать, чтобы получить быстрый результат, считает Ольга Малева.

«Ходить к психологу — процесс длительный, растягивающийся на несколько сессий, а таролог сразу же «копает» бессознательное, этот путь гораздо быстрее», — говорит она.

Однако, как отмечает Анастасия Севастьянова, сейчас люди приходят не только погадать на личную жизнь и заглянуть в будущее, но и узнать перспективы юридических дел: какой срок получит тот или иной человек, чем закончится судебное делопроизводство.

«К нам обращаются с разными вопросами, но наша аудитория это люди высокоэрудированные, желающие разобраться в своём предназначении, смысле жизни, стать счастливее, богаче, здоровее, — поддерживает Ольга Шавалеева, — в силу актуальных событий многие хотят поддержки и понимания, что будет дальше и что делать. Тут мы тоже помогаем разобраться. И настроиться на позитивный лад».

Ольга Малева также считает, что рынок будет развиваться и дальше, поскольку у людей всегда будут возникать вопросы о себе, о решении проблем, о том, что же делать.

«Пока есть спрос — будет предложение. А спрос, полагаю я, будет длительное время», — заключила она.

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