Елена Синица Призыв, надбавки к пенсиям и переход госорганов на открытое ПО Какие законы вступят в силу в ноябре Поделиться Твитнуть

В ноябре вновь вступает в силу ряд изменений. В числе наиболее важных — осенний призыв в армию, бесплатное посещение детсадов для детей мобилизованных, эксперимент по открытому ПО.

Осенний призыв





С 1 ноября в Пермском крае, как и в остальных российских регионах, начнётся осенний призыв на срочную военную службу. Он продлится до 31 декабря. В рамках осенней призывной кампании в армию из Пермского края будет призвано около 3 тыс. человек.





В указе президента РФ Владимира Путина говорилось, что до конца года в армию должно быть призвано 120 тыс. человек. Это на 14,5 тыс. меньше, чем весной, и на 7,5 тыс. меньше, чем осенью прошлого года.





После начала спецоперации президент Путин, а вслед за ним Минобороны РФ заявляли, что солдаты-срочники не будут участвовать в СВО.





Меры поддержки для детей мобилизованных





Дети из семей мобилизованных будут бесплатно посещать детские сады. Решение поддержать такую инициативу губернатора региона Дмитрия Махонина было принято на пленарном заседании Пермской городской думы.





По словам замглавы администрации Перми Алексея Грибанова, такая льгота будет распространяться на семьи, где один или оба родителя (законных представителя) были призваны и проходят военную службу в рамках частичной мобилизации.





Кроме этого, мера коснётся семей, где один или оба родителя (законных представителя), отправленные с территории Перми в район формирования отрядов, заключили контракт на участие в специальной военной операции. В том числе, мера затронет и тех, кто отправился на спецоперацию в качестве добровольца.





Как отметил Грибанов, мера поддержки коснётся 287 детей. На эти цели из городского бюджета выделят 1,3 млн руб.





Кроме этого, городская администрация опубликовала проект постановления, согласно которому предлагается бесплатно кормить в школах детей мобилизованных.





Администрация города постановила утвердить прилагаемый Порядок определения объёма и условий предоставления субсидий на эти цели. Предполагается, что на предоставление бесплатного питания выделят 1,32 млн руб.





Постановление должно вступить в силу 1 ноября и будет действовать до 31 декабря 2022 года.





Эксперимент по открытому ПО





Согласно постановлению федерального правительства, начнётся эксперимент по предоставлению права на использование открытого программного обеспечения, что позволит развить эту сферу.





В числе первых участников будут Минцифры, МВД и Росреестр. Для остальных ведомств участие будет добровольным, заявку на него можно подать до 1 апреля 2023 года. Также к эксперименту добровольно могут подключиться организации и граждане страны.





Программа продлится до 30 апреля 2024 года.





Повышение пенсий





Бывших работников угольной промышленности, а также лётчиков гражданской авиации ожидает прибавка к пенсии с 1 ноября. Однако на неё могут рассчитывать только те, кто обратился за ней в период с 1 июля по 1 октября 2022 года. При этом они уже должны прекратить работу по специальности.





Также уточняется, что размер доплаты зависит от продолжительности спецстажа, размера зарплаты и суммы страховых взносов, перечисленных предприятием.





Упрощение порядка подтверждения права на кредитные каникулы





С 23 ноября банки смогут проверить право на кредитные каникулы через ФНС, говорят в Госдуме.





Так, упрощён порядок подтверждения права на кредитные каникулы для мобилизованных и участников СВО: кредиторы смогут запросить эту информацию у ФНС, которая будет получать соответствующие данные от Минобороны.





Помощь компаниям-поставщикам





С 12 ноября крупнейшие компании с государственным участием смогут реализовывать программы развития подрядчиков — субъектов малого и среднего предпринимательства.





В эти программы могут быть включены мероприятия по оказанию финансовой, правовой, методической, информационной и иной поддержки.





Новая тарифная зона платных парковок





В Перми будет создана новая тарифная зона № 201. В неё войдут четыре плоскостные парковки: в районе дома по ул. Попова, 19, около зданий по ул. Пермской, 7 (внутри трамвайного кольца «Разгуляй»), а также вдоль домов по ул. Революции, 22 и 24.





Планируется, что новая парковочная зона будет введена с 1 ноября. На данный момент все платные парковки находятся в зоне 101.





В Пермской дирекции дорожного движения отметили, что появление плоскостных парковок создаст условия для размещения транспорта на продолжительное время.

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