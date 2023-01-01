Елена Синица Индексация пенсий, зачисление в 1-й класс и первые рейсы в Минск Какие изменения ждут жителей Прикамья в апреле Поделиться Твитнуть

В апреле нас снова ждут изменения, в том числе и в законодательстве. Так, в числе наиболее значимых — индексация пенсий, начало приёмной кампании по зачислению в первый класс и изменения в части погашения жилищных займов.

Индексация пенсий

С 1 апреля проиндексированы на 8,6% социальные пенсии. В совокупности повышение коснётся 4 млн жителей страны, говорят в Госдуме. Прибавка коснётся тех, кто получает пенсии по инвалидности, потере кормильца и по старости, социальных пенсий детям, оба родителя которых неизвестны.

Уточняется, что индексация будет произведена автоматически, подавать заявление не требуется.

Подростки смогут зарегистрироваться на Госуслугах

Зарегистрироваться на портале Госуслуг теперь получится с 14 лет. Для этого достаточно указать СНИЛС, данные паспорта, мобильный телефон и адрес электронной почты.

После регистрации дети смогут посмотреть оценки в своём электронном дневнике, узнать домашнее задание, получить информацию о поступлении в учебное заведение.





Ребёнок младше 14-ти лет зарегистрироваться сам не сможет. Его могут зарегистрировать родители или официальные опекуны (правда, если сами имеют профиль на этом портале).





Погашение жилищных займов





Также с 1 апреля ожидается повышение требований к кредитным кооперативам, на погашение жилищных займов которых могут быть направлены средства материнского капитала. Предполагается, что это требуется для эффективного распоряжения средствами материнского капитала. Это должно помочь избежать мошенничеств в это сфере и снизить число нарушений при использовании маткапитала при покупке жилья.





Зачисление в первый класс





Также с 1 апреля начинается приёмная кампания по зачислению в первый класс школы. Родители будущего первоклассника могут либо лично обратиться в школу, либо воспользоваться порталом Госуслуг.





Ограничение движения по участку улицы Татьяны Барамзиной



С 1 апреля по 1 августа 2023 года будет прекращено движение всех видов транспорта по ул. Татьяны Барамзиной на участке от ул. Зои Космодемьянской до ул. Папанинцев. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства транспорта.





Уточняется, что на перекрестке по ул. Каменского установят дополнительный светофор — поворот налево.





Что касается прекращения движения, то это связано со строительством автомобильной дороги «Переход ул. Строителей — Площадь Гайдара», участок от ул. Вишерской до примыкания к ул. Папанинцев.





Водителей просят заранее планировать маршрут с учётом изменений.





Первые рейсы в Минск





В воскресенье, 2 апреля, стартует субсидируемая полётная программа по маршруту Пермь—Минск. На первый рейс уже раскуплено 49% билетов, об этом сообщили в минтрансе региона.

Полёты будут осуществляться до конца года два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям. Планируется совершить 78 парных перелётов.





Рейсы выполняет авиакомпания «Икар». Первоначально запустить авиасообщение с Минском планировалось в октябре прошлого года. Однако «Уральские авиалинии», которые должны были осуществлять авиарейсы, объявили об отмене полётной программы, сославшись на низкий спрос на билеты.





Изменения в маршрутах общественного транспорта





Мэрия Перми рассказала об изменениях в работе общественного транспорта. Корректировки введут уже на этой неделе, с 1 апреля. За движением автобусов и трамваев можно будет проследить онлайн, на сайте МКУ «Гортранс».





По просьбам пассажиров увеличится количество автобусов, следующих по маршрутам № 18 и 73. Больше транспорта в будни будет задействовано на маршрутах № 26, 57 и 80, а в выходные — на № 64. Автобусы № 1, 69 и 70 будут ездить чаще, в выходные добавится рейсов и у автобуса № 13. У автобуса № 33 изменится расписание в соответствии с дорожными условиями. Корректировки будут внесены и в автобусные рейсы на маршрутах № 3, 10, 30, 36, 50 и 68.





На бескондукторную систему перейдёт ещё ряд автобусов: № 6, 7, 12, 21, 28, 29, 38 и 39. Сменится перевозчик у № 28 и 29, он продолжит обслуживать маршрут автобусами среднего класса.























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